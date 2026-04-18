El pueblo ideal para conocer a una hora de CABA: estación histórica, pulperías y esencia de campo bonaerense
A poco más de 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires aparece un destino que mantiene intacta la esencia de los pueblos bonaerenses y se consolida como opción de turismo rural, con ritmo tranquilo, casonas antiguas, árboles frondosos y una fuerte identidad de campo que lo posiciona, dentro del turismo, como una escapada ideal cerca de la capital.
San Andrés de Giles, en el norte de la provincia de Buenos Aires, se afirma en los últimos años como una alternativa de turismo de escapadas cortas.
San Andrés de Giles: un circuito cultural entre historia y patrimonio rural
Entre los atractivos se encuentra su antigua estación ferroviaria, un emblema del avance del tren que impulsó el desarrollo de la región. Si bien ya no presenta el movimiento de décadas anteriores, mantiene su relevancia patrimonial y se convierte en una parada obligada para los amantes del turismo cultural.
El recorrido suele comenzar por su casco histórico, donde se destacan edificios emblemáticos como el Palacio Municipal y la Iglesia San Andrés Apóstol. Asimismo, forman parte del circuito espacios con fuerte carga histórica como la Posta Figueroa y la Casa Méndez, que conservan huellas del pasado rural de la región.
Por su parte, el Complejo Museográfico, emplazado en un antiguo edificio comercial, reúne piezas, documentos y objetos que retratan la evolución del pueblo y su vida cotidiana a lo largo del tiempo.
Pulperías, bodegones y tradición de campo
Más allá de su historia, San Andrés de Giles se distingue por su impronta rural. El atractivo no solo está en lo que se ve, sino en lo que se vive: tranquilidad, paisaje pampeano y comida típica.
Entre sus propuestas más elegidas se destacan pulperías y bodegones tradicionales como La Pulpería de Ruiz y El Viejo Tropezón, donde sobresalen los platos caseros y el típico ambiente de campo.
Otra opción destacada es Estancia Chica, que ofrece una experiencia completa de día de campo con asado, cabalgatas, actividades gauchescas, granja y paseos en sulky.
Fiestas populares y tradición local
Durante todo el año, San Andrés de Giles suma eventos que atraen visitantes de toda la región. Entre los más importantes se destacan:
- Fiesta del Chancho: en enero, con música, feria y gastronomía en el Parque Municipal.
- Fiestas Patronales: el 30 de noviembre, en honor al santo patrono del pueblo.
- Fiesta del Hornero: en Cucullú, vinculada a la producción de ladrillos.
- Fiesta del Camino Real: celebración de la histórica ruta colonial.
Cómo llegar desde CABA
El acceso es sencillo gracias a su cercanía con el Área Metropolitana.
El trayecto en auto es directo y habitualmente demanda entre una hora y una hora y media desde la Ciudad de Buenos Aires, según el flujo de tránsito, utilizando las rutas nacionales 7 y 8 o la ruta provincial 41.
Quienes no viajen en auto pueden optar por el servicio de ómnibus que sale desde la terminal de Retiro, con un recorrido estimado de entre una hora y media y dos horas.
Una escapada cercana con espíritu de campo
Por su ubicación estratégica, su identidad y su propuesta gastronómica, San Andrés de Giles se consolida como uno de los destinos más elegidos de turismo y turismo rural para escapadas cortas desde CABA, ideal para desconectar sin irse lejos.