A poco más de una hora de CABA, este pueblo combina historia, pulperías y turismo rural ideal para una escapada de fin de semana

A poco más de 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires aparece un destino que mantiene intacta la esencia de los pueblos bonaerenses y se consolida como opción de turismo rural, con ritmo tranquilo, casonas antiguas, árboles frondosos y una fuerte identidad de campo que lo posiciona, dentro del turismo, como una escapada ideal cerca de la capital.

San Andrés de Giles, en el norte de la provincia de Buenos Aires, se afirma en los últimos años como una alternativa de turismo de escapadas cortas.

San Andrés de Giles: un circuito cultural entre historia y patrimonio rural

Entre los atractivos se encuentra su antigua estación ferroviaria, un emblema del avance del tren que impulsó el desarrollo de la región. Si bien ya no presenta el movimiento de décadas anteriores, mantiene su relevancia patrimonial y se convierte en una parada obligada para los amantes del turismo cultural.

El recorrido suele comenzar por su casco histórico, donde se destacan edificios emblemáticos como el Palacio Municipal y la Iglesia San Andrés Apóstol. Asimismo, forman parte del circuito espacios con fuerte carga histórica como la Posta Figueroa y la Casa Méndez, que conservan huellas del pasado rural de la región.

La antigua estación ferroviaria, ícono del turismo cultural

Por su parte, el Complejo Museográfico, emplazado en un antiguo edificio comercial, reúne piezas, documentos y objetos que retratan la evolución del pueblo y su vida cotidiana a lo largo del tiempo.

Pulperías, bodegones y tradición de campo

Más allá de su historia, San Andrés de Giles se distingue por su impronta rural. El atractivo no solo está en lo que se ve, sino en lo que se vive: tranquilidad, paisaje pampeano y comida típica.

Entre sus propuestas más elegidas se destacan pulperías y bodegones tradicionales como La Pulpería de Ruiz y El Viejo Tropezón, donde sobresalen los platos caseros y el típico ambiente de campo.

Otra opción destacada es Estancia Chica, que ofrece una experiencia completa de día de campo con asado, cabalgatas, actividades gauchescas, granja y paseos en sulky.

Pulpería en San Andrés de Giles

Fiestas populares y tradición local

Durante todo el año, San Andrés de Giles suma eventos que atraen visitantes de toda la región. Entre los más importantes se destacan:

Fiesta del Chancho : en enero, con música, feria y gastronomía en el Parque Municipal.

: en enero, con música, feria y gastronomía en el Parque Municipal. Fiestas Patronales : el 30 de noviembre, en honor al santo patrono del pueblo.

: el 30 de noviembre, en honor al santo patrono del pueblo. Fiesta del Hornero: en Cucullú, vinculada a la producción de ladrillos.

en Cucullú, vinculada a la producción de ladrillos. Fiesta del Camino Real: celebración de la histórica ruta colonial.

Cómo llegar desde CABA

El acceso es sencillo gracias a su cercanía con el Área Metropolitana.

El trayecto en auto es directo y habitualmente demanda entre una hora y una hora y media desde la Ciudad de Buenos Aires, según el flujo de tránsito, utilizando las rutas nacionales 7 y 8 o la ruta provincial 41.

Quienes no viajen en auto pueden optar por el servicio de ómnibus que sale desde la terminal de Retiro, con un recorrido estimado de entre una hora y media y dos horas.

Una escapada cercana con espíritu de campo