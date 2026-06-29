Empezaron los nuevos vuelos internacionales a Bariloche por la temporada de nieve

La Patagonia se prepara para recibir un importante número de turistas extranjeros en las próximas semanas, y una aerolínea sudamericana ya empezó a volar

El invierno y la temporada de nieve comenzaron a transformar el movimiento aerocomercial en el sur argentino de cara a la llegada masiva de visitantes internacionales. Con el objetivo de potenciar la conectividad directa con el principal mercado emisor de la región, la compañía aérea GOL Líneas Aéreas dio inicio oficial a sus operaciones estacionales de invierno conectando de forma directa el territorio brasileño con la Patagonia. Las frecuencias apuntan a captar la fuerte demanda de los meses más fríos del año, un período donde San Carlos de Bariloche registra una intensa actividad turística orientada a los deportes de invierno, los paisajes de montaña y la gastronomía regional.

La aerolínea sudamericana inauguró la ruta que une el Aeropuerto Internacional de San Pablo/Guarulhos (GRU) con el Aeropuerto de Bariloche (BRC). El cronograma estacional de la firma operará hasta el 2 de agosto, ofreciendo un total de cuatro vuelos semanales directos que se efectuarán los días lunes, miércoles, viernes y domingos. Esta estrategia comercial replica la experiencia invernal desarrollada por la empresa entre julio y agosto de 2025, buscando consolidar a la ciudad rionegrina como uno de los destinos más codiciados por los ciudadanos brasileños.

La puesta en marcha de esta ruta no solo beneficia el ingreso de divisas y turistas extranjeros a la provincia de Río Negro, sino que amplía las opciones de conectividad para los propios pasajeros argentinos. A través del hub de Guarulhos en San Pablo, los viajeros locales pueden acceder de manera rápida y conveniente a una extensa red de destinos internos en Brasil, tanto para traslados de ocio como para viajes del sector corporativo.

La aerolínea GOL ya llega a Bariloche directo desde Brasil: también volará a Ushuaia

La compañía se posiciona actualmente como la operadora líder en el corredor aerocomercial que une Brasil con Argentina. Con esta nueva ampliación por la temporada invernal de 2026, la empresa expandirá su red de conectividad regular en el país, pasando a coordinar vuelos en un total de seis ciudades y siete aeropuertos argentinos. De forma habitual, la firma ya enlaza destinos desde:

Buenos Aires (Ezeiza y Aeroparque)

Mendoza (MDZ)

Córdoba (COR)

Rosario (ROS)

La gran novedad de este año para el mercado de nieve es la incorporación estacional de la ciudad de Ushuaia (USH), un destino que la empresa aérea operará de manera inédita en su historia. Las frecuencias hacia la capital de Tierra del Fuego están programadas para cubrir el período comprendido entre el 2 de julio y el 29 de agosto de 2026. Esta ruta complementaria contará con tres frecuencias semanales desde San Pablo, fijadas para los días martes, jueves y sábados.

Vuelos de GOL a Bariloche: capacidad de las aeronaves y servicios premium a bordo

Los trayectos internacionales hacia el sur del país se realizan a bordo de las modernas aeronaves Boeing 737 que componen la flota de la empresa, las cuales disponen de una capacidad acondicionada para trasladar a 176 pasajeros en su configuración internacional. Los pasajes para los diferentes tramos invernales ya se encuentran disponibles para la compra tanto en los canales digitales de la aerolínea como a través de su plataforma de fidelización.

Para los usuarios que busquen una experiencia de viaje diferencial en estos tramos de larga distancia, la empresa dispone de beneficios específicos en sus cabinas:

Clase GOL Premium Economy: Una alternativa de viaje que ofrece mayor espacio para las piernas, asientos con un ángulo superior de reclinación y la comodidad de mantener el asiento del medio bloqueado durante todo el trayecto.

Servicio de abordo diferencial: Los pasajeros que opten por esta categoría acceden a un menú gastronómico completo que incluye platos de comida caliente.

Beneficios en millas: La clase especial permite una mayor acumulación de puntaje dentro del programa de fidelización Smiles, el cual cuenta con más de 50 socios internacionales en 160 países del mundo.

A través de esta fuerte apuesta logística, la aerolínea sudamericana busca afianzar su liderazgo regional en el traslado de esquiadores y turistas, dinamizando las economías de los principales centros invernales de la Patagonia argentina durante los meses de mayor demanda.