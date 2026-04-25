Casi 20 horas sin parar: el ranking de los vuelos comerciales más largos del mundo

Los avances en la aviación internacional han permitido unir ciudades muy lejanas en vuelos de un solo tramo que se acercan al día entero en el cielo

La aviación comercial ha recorrido un camino impensado desde aquel primer vuelo de 1914 que unió apenas 17 kilómetros en media hora. Hoy, la ingeniería aeronáutica permite que aeronaves de última generación atraviesen océanos y continentes sin escalas, recorriendo distancias superiores a los 15.000 kilómetros. Estas rutas de ultra larga distancia no solo desafían los límites físicos de las máquinas, sino también el reloj biológico de los pasajeros, quienes permanecen casi un día entero suspendidos en el aire.

La consultora especializada OAG elaboró un ranking basado en la "Great Circle Distance" (la distancia más corta entre dos puntos considerando la curvatura terrestre) para identificar los trayectos más extensos del planeta. Estas rutas son operadas mayormente por tres modelos de aviones que lideran el mercado de autonomía: el Airbus A350-900, el Boeing 787-9 Dreamliner y el gigante Airbus A380-800.

El Top 5 de los vuelos sin escalas: los viajes en avión más largos

En la actualidad, el sudeste asiático y Oceanía dominan los extremos de estas rutas, conectando principalmente con hubs de Estados Unidos y Europa:

Nueva York (JFK) – Singapur: Operado por Singapore Airlines, es el líder absoluto. Recorre 15.332 kilómetros en un tiempo promedio de 18 horas y 40 minutos. Newark – Singapur: También de Singapore Airlines, cubre 15.329 kilómetros, apenas tres menos que el servicio desde JFK. Auckland – Doha: Qatar Airways une Nueva Zelanda con Qatar en un trayecto de 14.526 kilómetros. Fue la ruta más larga del mundo en su debut en 2017. Perth – Londres: Es la única conexión del ranking que involucra a Europa. Qantas Airways vuela 14.499 kilómetros en 17 horas y 45 minutos, uniendo Australia con el Reino Unido sin escalas. Dallas – Melbourne: Otro hito de Qantas que conecta el centro de EE. UU. con el sur australiano a lo largo de 14.468 kilómetros.

Vuelos largos: la curiosidad del trayecto Shanghái - Buenos Aires

Muchos usuarios se preguntan dónde queda posicionada la ruta que une Shanghái con Buenos Aires, operada por China Eastern Airlines. Si bien se promociona como una conexión directa de 25 horas de duración -lo que la convertiría en la más extensa del mundo en términos de tiempo total-, técnicamente no califica para el ranking de vuelos "sin escalas".

Esto se debe a que el servicio incluye una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda. Aunque los pasajeros no cambian de avión y permanecen en sus asientos, la aeronave debe tocar tierra para reabastecer combustible antes de completar el cruce del Pacífico. No obstante, representa el hito más importante de conectividad entre Sudamérica y Asia de la historia reciente, facilitando el intercambio comercial y turístico a pesar de la enorme distancia geográfica.

Para los próximos años, se espera que este ranking siga mutando rápidamente. La incorporación de nuevas tecnologías y el pedido de aviones con mayor capacidad de combustible por parte de aerolíneas como Air India sugieren que la barrera de las 20 horas de vuelo continuo podría romperse más temprano que tarde.