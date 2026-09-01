Aerolíneas Argentinas estrenará una ruta a Brasil directo desde el interior este verano

La aerolínea de bandera presentó su programación para la temporada veraniega 2027 y anunció una nueva conexión internacional desde el centro del país

Aerolíneas Argentinas presentó oficialmente su ambiciosa programación de vuelos para la temporada de verano 2027 durante su tradicional Business Meeting junto a socios estratégicos. En este escenario, la compañía de bandera confirmó un importante beneficio de conectividad para el interior del país con el lanzamiento de la nueva ruta directa entre la ciudad de Córdoba y Cabo Frío. El trayecto comenzará a operar a partir del 26 de diciembre con dos frecuencias semanales, permitiendo a los turistas del centro argentino volar sin escalas hacia una de las zonas balnearias más cotizadas del estado de Río de Janeiro.

Esta nueva conexión desde la capital cordobesa reforzará la oferta que la aerolínea mantendrá hacia Cabo Frío, destino que también contará con vuelos directos desde los aeropuertos de Buenos Aires y Rosario. Según detalló el presidente y CEO de la compañía, Fabián Lombardo, la estrategia comercial busca potenciar el turismo regional descentralizado: "Brasil tendrá una oferta muy fuerte desde Buenos Aires y desde distintas ciudades del país. El objetivo es ofrecer más alternativas de viaje, acompañar la demanda turística y seguir consolidando una red cada vez más amplia y eficiente".

Córdoba tendrá vuelos directos a Cabo Frío con Aerolíneas Argentinas durante el verano 2027

Qué hacer en Cabo Frío: aguas cristalinas, dunas y espíritu caribeño en Brasil

Ubicada en la icónica Región de los Lagos del estado de Río de Janeiro —a tan solo 150 kilómetros de la capital carioca y muy cerca de Búzios y Arraial do Cabo—, Cabo Frío es una de las joyas de la costa atlántica brasileña que suele cautivar por sus extensas playas de arena blanca que no se calienta con el sol y mar de tonos turquesa:

Playa del Forte: Es el corazón balneario de la ciudad, famosa por sus aguas transparentes y por albergar el Forte de São Mateus, una fortaleza colonial construida en el siglo XVII que ofrece vistas panorámicas imperdibles de la costa.

Bairro da Passagem: El barrio histórico más antiguo de la localidad, ideal para recorrer a pie al atardecer por sus calles empedradas, casas coloniales de fachadas coloridas y una oferta gastronómica de primer nivel centrada en pescados y mariscos.

Ilha do Japonês: Una pequeña isla de aguas calmas y poco profundas a la que se accede fácilmente en barco o caminando con marea baja, perfecta para la práctica de esnórquel, kayak y actividades en familia.

Playa de las Conchas y Playa Peró: Dos balnearios contiguos rodeados de naturaleza preservada; mientras Conchas es una bahía de mar calmo ideal para relajarse, Peró cuenta con la certificación internacional Bandera Azul por sus altos estándares ambientales y de calidad de agua.

Rua dos Biquínis: Considerada la capital de la moda de playa en Brasil, es un inmenso centro comercial al aire libre que reúne a más de 100 locales especializados en indumentaria veraniega a precios directo de fábrica.

Destinos de Aerolíneas Argentinas para el verano 2027: Caribe, expansión en Brasil y refuerzo del mercado doméstico

La oferta global de la aerolínea alcanzará los 1.508.834 asientos durante enero de 2027, lo que representa un crecimiento del 13% respecto al mismo período del año anterior. Esta cifra estará empujada por un alza del 16% en las operaciones regionales y un 13% en la red de cabotaje.

Dentro de las novedades más destacadas para la temporada estival se incluyen los siguientes ejes comerciales: