La "Venecia argentina" está a 2 horas de Buenos Aires y enamora en otoño

Villa Paranacito combina ríos, canales y naturaleza en pleno Delta del Paraná y se posiciona como una escapada ideal para visitar en pareja

Argentina cuenta con una enorme variedad de destinos para descubrir durante todo el año. Desde los paisajes montañosos del norte hasta los bosques patagónicos, existen rincones que sorprenden por su belleza natural y por ofrecer experiencias diferentes a pocos kilómetros de las grandes ciudades.

Entre ellos aparece Villa Paranacito, una pequeña localidad entrerriana que suele ser comparada con Venecia por la fuerte presencia del agua en su geografía. Ubicada en el corazón del Delta del Paraná, esta localidad de menos de 5.000 habitantes se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan una escapada tranquila rodeada de naturaleza.

Su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires y su entorno de ríos, arroyos y humedales la posicionan como un destino ideal para disfrutar durante el otoño, cuando las temperaturas resultan agradables para recorrer la zona y realizar actividades al aire libre.

Villa Paranacito: por qué la llaman la "Venecia argentina"

Villa Paranacito se encuentra en el sur de la provincia de Entre Ríos, a unos 182 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su principal particularidad es que gran parte de la vida cotidiana gira en torno al agua, debido a que la localidad está atravesada por numerosos ríos, arroyos y canales que forman parte del Delta del Paraná.

Villa Paranacito es conocida como la 'Venecia' argentina

Esta característica hizo que gane el apodo de la "Venecia argentina", una comparación que surge por la combinación de cursos de agua, puentes y paisajes ribereños que dominan el entorno. Aunque se trata de una escala muy diferente a la famosa ciudad italiana, el contacto permanente con el agua genera una postal singular dentro del territorio argentino.

Además de sus canales naturales, la localidad está rodeada por humedales y una abundante vegetación típica de la región. Este escenario atrae tanto a las personas que buscan descanso como a los amantes de la fotografía, la observación de fauna y las actividades vinculadas con el ecoturismo.

Qué hacer en Villa Paranacito durante una escapada

Uno de los mayores atractivos de Villa Paranacito es la posibilidad de disfrutar de actividades vinculadas con la naturaleza y el entorno fluvial. Los paseos en lancha por los distintos brazos del Delta permiten apreciar de cerca los paisajes característicos de la región y conocer sectores de difícil acceso por vía terrestre.

La pesca deportiva es otra de las propuestas más populares entre los visitantes, mientras que los humedales ofrecen excelentes oportunidades para la observación de aves y especies autóctonas.

Quienes prefieren actividades más tranquilas pueden recorrer los puentes y caminos de la localidad, realizar caminatas al aire libre o simplemente descansar en complejos y cabañas con vistas al río.

Para llegar desde Buenos Aires es necesario recorrer aproximadamente 182 kilómetros, un trayecto que demanda cerca de dos horas y media en auto. La mayor parte del recorrido se realiza por la Ruta Nacional 12, una de las principales vías de acceso al sur entrerriano.

Gracias a su combinación de tranquilidad, naturaleza y cercanía con la Capital Federal, Villa Paranacito se consolida como una de las escapadas más atractivas del Delta del Paraná para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de un entorno diferente durante un fin de semana.