Con apenas 50 habitantes fijos, este rincÃ³n serrano funciona como una especie de pausa dentro del mapa turÃ­stico de CÃ³rdoba en la actualidad

En pleno Valle de Calamuchita, como si alguien lo hubiera dejado "fuera del mapa turÃ­stico tradicional", aparece Intiyaco, un pequeÃ±o poblado serrano de apenas unos 50 habitantes permanentes que viene ganando fama entre viajeros que buscan naturaleza pura como nueva ruta de turismo.

Ubicado sobre el camino que une dos clÃ¡sicos cordobeses como Villa General Belgrano y La Cumbrecita, este rincÃ³n se presenta como una postal con bosques de pinos, Ã¡lamos y robles, aire serrano y un rÃ­o que parece filtrado a mano.

El nombre Intiyaco proviene del quechua y suele interpretarse como "aguas del sol". Y no es una metÃ¡fora exagerada, ya que la luz se quiebra sobre el agua cristalina del rÃ­o Los Reartes con un brillo que vuelve irreal el paisaje.

Turismo, CÃ³rdoba: Â¿quÃ© tiene Intiyaco que lo convierte en una escapada viral?

Lo que vuelve atractivo a Intiyaco no es solo su belleza natural, tambiÃ©n es su combinaciÃ³n de calma absoluta y escenarios casi cinematogrÃ¡ficos.

A diferencia de otros puntos del Valle de Calamuchita mÃ¡s concurridos, el ritmo en este rincÃ³n de CÃ³rdoba tiene otro andar. No hay centros urbanos grandes ni ruido excesivo, en cambio hay silencio serrano, sonido de agua corriendo y senderos que parecen diseÃ±ados para perder la nociÃ³n del tiempo.

El entorno natural es protagonista absoluto. La vegetaciÃ³n serrana rodea todo el poblado y el rÃ­o Los Reartes atraviesa la zona formando playas naturales, pozones profundos y sectores ideales para nadar o simplemente quedarse mirando el agua.

El viaje suele durar entre una hora y media y dos horas, dependiendo del trÃ¡nsito y las condiciones del camino

Turismo, CÃ³rdoba: Â¿cÃ³mo es el famoso rÃ­o cristalino de Intiyaco?

Uno de los grandes imanes del lugar es su rÃ­o. El curso de agua presenta sectores muy valorados por quienes lo visitan, como el Mimbre Viejo, la Curva del RÃ­o y distintos balnearios naturales donde el agua forma ollas profundas de hasta 15 metros.

En verano, estos espacios se transforman en puntos de encuentro para el descanso y la recreaciÃ³n. Hay zonas aptas para baÃ±o, saltos y clavados, siempre con precauciÃ³n por la profundidad y las corrientes.Â AdemÃ¡s,Â el rÃ­o es escenario de actividades como pesca deportiva con devoluciÃ³n, especialmente de truchas.

Turismo, CÃ³rdoba: Â¿quÃ© actividades se pueden hacer en este rincÃ³n serrano?

Aunque Intiyaco es pequeÃ±o, la oferta de actividades al aire libre es amplia para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

Entre las principales experiencias destacan:

Senderismo por caminos serranos rodeados de bosques;

Trekking con vistas panorÃ¡micas del Valle de Calamuchita;

Buceo recreativo o "bautismos subacuÃ¡ticos" en sectores habilitados;

Inmersiones nocturnas para los mÃ¡s experimentados;

BaÃ±os en el rÃ­o en zonas naturales sin infraestructura artificial.

No hay parques temÃ¡ticos ni grandes estructuras turÃ­sticas.

Turismo en CÃ³rdoba: Â¿quÃ© se come en Intiyaco y dÃ³nde parar a descansar?

A pesar de su tamaÃ±o, Intiyaco y sus alrededores cuentan con propuestas gastronÃ³micas que acompaÃ±an el espÃ­ritu serrano del lugar.

Entre los espacios mÃ¡s mencionados por visitantes aparecen: