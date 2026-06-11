El feriado del 15 de junio impulsa el turismo de escapadas cortas: crece la demanda de viajes de 2 noches dentro y fuera del país.

El lunes 15 de junio será feriado en la Argentina por la conmemoración del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, lo que convierte ese fin de semana en una oportunidad clave para el turismo de escapadas cortas y viajes breves, habilitando un fin de semana largo que se posiciona como una de las últimas opciones del mes para organizar una salida extendida.

Con tres días consecutivos por delante, el calendario abre la puerta a un fin de semana largo que ya empieza a mover la demanda de viajes. En ese contexto, se consolida una tendencia doble: el interés por escapadas dentro del país y el crecimiento sostenido de consultas hacia destinos internacionales de corta y media distancia.

Turismo de corta estadía: los destinos más buscados en Argentina y las nuevas preferencias

El mapa turístico interno muestra un comportamiento claro: los destinos tradicionales siguen dominando, pero con variaciones importantes en la demanda.

Mendoza aparece como la opción más elegida del momento, con un salto significativo en las consultas, impulsada por su oferta gastronómica, bodegas y actividades de relax. También se destaca el crecimiento de Buenos Aires como destino de escapada urbana, segùn un relevamiento de Despegar.

En el interior del país, Bariloche, Salta y Puerto Iguazú continúan firmes entre las preferencias, combinando naturaleza, paisajes y turismo de corta estadía.

La Patagonia, por su parte, empieza a ganar peso en la previa de la temporada invernal. Localidades como El Calafate y Comodoro Rivadavia muestran un incremento marcado en el interés, anticipando la demanda de experiencias vinculadas a la nieve y los paisajes del sur argentino.

Viajes al exterior: Chile lidera y crecen las búsquedas "premium"

En el segmento internacional, Santiago de Chile se mantiene como el destino más consultado, impulsado por su cercanía y la posibilidad de combinar compras y gastronomía. A la par, continúan entre los más buscados los clásicos del turismo argentino al exterior, como Miami, Punta Cana, Río de Janeiro y Madrid.

Sin embargo, aparecen cambios en el comportamiento de los viajeros. Destinos del Caribe como Aruba registran un fuerte aumento en el interés, posicionándose como una alternativa de mayor categoría dentro de las opciones de playa.

También Madrid muestra una suba relevante, mientras que Kansas City sorprende con un crecimiento excepcional en las búsquedas, asociado al impacto de eventos deportivos internacionales en agenda.

Cuánto cuesta viajar en el fin de semana largo

Con la demanda en alza, los valores para escapadas de dos noches muestran un piso elevado, incluso para destinos regionales.

Estas son algunas referencias para el feriado del 13 al 15 de junio:

Mendoza : paquete de 2 noches desde $437.695 por persona Incluye vuelos ida y vuelta y alojamiento 3 estrellas con amenities de relax como spa, piscina y gimnasio.

: paquete de 2 noches desde $437.695 por persona Incluye vuelos ida y vuelta y alojamiento 3 estrellas con amenities de relax como spa, piscina y gimnasio. Santiago de Chile : desde $537.673 por persona. Incluye pasajes aéreos y hotel 3 estrellas con desayuno y estacionamiento.

: desde $537.673 por persona. Incluye pasajes aéreos y hotel 3 estrellas con desayuno y estacionamiento. Bariloche : desde $755.852 por persona. Incluye vuelo y estadía en hotel con servicios completos de bienestar y recreación.

: desde $755.852 por persona. Incluye vuelo y estadía en hotel con servicios completos de bienestar y recreación. Puerto Iguazú: desde $646.566 por persona. Incluye vuelos y alojamiento con pileta y espacios verdes.

desde $646.566 por persona. Incluye vuelos y alojamiento con pileta y espacios verdes. Río de Janeiro: desde $833.799 por persona. Incluye vuelo y hotel con desayuno, terraza y áreas de descanso.

Un fin de semana largo con decisiones rápidas

Con precios que en muchos casos superan ampliamente los $400.000 por persona para apenas dos noches, el feriado de junio se encamina a convertirse en un período de alta demanda y disponibilidad limitada.

La combinación de pocos días, fuerte interés y aumento en las búsquedas empuja a los viajeros a definir sus reservas con mayor rapidez, especialmente en los destinos internacionales más buscados.