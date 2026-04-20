Reforma laboral: la Justicia del Trabajo resiste y no cede la causa CGT

El Gobierno intenta sacarle las causas contra la reforma laboral al fuero laboral, pero este resiste y provoca un conflicto de competencia

La Justicia del Trabajo rechazó el intento del Gobierno de sacarle la causa planteada por la CGT contra la reforma laboral y mantiene trabada la medida cautelar que frena la aplicación de 83 artículos de esa Ley de Modernización.

Cuál es el conflicto de jueces por la reforma laboral

El fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo 63, del pasado viernes 17 de abril, resuelve un conflicto de competencia entre el fuero laboral y el contencioso administrativo en relación con una demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional.

La CGT promovió una acción declarativa para que se declare la invalidez constitucional de gran parte de la Ley 27.802, dado que introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo, leyes de asociaciones sindicales, convenciones colectivas y el régimen de huelga, entre otros.

La central obrera sostiene que estas normas vulneran derechos constitucionales como el principio protectorio de los trabajadores, la libertad sindical y la progresividad de los derechos sociales.

El Estado nacional planteó una inhibitoria ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que asuma la causa. La jueza a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 aceptó el planteo y solicitó que el juzgado laboral le remitiera el expediente.

Por qué el juez laboral rechazó apartarse

El juez laboral Raúl Ojeda resolvió rechazar la inhibitoria y ratificar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en el caso. Al existir dos jueces que se consideran competentes para la misma causa (conflicto positivo), elevó el caso a la Cámara Nacional del Trabajo para que resuelva la contienda.

El magistrado basó su rechazo en los siguientes argumentos principales:

1. La demanda versa exclusivamente sobre derecho social (individual y colectivo del trabajo), materia para la cual la Justicia del Trabajo es el fuero especializado. El juez descartó que el debate sea de derecho público administrativo solo por la presencia del Estado.

2. La causa ya fue inscripta en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia, lo que otorga prioridad al juzgado donde se inició el trámite. Además, el proceso ya se encuentra en un estado avanzado, con 16 causas contra la reforma laboral atraídas desde distintos juzgados laborales.

3. El juez interpretó el artículo de la Ley que intentó modificar la competencia para sustraer de la justicia laboral las causas donde el Estado sea parte, el juez consideró que:

Dicha norma se refiere al Estado en su rol de empleador , no necesariamente como legislador.

, no necesariamente como legislador. Un juez laboral debe poder realizar el control de constitucionalidad de las leyes que aplica.

4. Desplazar la causa a un fuero no especializado afectaría la tutela judicial efectiva. El fallo cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, advirtiendo que obligar a los trabajadores a litigar fuera de su "juez natural" especializado podría acarrear responsabilidad internacional para el Estado argentino.

Cuál fue la resolución final sobre la competencia

El juez Ojeda dispuso lo siguiente en el incidente por la competencia de la causa de la CCT contra la reforma laboral:

Rechazar la inhibitoria del fuero Contencioso Administrativo.

del fuero Contencioso Administrativo. Elevar las actuaciones a la Cámara Nacional del Trabajo para dirimir el conflicto de competencia.

La decisión mantiene así el expediente en el fuero laboral, al menos hasta que la Cámara resuelva la contienda de competencia.