Ni Brasil ni EEUU: éste es el país apuntado del Gobierno para atraer turistas (y dólares)

Entre las estrategias de la Secretaría de Turismo para aumentar el caudal de visitantes y activar la economía del sector, hay un objetivo bien marcado

En la carrera global por captar divisas a través del turismo receptivo, el Gobierno nacional ha decidido mover sus fichas hacia el Lejano Oriente. El secretario de Turismo, Daniel Scioli, confirmó que el mercado estratégico para los próximos años no será ninguno de los vecinos regionales ni el tradicional gigante norteamericano, sino China. La apuesta no es solo publicitaria: combina una agresiva flexibilización de visados, nuevos acuerdos de conectividad aérea y, fundamentalmente, una adaptación cultural de los servicios locales.

Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones expuestos por Scioli en la última Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), la llegada de ciudadanos chinos a la Argentina ya registró un incremento superior al 40%. Este salto responde, en gran medida, a la eliminación de barreras burocráticas y económicas. "El costo de la visa podía superar los u$s400 para un grupo familiar, lo que limitaba drásticamente la demanda", explicó el funcionario, señalando que la facilitación del ingreso es el primer paso para competir con otros destinos internacionales.

Turismo chino en Argentina: la conectividad aérea, un puente entre Shanghái y Buenos Aires

Uno de los pilares de este plan es el fortalecimiento de las rutas aéreas. Actualmente, la aerolínea China Eastern opera la ruta Shanghái-Buenos Aires con una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda. Esta conexión es vista desde el Inprotur como una oportunidad doble:

Frecuencias: Se espera que la compañía aumente sus vuelos en los próximos meses para sostener el flujo creciente de visitantes asiáticos.

Mercado de Oceanía: Al realizar escala en Auckland, la ruta permite captar también turistas de Nueva Zelanda y Australia, acortando la distancia percibida con el Cono Sur.

Argentina apuesta a la llegada de turistas chinos y propone adaptar el hotel al gusto oriental

A diferencia de otras gestiones, el enfoque actual pone el ojo en los detalles de la estadía. Basándose en recomendaciones de especialistas en consumo asiático, el Gobierno insta al sector hotelero a incorporar elementos de confort específicos para que el turista chino se sienta "como en casa".

Para reducir la brecha cultural, la estrategia sugiere sumar en las habitaciones:

Pavas eléctricas e infusiones: Elementos indispensables para su rutina diaria.

Elementos indispensables para su rutina diaria. Amenities específicos: Provisión de pantuflas y kits de aseo acordes a sus preferencias.

Provisión de pantuflas y kits de aseo acordes a sus preferencias. Gastronomía adaptada: Incorporar opciones de desayuno como la sopa de arroz y platos calientes que respeten su dieta tradicional.

Qué buscan los turistas chinos en Argentina

El perfil del visitante chino que llega al país combina el interés por la cultura urbana con la fascinación por los paisajes naturales extremos. Los destinos más elegidos son la Ciudad de Buenos Aires -por el tango y la gastronomía-, Iguazú, El Calafate y Ushuaia. Curiosamente, elementos de la fauna local, como el carpincho, han comenzado a ganar terreno como iconos de atracción en las redes sociales chinas.

Con un plan para 2026 que incluye el uso de Big Data e Inteligencia Artificial para promocionar al país en mercados como India y Dubái, la Argentina busca transformarse de "un destino que se promociona" a "un destino que se adapta". El gran desafío será mantener la competitividad frente a otros países de la región que también pujan por el mercado emisivo más grande del mundo.