El cruce de jueces, medidas provisorias y planteos de inconstitucionalidad sin resolver jaquean la posibilidad de aplicar la reforma laboral en la empresa

La reforma laboral sigue en una situación inseguridad jurídica, encerrada en un verdadero laberinto judicial que involucra varios fueros y tribunales, así como medidas cautelares y la discusión sobre la cuestión de fondo sobre si gran parte de su articulado es inconstitucional, y es inaplicable en la empresa

Cuáles es el laberinto de la reforma laboral

Cómo juegan la cautelar y la cuestión de fondo

La CGT inició el conflicto al cuestionar la constitucionalidad de 83 artículos la Ley de Modernización Laboral y, a partir de este planteo, se desenvolvió un verdadero laberinto judicial, según precisa Errepar:

El planteo recayó inicialmente en el Juzgado Nacional del Trabajo 63, donde el juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar innovativa el 30 de marzo.

Esta resolución suspendió la vigencia de gran parte de la Ley de Modernización Laboral con general, argumentando que los cambios afectaban derechos fundamentales de los trabajadores y la libertad sindical.

Cuál fue la estrategia estatal en el fuero Contencioso Administrativo

El Estado nacional, a través de la Procuración del Tesoro, no se limitó a apelar en el fuero laboral. Simultáneamente, acudió al Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 planteando una inhibitoria.

El gobierno de Javier Milei sostiene que, al tratarse de la impugnación de una Ley Nacional y un acto del Poder Ejecutivo, el fuero competente es el administrativo y no el laboral.

El 10 de abril, la jueza Macarena Marra Giménez aceptó el pedido, declarándose competente y pidiendo al juez laboral que se inhiba'y le remita la causa.

Sin embargo, el 17 de abril, el juez laboral rechazó desprenderse del caso, generando un conflicto positivo de competencia que ahora debe resolver una instancia superior.

El salto a la Corte Suprema a pedido del Gobierno

Ante la vigencia de la cautelar que frenaba su reforma, el Poder Ejecutivo interpuso el 15 de abril un Recurso Extraordinario por Salto de Instancia (per saltum) ante la Corte Suprema de Justicia.

El Estado argumenta que existe una "gravedad institucional" extrema, ya que un juez de primera instancia ha suspendido una ley del Congreso nacional.

El Gobierno solicita que la Corte Suprema tome el caso directamente, omitiendo los pasos por las Cámaras de Apelaciones, para dar certeza jurídica inmediata sobre la validez de la Ley de Modernización Laboral.

Cuál fue el giro en la Cámara del Trabajo

El capítulo final, hasta ahora, se emitió el 23 de abril cuando la Sala VIII de la Cámara del Trabajo, ante una queja del Estado, decidió otorgar efecto suspensivo.

Este planteo técnico logró que la medida cautelar que frenaba la ley quede en pausa. Mientras la justicia termina de decidir quién es competente o si la ley es constitucional, la reforma laboral vuelve a estar vigente.

Cuál es la cronología del caso CGT c/ Estado nacional

6 de marzo: se publicó en el Boletín Oficial la Ley de Modernización Laboral.

13 de marzo: la CGT promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado nacional ante la Justicia Nacional del Trabajo, solicitando una medida cautelar para suspender los efectos de la ley.

25 de marzo: el Estado nacional se presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 planteando una cuestión de competencia por vía inhibitoria, sosteniendo que ese fuero debe intervenir por la materia y la persona.

30 de marzo: el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo 63 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT y suspendió la vigencia de más de 80 artículos de la Ley con alcance general.

7 de abril: el Estado nacional apeló la medida cautelar del fuero laboral. El juez de grado concedió el recurso (la suspensión de la ley sigue vigente mientras se apela).

10 de abril: el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 hizo lugar a la inhibitoria planteada por el Estado, declarándose competente y solicitando al Juzgado del Trabajo 63 que se desprenda de la causa.

15 de abril: el Juzgado del Trabajo 63 ratificó su actuación provisoria y dictó medidas de saneamiento del proceso colectivo, citando a cámaras empresarias (como la UIA) como terceros interesados.

15 de abril: ante la vigencia de la cautelar, el Estado nacional interpuso un Recurso Extraordinario Federal por Salto de Instancia (Per Saltum) directamente ante la Corte Suprema, buscando revocar la suspensión de la ley y cuestionando la competencia del fuero laboral.

17 de abril: el Juzgado del Trabajo 63 rechazó la inhibitoria del fuero contencioso. Al producirse un conflicto positivo de competencia, elevó las actuaciones a la Cámara del Trabajo para que se resuelva qué fuero debe continuar.

23 de abril: La Sala VIII de la Cámara del Trabajo modificó la resolución del 7 de abril y otorgó efecto suspensivo al recurso de apelación contra la cautelar. Esto implica que, provisionalmente, se suspende la medida cautelar que frenaba la reforma laboral hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el recurso de apelación.

Cómo queda la reforma en los tres frentes

Fuero laboral: la Cámara del Trabajo debe resolver la validez de la cautelar (ahora con efecto suspensivo) y el conflicto de competencia con el otro fuero.

Fuero Contencioso: reclama la competencia basándose en que se trata de un acto normativo estatal de carácter administrativo/legislativo.

Corte Suprema: tiene en sus manos el pedido de per saltum del Estado nacional para definir la validez de la reforma y la legitimación de la CGT para frenar la ley de forma generalizada.

Este laberinto introduce un fuerte elemento de inseguridad jurídica en la reforma laboral y la vuelve inaplicable en la práctica.