Aerolíneas Argentinas estrenará una ruta a Brasil directo desde el interior este verano
Aerolíneas Argentinas presentó oficialmente su ambiciosa programación de vuelos para la temporada de verano 2027 durante su tradicional Business Meeting junto a socios estratégicos. En este escenario, la compañía de bandera confirmó un importante beneficio de conectividad para el interior del país con el lanzamiento de la nueva ruta directa entre la ciudad de Córdoba y Cabo Frío. El trayecto comenzará a operar a partir del 26 de diciembre con dos frecuencias semanales, permitiendo a los turistas del centro argentino volar sin escalas hacia una de las zonas balnearias más cotizadas del estado de Río de Janeiro.
Esta nueva conexión desde la capital cordobesa reforzará la oferta que la aerolínea mantendrá hacia Cabo Frío, destino que también contará con vuelos directos desde los aeropuertos de Buenos Aires y Rosario. Según detalló el presidente y CEO de la compañía, Fabián Lombardo, la estrategia comercial busca potenciar el turismo regional descentralizado: "Brasil tendrá una oferta muy fuerte desde Buenos Aires y desde distintas ciudades del país. El objetivo es ofrecer más alternativas de viaje, acompañar la demanda turística y seguir consolidando una red cada vez más amplia y eficiente".
Qué hacer en Cabo Frío: aguas cristalinas, dunas y espíritu caribeño en Brasil
Ubicada en la icónica Región de los Lagos del estado de Río de Janeiro —a tan solo 150 kilómetros de la capital carioca y muy cerca de Búzios y Arraial do Cabo—, Cabo Frío es una de las joyas de la costa atlántica brasileña que suele cautivar por sus extensas playas de arena blanca que no se calienta con el sol y mar de tonos turquesa:
- Playa del Forte: Es el corazón balneario de la ciudad, famosa por sus aguas transparentes y por albergar el Forte de São Mateus, una fortaleza colonial construida en el siglo XVII que ofrece vistas panorámicas imperdibles de la costa.
- Bairro da Passagem: El barrio histórico más antiguo de la localidad, ideal para recorrer a pie al atardecer por sus calles empedradas, casas coloniales de fachadas coloridas y una oferta gastronómica de primer nivel centrada en pescados y mariscos.
- Ilha do Japonês: Una pequeña isla de aguas calmas y poco profundas a la que se accede fácilmente en barco o caminando con marea baja, perfecta para la práctica de esnórquel, kayak y actividades en familia.
- Playa de las Conchas y Playa Peró: Dos balnearios contiguos rodeados de naturaleza preservada; mientras Conchas es una bahía de mar calmo ideal para relajarse, Peró cuenta con la certificación internacional Bandera Azul por sus altos estándares ambientales y de calidad de agua.
- Rua dos Biquínis: Considerada la capital de la moda de playa en Brasil, es un inmenso centro comercial al aire libre que reúne a más de 100 locales especializados en indumentaria veraniega a precios directo de fábrica.
Destinos de Aerolíneas Argentinas para el verano 2027: Caribe, expansión en Brasil y refuerzo del mercado doméstico
La oferta global de la aerolínea alcanzará los 1.508.834 asientos durante enero de 2027, lo que representa un crecimiento del 13% respecto al mismo período del año anterior. Esta cifra estará empujada por un alza del 16% en las operaciones regionales y un 13% en la red de cabotaje.
Dentro de las novedades más destacadas para la temporada estival se incluyen los siguientes ejes comerciales:
- Nuevos destinos en el Caribe: A partir del 1 de enero comenzará a volar a Cartagena de Indias (Colombia) con 5 frecuencias semanales, mientras que el 2 de enero se sumará la ruta a Curazao con 4 frecuencias semanales (dos directas y dos vía Aruba). Asimismo, se mantendrán los vuelos diarios a Aruba y hasta 7 frecuencias semanales a Punta Cana y Cancún.
- Despliegue en las playas brasileñas: Florianópolis sumará una oferta masiva con 36 frecuencias semanales desde Buenos Aires, 7 desde Córdoba, 7 desde Rosario y 4 desde Tucumán y Salta. Por su parte, Río de Janeiro acumulará 40 operaciones semanales desde Buenos Aires, además de vuelos directos desde Córdoba y Rosario. También se mantendrán los servicios a San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.
- Consolidación en Uruguay: La red regional contemplará 28 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Punta del Este, sumadas a 14 conexiones semanales con Montevideo.
- Rutas nacionales e intertramos Federales: En el mercado interno, Bariloche y Córdoba liderarán la oferta con 70 frecuencias semanales desde Buenos Aires, seguidas por Mendoza e Iguazú (56), Ushuaia (55) y Salta (45). Además, se potenciarán los vuelos directos entre provincias sin pasar por la capital, como Córdoba–Ushuaia, Córdoba–El Calafate, Tucumán–Mar del Plata y Mendoza–Bariloche.
- Operación internacional de largo alcance: En las rutas intercontinentales, la empresa mantendrá 16 frecuencias semanales a Miami, 10 a Madrid y 4 vuelos semanales con destino a Roma.