Nueva aerolínea confirmó vuelos directos a Argentina y conectará Ezeiza con Europa

Se trata de British Airways, que hasta la pandemia tenía su vuelo directo entre Londres y Buenos Aires, y el año que viene lo retomará

El mercado aerocomercial argentino suma una noticia clave para la conectividad internacional. La aerolínea de bandera británica British Airways confirmó que a partir del 28 de marzo de 2027 volverá a operar vuelos directos y sin escalas entre el Aeropuerto Internacional de Heathrow (Londres) y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires).

La compañía aumentará un 25% su capacidad de asientos hacia Latinoamérica y restablecerá la ruta directa que había sido modificada tras la pandemia, eliminando la escala técnica que realizaba en Río de Janeiro y recortando en más de dos horas el tiempo total de viaje.

British Airways volverá a volar directo a Ezeiza desde marzo del año que viene

British Airways vuelve al vuelo directo entre Buenos Aires y Londres

La nueva operación se identificará con los números de vuelo BA245/4 y tendrá una frecuencia diaria. De acuerdo con el esquema operativo diagramado por la empresa, la traza no concluirá en la Capital Federal: el servicio mantendrá una continuación (onward tag) hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile.

El itinerario completo quedará conformado por el tramo Londres – Ezeiza – Santiago de Chile – Ezeiza – Londres, un formato similar al que utiliza la firma holandesa KLM en la región, permitiendo a los pasajeros argentinos acceder al único vuelo sin escalas disponible hacia la capital del Reino Unido.

Expansión global de British Airways: nuevos destinos y más frecuencias

El restablecimiento del vuelo directo a Buenos Aires se enmarca en un plan integral de fortalecimiento de las rutas de larga distancia de la compañía británica de cara a la temporada de verano del hemisferio norte de 2027: