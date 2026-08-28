Ni Río ni Florianopolis: el nuevo destino brasileño low cost de JetSmart para este verano

La aerolínea low cost anunció su sexta ciudad de Brasil entre las opciones de vuelo para la temporada de verano: será solo entre enero y marzo

La aerolínea ultra low cost JetSMART confirmó la incorporación de una nueva ruta internacional directa que conectará la Ciudad de Buenos Aires con Porto Seguro, uno de los puntos turísticos más codiciados del estado de Bahía, en el noreste brasileño. El servicio estacional comenzará a operar el próximo 5 de enero y se mantendrá activo hasta marzo de 2027 inclusive, ofreciendo una alternativa directa y económica para las vacaciones de verano.

La conexión dispondrá de cinco frecuencias semanales (lunes, martes, viernes, sábados y domingos). Como parte del lanzamiento, la compañía puso a la venta pasajes con una tarifa promocional a partir de los u$s 214 por tramo, con tasas e impuestos incluidos. Esta ruta se transforma en el octavo trayecto anunciado por la empresa en lo que va del año y le permite consolidar una red de seis ciudades en Brasil, sumándose a la oferta hacia Río de Janeiro, Florianópolis, Recife, Natal y Maceió. La expansión se da en el marco del crecimiento de su flota local, que superará las 20 aeronaves para el verano, incluyendo 10 unidades Airbus A321 con capacidad para 240 pasajeros cada una.

"Seguir conectando ciudades y países representa un paso estratégico en nuestra expansión y refuerza nuestra visión de desarrollo para la región. A través del modelo Ultra Low Cost, democratizamos la aviación al abrir rutas clave que dinamizan el turismo, la economía y el comercio", destacó Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de JetSMART en Argentina, mientras que el Gerente Comercial, Federico Petazzi, enfatizó la meta de ofrecer "las tarifas más competitivas y mejores horarios".

Qué hacer en Porto Seguro, el nuevo destino de JetSMART: playas paradisíacas, historia y naturaleza

Ubicado en el litoral sur del estado de Bahía, Porto Seguro se destaca como uno de los destinos más versátiles de la costa atlántica brasileña por combinar belleza natural, patrimonio histórico y una intensa vida nocturna: