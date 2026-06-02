De MSC a Costa: qué compañías de cruceros ofrecen tarifas low cost desde menos de u$s200 en 2026

Hay cruceros desde u$s155 y opciones low cost para viajar por Caribe, Europa y Sudamérica, con cuotas sin interés y promociones para la temporada 2026/2027

Lejos de ser una alternativa reservada al lujo, el turismo de cruceros comenzó a ampliar su público gracias a promociones, cuotas y tarifas más competitivas para la temporada 2026/2027. Hoy existen opciones para viajeros que parten desde menos de u$s200 por persona y permiten viajar por el Caribe, Sudamérica, Europa y Bahamas.

Las opciones más baratas para viajar en crucero en 2026

Las navieras internacionales ya publicaron gran parte de su oferta para las próximas temporadas y, dentro de ese escenario, algunas compañías aparecen con precios considerablemente más bajos que otras.

Las tarifas más bajas relevadas para la temporada 2026/2027 parten desde u$s155 en algunas navieras internacionales, aunque los valores varían según destino, la duración del viaje, la fecha de salida y el tipo de cabina seleccionado.

Holland America: desde u$s155

desde u$s155 MSC Cruceros: desde u$s159

desde u$s159 Costa Cruceros: desde u$s172

desde u$s172 Carnival: desde u$s187

desde u$s187 Princess Cruises : desde u$s193

: desde u$s193 Cunard : desde u$s228

: desde u$s228 Royal Caribbean: desde u$s343

Turismo de cruceros: cuánto cuesta embarcar desde Buenos Aires

Dentro de las opciones regionales, Sudamérica concentra varios de los itinerarios más buscados por los viajeros argentinos. Las salidas desde Buenos Aires permiten evitar pasajes aéreos internacionales y abaratar el costo final del viaje.

Entre las propuestas destacadas aparece un itinerario de Costa Cruceros a bordo del Costa Diadema, con salida desde Buenos Aires el 23 de diciembre de 2026. El recorrido dura ocho días y siete noches y se comercializa desde u$s1.299 bajo una promoción especial para familias.

Otra alternativa corresponde al Costa Serena, también con salida desde Buenos Aires. En este caso, el crucero de nueve noches previsto para el 27 de diciembre de 2026 se ofrece desde u$s2.099, con posibilidad de pago en seis cuotas sin interés.

Para quienes buscan opciones más económicas dentro de la región, otra salida del Costa Serena para enero de 2027 aparece desde u$s1.227 con descuentos de hasta el 50%.

Versiones low cost al Caribe y Bahamas

Los itinerarios cortos por el Caribe y Bahamas continúan siendo algunos de los más demandados por turistas latinoamericanos. Allí predominan los viajes de entre dos y cinco noches, ideales para quienes buscan un primer acercamiento al mundo de los cruceros.

Uno de los más baratos publicados corresponde a Norwegian Cruise Line. El Norwegian Aqua realizará un recorrido de tres días y dos noches por Bahamas, con salida desde Miami en octubre de 2026, desde u$s419.

MSC CRUCERO

Royal Caribbean también figura entre las opciones competitivas con el Wonder of the Seas, un itinerario de cuatro días y tres noches desde Miami a partir de u$s542.

En tanto, Disney Cruise Line ofrece recorridos familiares por Bahamas desde u$s700, mientras que Virgin Voyages —orientada exclusivamente a adultos— comercializa salidas por el Caribe desde u$s603.

Del lujo a las expediciones polares: cuánto valen los cruceros premium

Más allá de las alternativas accesibles, el mercado de cruceros mantiene una fuerte segmentación. Algunas compañías premium o de expedición manejan tarifas considerablemente más altas.

Silversea : desde u$s2.650

: desde u$s2.650 Regent Seven Seas Cruises: desde u$s3.900

desde u$s3.900 The Ritz-Carlton Yacht Collection: desde u$s4.100

desde u$s4.100 Quark Expeditions: desde u$s8.299 en expediciones polares

Se trata de propuestas orientadas a experiencias exclusivas, con servicios personalizados, menor cantidad de pasajeros y recorridos especiales. Aun así, operadores y agencias coinciden en que la competencia entre navieras y la necesidad de sostener niveles altos de ocupación están impulsando promociones, descuentos y financiación, especialmente para reservas anticipadas.