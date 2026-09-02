Aerolínea low cost vende pasajes desde Argentina a u$s4 más tasas por su aniversario

Una de las compañías más nuevas comunicó una agresiva campaña de festejo por las próximas dos semanas, con pasajes económicos en toda América

La aerolínea dominicana de precios bajos Arajet lanzó una agresiva campaña de promoción internacional denominada "Purple Days" para celebrar su aniversario. La propuesta incluye pasajes aéreos con una tarifa base que arranca en los u$s4 por trayecto, a los que se le adicionan los impuestos y tasas correspondientes de cada terminal aeroportuaria. La acción comercial abarca las operaciones que la empresa mantiene en la Argentina desde los aeropuertos de Buenos Aires (Ezeiza), Córdoba, Mendoza y Rosario.

Las promociones se encuentran disponibles para compras hasta el 15 de septiembre de 2026 a través del sitio web oficial de la compañía y su centro de atención telefónica. El periodo fijado para concretar los viajes se extiende desde el 14 de septiembre de 2026 hasta el 31 de mayo de 2027, permitiendo planificar vacaciones de temporada alta y baja hacia destinos de playa en el Caribe, Norteamérica y Centroamérica a valores sumamente competitivos dentro del mercado aerocomercial.

Arajet celebra su aniversario vendiendo pasajes a u$s4 más tasas

Pasajes baratos de Arajet desde Argentina: precios y destinos posibles

Si bien la tarifa promocional parte de la cifra simbólica de cuatro dólares en su tramo base, el valor final por tramo varía según las tasas aeroportuarias e impuestos fiscales vigentes en cada país de origen y destino.

Entre los valores finales finales (solo del pasaje de ida) con impuestos incluidos registrados desde los distintos puntos de partida del país destacan las siguientes opciones: