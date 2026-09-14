Tres destinos de la Patagonia ganan turistas y reservas mientras Bariloche mantiene su liderazgo. Cuánto cuesta viajar durante el próximo feriado

an Carlos de Bariloche continúa como uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia, aunque otras ciudades de la región comenzaron a registrar un aumento en la demanda de los viajeros. Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Los Antiguos aparecen entre los destinos que muestran un crecimiento en las reservas y búsquedas de alojamiento.

El movimiento turístico tiene impacto sobre la actividad económica de las ciudades y también sobre el mercado de alquileres temporarios. En el caso de Bariloche, los propietarios de inmuebles que ofrecen sus viviendas a través de Airbnb generaron más de u$s30 millones en ganancias durante 2025, de acuerdo con información difundida por la plataforma.

La ciudad de Río Negro también registró un incremento en las búsquedas de alojamientos. Durante el último año, aumentaron 10% interanual, mientras que la estadía promedio se ubicó en 4,5 noches. Cerca de la mitad de las reservas correspondió a viajeros provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Neuquén.

Desde Airbnb señalaron que San Carlos de Bariloche mantiene un papel central dentro del turismo patagónico y destacaron su participación tanto como destino de alojamiento como dentro de la actividad económica regional.

Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Los Antiguos aumentan las reservas

El crecimiento del turismo en la Patagonia no se concentra exclusivamente en Bariloche. Tres destinos de Chubut y Santa Cruz comenzaron a ganar participación entre los viajeros que buscan alternativas para recorrer la región.

En Comodoro Rivadavia, las reservas de alojamientos aumentaron más de 20% interanual, mientras que las búsquedas registraron una suba superior al 30%. La ciudad se ubica así entre los destinos patagónicos que presentan mayores incrementos en la demanda turística.

Los principales viajeros que llegan a Comodoro Rivadavia proceden de la propia provincia de Chubut, de la Ciudad de Buenos Aires y de distintos puntos de la Patagonia chilena. La estadía promedio alcanza las 3 noches.

El comportamiento de los viajeros también está relacionado con la ubicación de la ciudad y con su conexión con otros puntos de la Patagonia. La presencia de turistas procedentes de Chile constituye uno de los componentes de la demanda registrada en la localidad.

En Río Gallegos, capital de Santa Cruz, también se observa una presencia significativa de turistas provenientes de países de la región. En particular, los viajeros chilenos representan una parte relevante del movimiento turístico de la ciudad.

Los Antiguos crece por su cercanía con Chile

Los Antiguos, también en Santa Cruz, completa el grupo de destinos patagónicos que muestran un aumento en la actividad turística.

Las reservas en la localidad crecieron más de 10% interanual. Uno de los principales factores asociados al movimiento turístico es su cercanía con Chile, que favorece el ingreso de viajeros internacionales.

Según los datos difundidos, el turismo internacional representa más del 75% del total de los visitantes que llegan a Los Antiguos. La localidad se encuentra en el noroeste de Santa Cruz, sobre la costa sur del lago Buenos Aires y próxima al límite internacional con Chile.

La composición de los visitantes diferencia a este destino de otros centros turísticos de la Patagonia. Mientras Bariloche concentra una parte importante de su demanda en viajeros argentinos, Los Antiguos registra una participación mayoritaria del turismo internacional.

El crecimiento de las reservas en los tres destinos se produce en un contexto en el que los viajeros buscan distintas alternativas dentro de la Patagonia. La oferta incluye ciudades con diferentes características y posibilidades de conexión con otros puntos turísticos de la región.

Cuánto cuesta viajar a Bariloche durante el próximo fin de semana largo

El próximo fin de semana largo en la Argentina será el correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se celebrará en octubre. El feriado se extenderá del sábado 10 al lunes 12 de octubre de 2026, por lo que habrá tres días consecutivos para realizar una escapada turística.

Con el feriado todavía por delante, la Patagonia aparece entre las alternativas para quienes buscan organizar un viaje durante ese período. Un relevamiento de las principales páginas de reservas permitió comparar los costos mínimos de paquetes que incluyen alojamiento y traslado aéreo desde Buenos Aires hacia distintos destinos patagónicos.

Cuánto cuesta viajar a Río Gallegos

Para quienes elijan Río Gallegos durante el fin de semana largo de octubre, el costo mínimo relevado es de $517.471 por persona.

El paquete contempla vuelo desde Buenos Aires y alojamiento en un hotel de tres estrellas. El valor corresponde a la alternativa de menor precio encontrada en el relevamiento y puede modificarse de acuerdo con la disponibilidad y las condiciones de reserva.

Río Gallegos funciona además como uno de los principales puntos de conexión de Santa Cruz con otros destinos de la provincia. La ciudad recibe viajeros argentinos y extranjeros, con una presencia destacada de turistas provenientes de Chile.

La demanda internacional constituye uno de los componentes del movimiento turístico local y forma parte de la expansión que registran distintos destinos patagónicos fuera de los principales centros tradicionales.

Cuánto cuesta viajar a Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia presenta el menor costo de las tres opciones analizadas para el fin de semana largo de octubre.

El precio mínimo relevado es de $407.447 por persona e incluye alojamiento en un hotel y traslado aéreo desde Buenos Aires.

La ciudad de Chubut registró además un crecimiento superior al 20% en las reservas interanuales y de más del 30% en las búsquedas de alojamiento, de acuerdo con los datos difundidos.

La estadía promedio alcanza las tres noches y los principales mercados de origen son la propia provincia, la Ciudad de Buenos Aires y la Patagonia chilena.

Estos indicadores ubican a Comodoro Rivadavia entre los destinos que incrementaron su presencia dentro del mapa turístico de la Patagonia. El crecimiento de las búsquedas y reservas se combina con una demanda proveniente tanto del turismo nacional como internacional.

Los precios de los principales destinos patagónicos

Para el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre, los valores mínimos por persona relevados para los tres destinos son los siguientes:

Bariloche: desde $795.546 por persona , con estadía, vuelo y desayuno

, con estadía, vuelo y desayuno Río Gallegos: desde $517.471 por persona , con vuelo desde Buenos Aires y alojamiento en hotel tres estrellas

, con vuelo desde Buenos Aires y alojamiento en hotel tres estrellas Comodoro Rivadavia: desde $407.447 por persona, con traslado aéreo y alojamiento en hotel

Los precios corresponden a las alternativas disponibles al momento del relevamiento y pueden modificarse según la fecha de compra, la disponibilidad de habitaciones y vuelos, el tipo de alojamiento y las condiciones de cada reserva.

El comportamiento de las reservas muestra que Bariloche mantiene un volumen relevante dentro del turismo patagónico, mientras que Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Los Antiguos registran incrementos en distintos indicadores de demanda.

La procedencia de los viajeros también presenta diferencias entre los destinos. Bariloche concentra una parte importante de sus visitantes en turistas provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Neuquén. Comodoro Rivadavia recibe principalmente viajeros de Chubut, Buenos Aires y la Patagonia chilena. Río Gallegos cuenta con una presencia significativa de turistas chilenos, mientras que en Los Antiguos el turismo internacional representa más del 75% de las reservas.

La evolución de estos indicadores amplía el mapa de alternativas para quienes planean recorrer la Patagonia y permite identificar destinos que, además de Bariloche, comenzaron a registrar un mayor movimiento de turistas y reservas de alojamiento.