Todo sobre Bariloche a la Carta 2026: cuándo es y qué propuestas especiales habrá

La ciudad insignia de la Patagonia argentina vuelve a encenderse con la propuesta gastronómica anual para que disfruten locales y turistas

La ciudad de San Carlos de Bariloche se prepara para vivir una de sus semanas más esperadas del año. La 12° edición de Bariloche a la Carta (BALC 2026) se llevará a cabo entre el 5 y el 12 de octubre, transformando al destino patagónico en un gran escenario culinario. La celebración reunirá un circuito de más de 90 establecimientos gastronómicos, catas guiadas, Pop Ups con chefs nacionales e internacionales y la gran Feria Gastronómica, que desplegará más de 6.000 metros cuadrados de stands con productos regionales frente al lago Nahuel Huapi.

Uno de los grandes atractivos del evento será el Circuito Gastronómico, donde más de 90 restaurantes, bares y cervecerías ofrecerán menús especiales a precios promocionales con alternativas vegetarianas, veganas y aptas para celíacos (sin TACC). Quienes descarguen la Tarjeta de Beneficios BALC en el sitio web oficial accederán a un 20% de descuento en los locales adheridos, ahorro que podrá alcanzar hasta un 30% al abonar con tarjetas del Banco Patagonia o mediante la billetera virtual MODO con Banco Macro.

Bariloche a la Carta: cuándo es la Feria Gastronómica en el Centro Cívico y horarios

El corazón del evento se instalará en el predio del Centro Cívico con la Feria BALC, que abrirá del viernes 9 al lunes 12 de octubre, de 12:00 a 00:00 horas. La propuesta reunirá a productores de Río Negro y la Patagonia con degustaciones de bodegas, cervecerías artesanales, quesos, ahumados, chocolates, tés, vinos orgánicos, especias y aceites de oliva.

El ingreso al predio ferial requiere la compra previa de entradas Early Bird (que equivalen a un ecovaso para la feria) y se organiza en tres turnos diarios para ordenar la circulación: de 12:00 a 16:30 hs, de 16:30 a 21:00 hs y de 21:00 a 00:00 hs. Asimismo, todos los días entre las 12:00 y las 13:00 horas se implementará la Hora Silenciosa, disminuyendo los estímulos sonoros y lumínicos en las áreas cerradas para garantizar la accesibilidad de personas dentro del espectro autista.

Bariloche, con clases de cocina, música en vivo y Pop Ups

La agenda de actividades en el escenario principal del predio ferial combinará clases magistrales, espectáculos infantiles y cierres musicales diarios a partir de las 19:30 hs, sumados a los sets de DJ en vivo desde las 18:00 hs en El Patio y la Plaza Este:

Viernes 9 de octubre: Clase de cocina intercultural "Puerto Montt en BALC" con Soledad Vilches y Aníbal Ramírez (14:00 hs); fusión entre Córdoba y Río Negro a cargo de Martín Altamirano (16:30 hs); y show en vivo de Winter Band (19:30 hs). En el espacio BALC Invita, Pablo Quiven presentará propuestas de madurado en el Stand 1.

Clase de cocina intercultural "Puerto Montt en BALC" con Soledad Vilches y Aníbal Ramírez (14:00 hs); fusión entre Córdoba y Río Negro a cargo de Martín Altamirano (16:30 hs); y show en vivo de Winter Band (19:30 hs). En el espacio BALC Invita, Pablo Quiven presentará propuestas de madurado en el Stand 1. Sábado 10 de octubre: Taller de "Cocina de los Lagos, Chile" por Pablo Adue Oyarzún (14:00 hs); clase de "Medicina Culinaria" con Pamela Villar y Alberto Arribas (16:30 hs); y recital de La Nube (19:30 hs). En los estand invitados cocinarán Alejandro Clausen (Huinid Hoteles) y Lucas S. Rivas junto a Ariel Pérez (Black Summit).

Taller de "Cocina de los Lagos, Chile" por Pablo Adue Oyarzún (14:00 hs); clase de "Medicina Culinaria" con Pamela Villar y Alberto Arribas (16:30 hs); y recital de La Nube (19:30 hs). En los estand invitados cocinarán Alejandro Clausen (Huinid Hoteles) y Lucas S. Rivas junto a Ariel Pérez (Black Summit). Domingo 11 de octubre: Masterclass a cargo de Juan Pablo Viana y Nicolás Gustavo Fernández (14:00 hs); cocina representativa de la Región de los Ríos de Chile (16:30 hs); y show en vivo de la banda Fortune (19:30 hs). Los Pop Ups gastronómicos contarán con la participación del restaurante Änima (Leandro Emanuel Yañez y Florencia Lafalla) y Tre Restó de Vinos (Gabriel Herrera).

Masterclass a cargo de Juan Pablo Viana y Nicolás Gustavo Fernández (14:00 hs); cocina representativa de la Región de los Ríos de Chile (16:30 hs); y show en vivo de la banda Fortune (19:30 hs). Los Pop Ups gastronómicos contarán con la participación del restaurante Änima (Leandro Emanuel Yañez y Florencia Lafalla) y Tre Restó de Vinos (Gabriel Herrera). Lunes 12 de octubre: Presentación de Richard Oyarzún junto a la Escuela de Hotelería (14:00 hs); cocina en vivo con Agustín Kuran y Flor Pérez (15:30 hs); clase a cargo de Juan Izaguirre y Juan Carranza (16:30 hs); y cierre musical con La Funk Me Up (19:30 hs). Los estand invitados recibirán las propuestas del Llao Llao Hotel (Mariano Cacchiotti y Francisco Tamini) y del Hotel Sheraton (Aníbal Ramírez).

BALC: Propuestas para chicos y experiencias Pop Up

Las familias contarán con un espacio exclusivo para los más pequeños. Del 9 al 11 de octubre a las 15:30 hs, el escenario principal albergará el taller participativo "La cocina de Giorgio", un ciclo impulsado junto a la organización Supersaludable para fomentar buenos hábitos alimenticios donde chicos y adultos cocinarán recetas en vivo a base de yogur y productos patagónicos.

En paralelo a la feria, la semana de BALC 2026 ofrecerá los clásicos Pop Ups, cenas exclusivas donde prestigiosos chefs nacionales visitarán los restaurantes emblemáticos de la ciudad para diseñar menús a cuatro manos que fusionan técnicas regionales con miradas internacionales. La grilla se completa con catas y degustaciones gratuitas de productos patagónicos distribuidas en distintos puntos de Bariloche.