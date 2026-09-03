Cinco montañas de Argentina competirán en un certamen internacional de "Fama Mundial"

La iniciativa que lidera la International Mountain Tourism Alliance (IMTA) tendrá entre sus participantes a algunas de las montañas destacadas del país

El enorme territorio argentino presenta una amplia diversidad de entornos naturales de distintos tipos y una de sus riquezas más emblemáticas, presente de norte a sur a lo largo de toda su geografía, son las montañas. En este marco, cinco cumbres nacionales fueron seleccionadas para representar al país en la edición 2026 de la prestigiosa convocatoria internacional "Montañas de Fama Mundial", una iniciativa promovida por la International Mountain Tourism Alliance (IMTA) que busca posicionar globalmente a los destinos destacados por su valor ambiental, su patrimonio cultural y su desarrollo turístico sostenible.

La elección de las representantes estuvo a cargo de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación —a través de la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Turística—, luego de evaluar un total de 18 postulaciones enviadas por 10 provincias. El proceso de selección contó con la validación de la Dirección General de Asuntos Ambientales de la Cancillería Argentina (DIGMA) y del Comité para el Desarrollo Sostenible de las Regiones Montañosas (CMA), reflejando una articulación entre el Gobierno nacional y las provincias para potenciar los destinos de naturaleza en el mercado internacional. Para definir a las candidatas, el comité analizó la conservación, la infraestructura de servicios, los programas de sostenibilidad y el respaldo de las comunidades locales.

Montañas argentinas en el IMTA: las seleccionadas en la categoría natural

En el rubro que premia la singularidad paisajística y la magnificencia geográfica, Argentina competirá con cuatro exponentes de la región andina y de las sierras centrales:

Cerro Aconcagua (Mendoza): Situado en la Cordillera de los Andes, es la cumbre más alta de América y de los hemisferios Sur y Occidental, con sus majestuosos 6.961 metros sobre el nivel del mar. Es un ícono indiscutido del montañismo mundial que atrae año a año a miles de expedicionarios e ingeniosos deportistas de todas las nacionalidades.

Cerro Mercedario (San Juan): Con una altitud de 6.720 metros, es la octava montaña más alta de América y el techo de la provincia de San Juan. Ubicado en el cordón del Ansilta, se destaca por sus imponentes glaciares, su entorno salvaje y la escasa contaminación antrópica, posicionándose como un tesoro reservado para el andinismo técnico.

Cerro Champaquí (Córdoba): Es el punto más elevado de la provincia de Córdoba, alcanzando los 2.790 metros de altura en las Sierras Grandes. Considerado el corazón del senderismo en el centro del país, ofrece ascensos desde tradicionales localidades como Villa Alpina o La Cumbrecita, combinando bosques de tabaquillos, puestos serranos y vertientes de agua cristalina.

Volcán Copahue (Neuquén): Emplazado en el límite fronterizo con Chile, este estrato-volcán activo de 2.997 metros regala uno de los paisajes más singulares de la Patagonia. Su actividad geotermal alimenta las famosas termas de Copahue y baña de minerales las aguas de Caviahue, consolidando una oferta turística única durante todo el año.

Cinco montañas argentinas fueron seleccionadas para competir en el evento del IMTA

Montañas de Fama Mundial y la argentina elegida en la categoría cultural

La convocatoria de la IMTA contempla la dimensión humana, histórica e identitaria que rodea a los cordones montañosos, donde el país participará con un ícono del Noroeste:

Nevado de Famatina (La Rioja): Con su pico más alto, el cerro General Belgrano (6.097 metros), esta masa montañosa no solo sobresale por su altura y sus glaciares continentales, sino por su rica historia social y cultural. Hogar de la antigua mina La Mejicana y su histórico cablecarril —una obra maestra de la ingeniería de principios del siglo XX—, el Famatina es además un símbolo del arraigo popular y de la defensa activa del agua y los recursos naturales por parte de las comunidades locales.