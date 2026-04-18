El barrio oculto de Buenos Aires que te atrapa y te invita a descubrir el turismo local

En el mapa del turismo en CABA, donde muchas zonas se vuelven previsibles, Coghlan juega otra carta y a la par acompaña con su esencia la rutina de muchos

En una Ciudad de Buenos Aires donde el turismo suele concentrarse en postales repetidas como Palermo, San Telmo o Recoleta, hay un rincón que juega en silencio, pero cada vez más fuerte.

Se trata de Coghlan, un barrio que parece detenido en otra época, donde el paso del tren marca el ritmo y las casas de estilo inglés construyen una estética que no se replica en ningún otro punto de la ciudad.

¿Por qué el turismo en CABA redescubre barrios como Coghlan?

El turismo en CABA está atravesando una transformación silenciosa. Cada vez más personas buscan experiencias auténticas, lejos de los circuitos tradicionales. Ya no alcanza con "ver" Buenos Aires, ahora se quiere sentir.

Coghlan aparece y no intenta competir con los polos gastronómicos más conocidos, pero construye una propuesta sólida desde otro lugar, la cercanía, la calma y una identidad barrial intacta.

Calles adoquinadas, casas bajas con jardines al frente y una atmósfera que mezcla nostalgia con vida cotidiana hacen que el barrio funcione como una cápsula dentro de la ciudad. Un espacio donde el turismo no invade, sino que se adapta.

Turismo en Buenos Aires: ¿qué tiene de especial la arquitectura de Coghlan?

El sello distintivo de Coghlan está en su estética. La influencia británica se percibe en cada rincón, como si un pedazo de Londres hubiera quedado suspendido en Buenos Aires.

El corazón del barrio es la Estación Coghlan, perteneciente al Ferrocarril Mitre. Declarada Monumento Histórico Nacional, conserva su estructura original con ladrillos a la vista y techos de mansarda.

Alrededor de la estación, el paisaje se despliega con viviendas de estilo Tudor, chalets antiguos y construcciones racionalistas que conviven sin tensión. No hay torres que rompan la armonía. Todo parece diseñado para mantener una escala humana.

En primavera, el perfume de los jazmines se mezcla con el sonido del tren, generando una escena que no necesita filtros.

¿Cómo impacta el turismo en Buenos Aires en la gastronomía de Coghlan?

Si hay algo que terminó de consolidar a Coghlan como destino, es su propuesta gastronómica. El turismo en Buenos Aires suele girar alrededor de grandes polos culinarios, pero acá la lógica es distinta.

Panaderías de masa madre, cafés de especialidad y bodegones renovados construyen una escena donde prima la calidad. Los platos mantienen la esencia porteña, pero con ingredientes seleccionados y una atención al detalle que marca la diferencia.

Sentarse en una mesa sobre la vereda, con sombra de árboles añosos y el tren cruzando a pocos metros, se vuelve una experiencia en sí misma.

Turismo en CABA: ¿qué hacer en Coghlan más allá de comer?

Aunque la gastronomía es un gran atractivo, el barrio ofrece mucho más para quienes lo recorren con tiempo. Las caminatas son protagonistas. Calles como Estomba invitan a perderse sin rumbo fijo, descubriendo murales que intervienen fachadas antiguas y pequeños espacios culturales que sostienen la vida barrial.

La Plaza Mackenna funciona como punto de encuentro. Ahí conviven familias, lectores, vecinos y visitantes en un equilibrio que no suele darse en otras zonas más turísticas. También hay bibliotecas barriales activas y espacios culturales independientes que refuerzan una identidad bohemia, pero sin estridencias.