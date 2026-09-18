Nueva aerolínea confirmó vuelos directos a Argentina y conectará Ezeiza con Europa
El mercado aerocomercial argentino suma una noticia clave para la conectividad internacional. La aerolínea de bandera británica British Airways confirmó que a partir del 28 de marzo de 2027 volverá a operar vuelos directos y sin escalas entre el Aeropuerto Internacional de Heathrow (Londres) y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires).
La compañía aumentará un 25% su capacidad de asientos hacia Latinoamérica y restablecerá la ruta directa que había sido modificada tras la pandemia, eliminando la escala técnica que realizaba en Río de Janeiro y recortando en más de dos horas el tiempo total de viaje.
British Airways vuelve al vuelo directo entre Buenos Aires y Londres
La nueva operación se identificará con los números de vuelo BA245/4 y tendrá una frecuencia diaria. De acuerdo con el esquema operativo diagramado por la empresa, la traza no concluirá en la Capital Federal: el servicio mantendrá una continuación (onward tag) hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile.
El itinerario completo quedará conformado por el tramo Londres – Ezeiza – Santiago de Chile – Ezeiza – Londres, un formato similar al que utiliza la firma holandesa KLM en la región, permitiendo a los pasajeros argentinos acceder al único vuelo sin escalas disponible hacia la capital del Reino Unido.
Expansión global de British Airways: nuevos destinos y más frecuencias
El restablecimiento del vuelo directo a Buenos Aires se enmarca en un plan integral de fortalecimiento de las rutas de larga distancia de la compañía británica de cara a la temporada de verano del hemisferio norte de 2027:
- Separación de la ruta a Brasil: Al dejar de hacer escala en Río de Janeiro para volar a Buenos Aires, la ciudad carioca pasará a contar con un vuelo dedicado de forma directa desde Londres, incrementando la oferta de asientos para el mercado brasileño.
- Nuevas rutas a Tanzania: A partir del 29 de mayo de 2027, la aerolínea inaugurará una conexión de tres frecuencias semanales desde London Gatwick hacia Kilimanjaro y Zanzíbar, apuntando al turismo de safari y playa en el este de África.
- Más frecuencias internacionales: El trayecto entre Londres y San José de Costa Rica pasará a operar de forma permanente durante todo el año. En paralelo, la ruta hacia Ciudad del Cabo (Sudáfrica) aumentará a 10 frecuencias semanales, Las Vegas sumará 14 vuelos semanales y continuará la operación estacional hacia Barbados, San Lucía, Granada, Guyana y Tobago.
- Nuevos destinos de larga distancia: La empresa sumará a su red global vuelos hacia Colombo (Sri Lanka) desde octubre de 2026 y conexiones a Melbourne (Australia) a través de Kuala Lumpur a partir de enero de 2027.