La aviación argentina marcó otro récord en marzo: más pasajeros, fuerte crecimiento internacional y mayor protagonismo de aeropuertos del interior

El transporte aéreo comercial en la Argentina alcanzó en marzo de 2026 un nuevo hito. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el tercer mes del año se convirtió en el mejor marzo de la historia del sector, incluso por encima de los niveles excepcionales registrados en 2025.

El sistema aeroportuario movilizó 4.636.151 pasajeros, lo que implica un aumento del 3% respecto del récord anterior. En paralelo, se registraron 35.956 operaciones aéreas, reflejando un nivel de actividad sostenido.

Más allá de Buenos Aires: el fuerte avance de las provincias

Dentro del mercado doméstico, se contabilizaron 2.980.406 viajeros, con una suba del 9% frente a marzo de 2023. Pero más allá del volumen, el dato distintivo fue el desempeño de varias terminales fuera del Área Metropolitana.

Algunos aeropuertos del interior mostraron crecimientos muy por encima del promedio:

Resistencia : +80% interanual

: +80% interanual Trelew : +49%

: +49% Bahía Blanca: +30%

+30% Catamarca : +22%

: +22% Viedma: +16%

Este comportamiento confirma un cambio en la dinámica del tráfico aéreo, con mayor descentralización.

Fuerte salto en los vuelos internacionales

El tráfico hacia y desde el exterior fue otro de los puntos destacados. Durante marzo, 1.655.745 pasajeros utilizaron vuelos internacionales, lo que representa un incremento del 17% frente al máximo previo.

En términos de operaciones, se contabilizaron 10.772 movimientos, una cifra que se ubicó un 15% por encima del máximo registrado en igual mes del año pasado.

El crecimiento internacional no se concentró exclusivamente en Buenos Aires. Rosario mostró una expansión del 73% en pasajeros, Córdoba del 64% y Jujuy del 48%, consolidando su rol en la red aérea.

En tanto, los principales aeropuertos del país también acompañaron la tendencia, aunque con variaciones más moderadas: Aeroparque creció un 18% y Ezeiza un 11%.

Menos escala en Buenos Aires

Uno de los cambios más relevantes del sector es el aumento de pasajeros que vuelan al exterior directamente desde provincias, sin pasar por la capital. En marzo, ese flujo alcanzó las 255.795 personas.

El dato marca un crecimiento del 43% frente a 2025, duplica los niveles de 2024 y supera en un 162% los registros de 2023. En apenas tres años, este tipo de viajes se multiplicó más de tres veces.

Así las cosas, los números del primer trimestre refuerzan una tendencia clara: el sistema aerocomercial argentino no solo crece en volumen, sino que también se redistribuye territorialmente.

Los aeropuertos del interior ganan peso propio y dejan de ser simples escalas para convertirse en nodos clave, en un escenario donde la conectividad se diversifica y amplía su alcance.

Ni Ezeiza ni Aeroparque: anuncian obras en este aeropuerto del AMBA, con mucho crecimiento

Mientras la atención suele centrarse en las grandes terminales de pasajeros, el corazón de la aviación ejecutiva en Argentina está viviendo su transformación más profunda. Aeropuertos Argentina confirmó un ambicioso plan de obras para el Aeropuerto de San Fernando, la principal terminal del AMBA dedicada a la aviación general, con el objetivo de triplicar su capacidad operativa y consolidar su rol como el "hub" más importante de la actividad privada y de negocios del país.

El anuncio se da en un contexto de fuerte expansión para el sector: durante 2025, la aviación general registró un crecimiento superior al 11% a nivel nacional. Actualmente, este segmento representa el 30% de todas las operaciones que gestiona la compañía en sus 35 aeropuertos, y un dato es revelador: el 60% de esos vuelos se originan en San Fernando, lo que motivó la aceleración de las inversiones en infraestructura y seguridad operacional.

La obra más relevante, que ya se encuentra en proceso de licitación, consiste en la ampliación de la plataforma operativa. Esta intervención permitirá un salto cuantitativo en la capacidad de estacionamiento de aeronaves, pasando de las 4 posiciones actuales a un total de entre 10 y 12 posiciones, dependiendo del tamaño de los aviones.

Este crecimiento no solo es numérico, sino cualitativo, ya que la nueva infraestructura permitirá: