Destino predilecto de la Costa recibió certificado de candidato a mejor pueblo turístico

Se trata de uno de los ocho destinos argentinos elegidos para competir en el certamen internacional de ONU Turismo: a fin de año se sabrán los ganadores

La Costa Atlántica bonaerense vuelve a posicionarse en lo más alto del mapa turístico internacional. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación entregó de manera oficial el certificado de participación en el certamen internacional Best Tourism Villages 2026 a la localidad de Mar de las Pampas. Esta prestigiosa iniciativa, impulsada anualmente por ONU Turismo (antigua OMT), busca reconocer a pequeñas comunidades rurales o costeras de todo el mundo que se destacan por preservar su identidad cultural, su biodiversidad y por fomentar modelos de desarrollo sustentable en armonía con su entorno.

El reconocimiento fue recibido por autoridades del municipio de Villa Gesell junto a prestadores, vecinos y representantes de la Sociedad de Fomento de la localidad. La villa balnearia, ubicada a 382 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, logró su postulación gracias a un compromiso histórico con la conservación del medio ambiente. Caracterizada por sus calles de arena sinuosas adaptadas a la topografía de las dunas, la ciudad combina una cuidada oferta gastronómica y de alojamiento con un bosque de más de 60 años que se fusiona de forma directa con el mar.

Mar de las Pampas, uno de los candidatos argentinos al Best Tourism Villages 2026

Best Tourism Villages: un recorrido sustentable y los ocho candidatos argentinos

Durante el acto de entrega del certificado, autoridades nacionales y locales realizaron una recorrida técnica por puntos icónicos del destino, como el sendero botánico, la casa histórica y el paseo "Aldea Hippie", un polo artesanal enfocado en el cuidado ambiental. Asimismo, la comitiva visitó la Reserva Natural Municipal Faro Querandí, un área protegida que resguarda más de 5.700 hectáreas de dunas costeras y 21 kilómetros de litoral marítimo virgen.

Mar de las Pampas integra la lista de los ocho pueblos seleccionados por el Estado nacional para representar a la Argentina en la edición 2026 del concurso global, cuyos ganadores se anunciarán hacia finales de año:

Villa Sanagasta (La Rioja): Un destino que combina naturaleza imponente con viñedos y su reconocido valor paleontológico como tierra de dinosaurios.

Mar de las Pampas (Buenos Aires): El refugio costero bonaerense que destaca por su equilibrio entre playa, bosque y tranquilidad absoluta.

Cachi (Salta): Un emblema de los Valles Calchaquíes que preserva su historia y autenticidad en un entorno natural único.

El Trapiche (San Luis): El rincón puntano reconocido por la frescura de sus paisajes y la pureza de su aire.

Puerto Pirámides (Chubut): Famoso santuario natural para el avistaje de ballenas, rodeado por el característico paisaje de la estepa patagónica.

Villa General Belgrano (Córdoba): Una combinación de sierras cordobesas con la fuerte impronta de la cultura y arquitectura centroeuropea.

Tafí del Valle (Tucumán): Un oasis verde enclavado entre cerros, clave para el turismo del Norte argentino.

Zenón Pereyra (Santa Fe): Un destino singular que entrelaza la tradición del automovilismo con un enigmático legado masónico.

Best Tourism Villages: qué es lo que valora ONU Turismo para premiar a un pueblo

La iniciativa Best Tourism Villages no busca simplemente premiar la belleza paisajística, sino que se enfoca en la capacidad de las localidades para utilizar el turismo como un motor de desarrollo rural sostenible. El objetivo principal es poner en valor el trabajo de las comunidades que logran proteger sus características naturales y culturales frente a los desafíos modernos.

Para otorgar la distinción, ONU Turismo analiza nueve áreas de evaluación clave. Entre ellas, se destacan la preservación de los recursos culturales y naturales, la sostenibilidad económica, social y ambiental, y la integración de la cadena de valor turística. También se consideran aspectos como la infraestructura, la conectividad, la salud, la seguridad y las políticas de gobernanza que permiten que el pueblo mantenga su estilo de vida tradicional mientras recibe a visitantes internacionales.