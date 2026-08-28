Sabores únicos, productos regionales y cocineros reconocidos esperan en pueblos bonaerenses accesibles en tren ideal para una escapada corta

Las escapadas en tren por Buenos Aires volvieron a posicionarse como la opción más inteligente para los fines de semana. Tres pueblos con fuerte identidad gastronómica esperan a pocas horas del AMBA. El boleto más caro no supera los $2.500.

Vicente Casares, Chascomús y Mercedes combinan buena mesa, historia y paisajes naturales. Estos destinos permiten armar una salida completa de uno o dos días sin preocuparse por el tránsito, el estacionamiento ni los costos de combustible que hoy hacen prohibitivo viajar en auto.

La ventaja del tren frente a los micros de larga distancia se nota en el precio. Con una tarjeta SUBE registrada, los tres recorridos cuestan menos que un tanque de nafta.

Los servicios ferroviarios salen desde estaciones céntricas como Plaza Constitución y Once. Las frecuencias permiten elegir horarios flexibles tanto para ida como para vuelta.

Vicente Casares, donde las picadas y el campo se encuentran

Este pueblo cercano a Cañuelas ganó fama por su propuesta gastronómica ligada a la producción láctea y las parrillas de campo. Restaurantes, almacenes de ramos generales y establecimientos rurales componen un circuito que invita a pasar el día completo.

La histórica fábrica La Martona, pionera de la industria lechera argentina, se mantiene como el principal emblema del pueblo y marca la identidad de toda la zona productiva.

Las carnes asadas, las pastas caseras y los productos regionales dominan las cartas. Muchos locales ofrecen tablas de quesos y fiambres con ingredientes de elaboración propia.

Para llegar hay que tomar la línea Roca desde Plaza Constitución con destino a Ezeiza-Cañuelas. El tren hace parada directa en Vicente Casares. No requiere trasbordo.

El boleto cuesta $730 por tramo con SUBE registrada. Es el recorrido más económico de los tres destinos.

Chascomús, laguna y sabores tradicionales bonaerenses

La laguna de Chacomús durante el atardecer

Chascomús sigue siendo uno de los clásicos indiscutidos del turismo bonaerense. La laguna, el patrimonio arquitectónico y una oferta gastronómica variada explican por qué miles de visitantes eligen este destino cada fin de semana.

Frente al espejo de agua se concentran restaurantes, parrillas y bares. Los pescados de agua dulce como el pejerrey ocupan un lugar destacado en los menús.

Las pastas artesanales y los platos de la cocina bonaerense tradicional completan una propuesta que combina naturaleza, historia y buena mesa en un mismo paseo.

El recorrido en tren requiere un trasbordo. Primero se viaja desde Plaza Constitución hasta Alejandro Korn. Allí se cambia al servicio que continúa hasta Chascomús.

El primer tramo sale $730. El segundo, $1.680. En total, el viaje completo asciende a $2.410 por tramo con SUBE registrada.

Mercedes, la ciudad del salame quintero y los bodegones de antaño

Mercedes es reconocida por sus salames artesanales

Mercedes es reconocida en todo el interior bonaerense por sus salames artesanales, embutidos y quesos de producción local. Las tortas fritas, los bodegones tradicionales y las ferias de productores regionales completan un mapa gastronómico difícil de igualar.

El casco histórico se puede recorrer caminando durante toda la jornada. Los almacenes de ramos generales y las casas de comidas familiares conservan la estética y el menú de décadas atrás.

Para llegar en tren hay que salir desde la estación Once hasta Moreno. En Moreno se realiza el trasbordo hacia el servicio que continúa hasta Mercedes.

El boleto entre Once y Moreno cuesta $730. El tramo Moreno-Mercedes tiene un valor de $1.026,66. El costo total del viaje asciende a $1.756,66 por tramo con SUBE registrada.

Tabla de precios y recorridos

Estos son los costos completos para cada destino:

Vicente Casares: $730 por tramo desde Plaza Constitución (sin trasbordo)

Mercedes: $1.756,66 por tramo desde Once (con trasbordo en Moreno)

Chascomús: $2.410 por tramo desde Plaza Constitución (con trasbordo en Alejandro Korn)

Con tarifas muy inferiores a las de otros medios de transporte y una amplia oferta gastronómica, estos tres pueblos bonaerenses aparecen como alternativas ideales para aprovechar el fin de semana.

La experiencia de viajar en tren suma un plus: permite descansar durante el trayecto, disfrutar del paisaje y llegar relajado al destino sin el estrés de manejar en rutas congestionadas.