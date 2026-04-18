El turismo en Córdoba y la experiencia de dormir en mansiones que esconden secretos de elite

Dormir en una casona histórica en Córdoba, implica aceptar otro ritmo. Las paredes no son neutras, los espacios tienen carácter y cada rincón cuenta algo

En el mapa de Córdoba, hay experiencias que no aparecen en los típicos rankings ni en los paquetes turísticos más vendidos. Dormir en casas que vivieron otras vidas, mansiones con historia, pasillos que guardan ecos del pasado y paredes que vieron pasar generaciones, es parte de un nuevo turismo en auge.

Córdoba empieza a correrse del molde tradicional para ofrecer propuestas que mezclan patrimonio, arquitectura y descanso. Y en ese cruce, los alojamientos históricos se definen como una tendencia que seduce tanto a viajeros curiosos como a quienes buscan algo más que una simple escapada.

¿Por qué el turismo en Córdoba apuesta a alojamientos históricos?

El turismo en Córdoba está mutando. Hoy, la experiencia lo es todo y dormir en una casona antigua, es viajar en el tiempo.

Estos espacios recuperan construcciones que, en muchos casos, superan los cien años. Lejos de ser reliquias congeladas, fueron restaurados con criterios modernos que respetan su esencia original. Techos altos, galerías, jardines centenarios y detalles arquitectónicos únicos conviven con servicios actuales como spa, gastronomía de autor o experiencias de bienestar.

Córdoba turismo: ¿qué hoteles históricos podés conocer en la capital?

En plena ciudad, el contraste entre lo antiguo y lo moderno se vuelve protagonista. Un ejemplo claro es el Azur Real Hotel & Spa, ubicado en el centro.

Este hotel boutique funciona dentro de un edificio patrimonial y ofrece habitaciones completamente distintas entre sí, como si cada una fuera un capítulo independiente. Pero hay un detalle que lo distingue: su spa subterráneo. El descanso ocurre bajo tierra, en un espacio que combina piedra, agua y silencio. Además, su propuesta gastronómica se apoya en productos locales.

Córdoba: ¿dónde dormir en castillos y casonas de las sierras?

Si la ciudad ofrece historia, las sierras directamente la despliegan como un escenario cinematográfico. En Valle Hermoso aparece el El Castillo Hotel Fábrega, una construcción de estilo medieval que nació en 1870 como casco de estancia.

Más hacia La Cumbre y Cruz Chica, el viaje se vuelve aún más íntimo. La Casa Toledo, diseñada en 1920 por el arquitecto francés León Dourge, despliega una impronta española elegante, rodeada por hectáreas de parque.

A pocos minutos, el Hotel Boutique Villa Art suma una estética anglo-normanda de principios del siglo XX, con un parque inmenso que invita a desconectar sin esfuerzo.

¿Qué alojamientos históricos de Córdoba turismo combinan relax y tradición?

En esta categoría, la experiencia se vuelve casi introspectiva. Lugares donde el tiempo parece ralentizarse.

El Hostal Cruz Chica, con origen en 1886, mantiene su esencia inglesa y suma comodidades actuales sin perder identidad. Es ideal para quienes buscan silencio, lectura y caminatas sin apuro.

En la misma zona, La Fonda de Cruz Chica acaba de celebrar más de un siglo de historia. Su propuesta es simple con hospitalidad cálida, gastronomía cuidada y una atmósfera que invita a quedarse más tiempo del previsto.

Turismo: ¿qué opción histórica elegir en Villa Carlos Paz?

El turismo en Villa Carlos Paz tiene un costado menos conocido, lejos del ruido nocturno y los teatros. Ahí aparece la Juliette Posada Boutique, una casa de los años 40 que perteneció a la icónica actriz Libertad Lamarque. Hoy, reconvertida en posada, ofrece una experiencia orientada a parejas con jardines, piscina, casa de té y tratamientos de bienestar. Es un oasis dentro de una ciudad que suele asociarse con otro ritmo.

¿Por qué el turismo en Córdoba redescubre estancias históricas?

El capítulo más potente de esta tendencia aparece en el entorno rural. A unos 50 minutos de la capital, en Ascochinga, se encuentra el Pueblo Estancia La Paz.

Este complejo ocupa una estancia del siglo XIX que fue remodelada por orden de Julio Argentino Roca como residencia de verano. Su parque, diseñado por el reconocido paisajista Charles Thays, es en sí mismo una obra de arte.

Hoy, el lugar ofrece habitaciones dentro de un entorno que combina naturaleza serrana, arquitectura histórica y servicios contemporáneos.