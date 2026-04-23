Descuento en Aerolíneas Argentinas: quiénes pueden comprar pasajes un 20% más baratos

La aerolínea de bandera anunció un importante rebaja en sus precios para un sector específico del mercado, apuntando a la temporada baja

Aerolíneas Argentinas busca consolidar su estrategia de captación de divisas y fomento del turismo receptivo durante los meses de menor demanda. En las últimas horas, la compañía de bandera oficializó el lanzamiento de una promoción especial que otorga un 20% de descuento en pasajes aéreos. Esta medida, que ya se ha convertido en una práctica habitual de la empresa para apuntalar la ocupación en temporada baja, está dirigida exclusivamente a un mercado clave para la economía local: los viajeros provenientes de Brasil.

El objetivo de la operadora estatal es facilitar la llegada de turistas brasileños hacia los principales destinos del país, aprovechando la conectividad directa que la aerolínea mantiene con las ciudades más importantes del país vecino. Al ofrecer tarifas más competitivas, se busca incentivar escapadas de fin de semana o vacaciones cortas antes del inicio de la temporada alta de invierno, permitiendo que el flujo de visitantes no se detenga durante los meses de otoño.

Uno de los grandes atractivos de esta promoción es la posibilidad de aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery. Al estar ubicado en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, este aeropuerto permite a los turistas brasileños una conexión ágil e inmediata tanto con la oferta cultural y gastronómica porteña como con la red de vuelos de cabotaje que lleva a destinos como Bariloche, Mendoza, Iguazú o El Calafate.

Descuento en Aerolíneas Argentinas: condiciones y fechas clave de la oferta

La promoción tiene una ventana de tiempo limitada para la compra, por lo que los interesados deberán actuar con rapidez. Según informó la compañía, los tickets con el beneficio del 20% podrán emitirse únicamente entre el 20 y el 30 de abril.

En cuanto a la fecha para realizar el viaje, la oferta contempla traslados que se completen hasta el 20 de junio de 2026. Esta fecha no es azarosa, ya que cubre el periodo previo al inicio de las vacaciones de invierno, funcionando como un puente para sostener la actividad hotelera y comercial en los principales centros turísticos del país durante las semanas de baja temporada.

Aerolíneas Argentinas: conectividad directa desde las principales ciudades de Brasil

Para que el descuento sea aplicado, los vuelos deben ser operados directamente por Aerolíneas Argentinas, con origen en territorio brasileño y destino final en cualquier aeropuerto de la República Argentina. Actualmente, la empresa mantiene una sólida red de rutas que abarca los polos económicos y turísticos más relevantes de Brasil, facilitando que el pasajero no deba realizar escalas en terceros países.

Los vuelos que califican para esta promoción parten desde las siguientes ciudades:

San Pablo y Río de Janeiro: Los dos centros emisores más importantes.

Curitiba y Porto Alegre: Claves por su cercanía y flujo corporativo.

Florianópolis, Porto Seguro y Salvador de Bahía: Destinos que conectan el noreste y el sur brasileño con la capital argentina.

Con esta nueva campaña, Aerolíneas Argentinas reafirma su rol como herramienta de promoción internacional, compitiendo en un mercado regional cada vez más dinámico. Para el sector turístico nacional, la llegada de visitantes brasileños con un mayor poder de compra representa un alivio fundamental para las economías regionales, que dependen en gran medida del gasto que estos viajeros realizan en gastronomía, hotelería y servicios locales.