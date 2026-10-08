Argentina viaja más de lo que recibe: qué le falta al país para atraer más turistas

Las cifras evidencian que la balanza turística sigue en rojo, pese al auge de conectividad aérea y la proyección internacional del país

Para revertir esta tendencia, Argentina requiere mejorar su competitividad, enfocar la promoción en mercados de mayor gasto y optimizar rutas aéreas que prioricen el arribo de extranjeros al país.

La mayor conectividad aérea y la visibilidad global (Messi, hitos deportivos) no garantizan más visitantes. El flujo actual favorece las salidas y la estadía promedio de los turistas está cayendo.

Argentina enfrenta un crónico déficit turístico, con salidas de residentes que duplican a los arribos. El tipo de cambio ya no explica todo: el país pierde terreno regional frente a vecinos.

En 2025, casi 12 millones de argentinos viajaron al exterior, apenas por debajo del récord de 2017. En el mismo año, el país recibió unos 5,7 millones de turistas extranjeros. Por cada visitante que llegó, salieron más de dos residentes: un déficit de más de 6 millones de turistas, uno de los más amplios de la última década.

En la promoción del turismo, el tipo de cambio pesa, y mucho. Pero cuando se mira con detalle aparecen otras piezas: la Argentina perdió terreno frente a Chile y Colombia. Además, su oferta aérea creció sin traer más visitantes. Incluso la enorme visibilidad que le dan Messi, los Mundiales o el papa Francisco casi no se traduce en viajes.

Argentina viaja más de lo que recibe

El país tiene déficit de turistas desde hace más de una década. Hasta 2011 recibía más de los que enviaba; en 2012 este saldo se dio vuelta. Volvió a ser favorable de manera transitoria en 2014 y desde 2015 es negativo todos los años.

Entre 2008 y 2015, en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, las llegadas de turistas residentes en el exterior pasaron de 6,0 a 6,8 millones. En ese mismo periodo, las salidas de argentinos al extranjero prácticamente se duplicaron. Pasaron de 4,3 a 7,9 millones.

Durante la gestión de Mauricio Macri la brecha primero se amplió y después se achicó. El máximo fue en 2017: 12,2 millones de salidas contra 6,7 millones de llegadas, casi dos argentinos que viajaron al exterior por cada visitante. Tras las devaluaciones de 2018 y 2019, las salidas bajaron a 9,1 millones y las llegadas subieron a 7,4 millones.

El período de Alberto Fernández tiene factores distintivos que complican la comparación, porque entre 2020 y 2021 el turismo internacional se frenó casi por completo debido a la pandemia. Los años posteriores el turismo se fue normalizando, y en 2023, luego de la reapertura, llegaron 7,3 millones de turistas y salieron 7,4 millones, el año más equilibrado desde 2014. Sin embargo ese equilibrio duró poco.

Con Javier Milei, en 2025 las llegadas bajaron a unos 5,7 millones y las salidas subieron a 11,9 millones. En los primeros ocho meses de 2026 la relación sigue en torno a dos salidas por cada arribo.

Si miramos el movimiento de dinero, el cuadro es parecido. En 2008 el turismo dejaba un saldo positivo de u$s467 M; desde 2012 es negativo todos los años. Incluso en 2014, cuando llegaron más turistas de los que salieron, el balance fue deficitario, porque cada argentino que viaja al exterior gasta en promedio más que cada extranjero que llega. En 2025, los residentes gastaron en el exterior unos u$s12.800 M, contra u$s5.200 M que dejaron los visitantes en el país: un déficit de unos u$s7.600 M.

En 2025, casi 12 millones de argentinos viajaron al exterior, apenas por debajo del récord de 2017.

El dólar mueve el turismo

El tipo de cambio es una de las variables que más influyen en el turismo internacional. Para medirlo no alcanza con mirar la cotización del dólar: hace falta un indicador que también tenga en cuenta la inflación. Por eso se usa el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) del Banco Central, que compara los precios de la Argentina con los de sus principales socios comerciales. Cuando el índice sube, el país resulta más barato para quien llega con dólares y viajar afuera se vuelve más caro para los argentinos. Cuando baja, ocurre lo contrario.

Los datos muestran esa relación, aunque no de manera infalible. Entre 2008 y 2015, el índice cayó de 146 a 83, es decir que el país se volvió mucho más caro en dólares. En paralelo, la relación entre salidas y llegadas pasó de 0,71 a 1,15. Al principio salían 71 argentinos por cada 100 turistas que llegaban; al final, 115. En 2017, con un tipo de cambio multilateral promedio de 88, la relación llegó a uno de sus máximos, 1,82, es decir que por cada turista que llegó a la argentina, casi dos argentinos eligieron un destino en el exterior. Después, las devaluaciones de 2018 y 2019 devolvieron algo de competitividad y la brecha se achicó.

La pandemia rompe la comparación en 2020 y 2021. Pero en 2022 y 2023 el índice casi no se movió, entre 95 y 97, y aun así la brecha se cerró, de 1,32 a 1,02. Es una señal de que el dólar no lo explica todo: también incidieron la normalización de los viajes internacionales y la recuperación del turismo.

Desde 2024 la brecha volvió a abrirse. El índice bajó de 95 a 89 en 2025 y la relación turismo emisivo/receptivo subió de 1,26 a 2,09. El contraste con 2017 es interesante: con un tipo de cambio casi idéntico (88 entonces, 89 ahora), las salidas fueron parecidas, alrededor de 12 millones, pero el país recibió cerca de un millón de turistas menos. Con una competitividad cambiaria similar, la Argentina atrajo menos visitantes. Ahí empieza la parte de la historia que el dólar, por sí solo, no logra explicar.

En 2025 hubo 2.09 salidas por cada turista extranjero que ingresó al país

¿Argentina recibe pocos turistas?

La respuesta depende de cómo se mida. En cantidad absoluta, la Argentina era en 2019 el principal destino entre cinco países de la región, con 7,4 millones de llegadas, por delante de Brasil, Chile, Perú y Colombia. En 2025 pasó al cuarto lugar: recibió 5,7 millones, 23% menos que seis años antes, mientras Brasil llegó a 9,3 millones y Chile y Colombia, a casi 6 millones cada uno (en Colombia la serie incluye visitantes que no pernoctan).

En relación con la población total de cada país, en 2025 llegaron 12 turistas cada 100 habitantes, el segundo valor de la región, aunque lejos de Chile (30) y por debajo de los 16 de 2019. En ese lapso Chile subió de 24 a 30 y Colombia de 8 a 11, con lo que la ventaja argentina sobre Colombia se redujo de más de ocho puntos a poco más de uno. Brasil, con 212 millones de habitantes, queda en apenas 4 cada 100, pero fue el que más creció en llegadas.

La brecha con los países vecinos es aún más marcada en lo que dejan los turistas. En 2019, la Argentina registraba u$s708 por visitante, por debajo de Colombia (u$s1.376), Brasil (u$s944) y Perú (u$s855), y por encima de Chile (u$s510). En 2024, el último año con datos comparables, el ingreso por visitante en la Argentina aumentó 6%, a u$s751, pero siguió por debajo de Colombia (u$s1.230), Perú (u$s1.129) y Brasil (u$s1.084). Sólo Chile (u$s617) quedó por debajo.

La Argentina no recibe pocos turistas para su tamaño, pero sí perdió terreno en la región y capta menos valor por visitante que varios de sus vecinos.

Argentina era en 2019 el principal destino entre 5 países de la región, pasando al 4° lugar en 2025

Más vuelos, pero no más turistas

Un destino no sólo tiene que ser atractivo: también tiene que ser fácil de alcanzar. En ese terreno, la Argentina no retrocedió. En 2025 pasaron por sus aeropuertos más pasajeros internacionales que en 2019, casi 16 millones, y los destinos con vuelo directo subieron de 55 a 78. Pero el avance fue menor que el de sus competidores. Por habitante, Chile y Colombia mueven bastante más pasajeros, y Colombia, que en 2019 estaba por detrás, hoy la supera con holgura.

Además, la mayor oferta aérea acompañó sobre todo las salidas. Los pasajeros crecieron 11% frente a 2019 y los argentinos que viajan al exterior, 30%, mientras que los turistas que llegan cayeron 23%. La oferta aérea creció, pero el turismo receptivo no la acompañó.

. En 2025 pasaron por los aeropuertos argentinos más pasajeros internacionales que en 2019

Mucha visibilidad, ¿poca conversión?

Messi, la selección y el papa Francisco proyectan a la Argentina en el mundo, pero esa atención no siempre se traduce en interés por visitarla. Este interés global se refleja también en internet: las búsquedas de Google muestran la diferencia, ya que en diciembre de 2022, con el título de Qatar, el índice de "Argentina" pasó de 19 en octubre a 59 luego de que la selección se consagrara campeona del mundo. Con el mundial de este año sucedió algo parecido: en julio de 2026 el índice de búsquedas del término "Argentina" alcanzó el récord de la serie iniciada en 2004, para caer en agosto a una quinta parte. La exposición es intensa, pero sus mayores picos duran poco.

Las consultas vinculadas con viajes también reaccionan, aunque de manera desigual. Durante Qatar, "visit argentina" pasó de 5 en octubre a 12 en diciembre, y "flights to argentina", de 2 a 5. Ambas retrocedieron después. En cambio, "viajar a Argentina" había alcanzado su máximo en enero de 2022, antes del Mundial. Con Francisco, los picos por su elección y su muerte no tuvieron una respuesta turística comparable. La atención hacia una figura puede extenderse al país, pero no necesariamente al país como destino.

Las llegadas efectivas de turistas al país tampoco muestran marcadas reacciones a estos eventos. Después de Qatar, la Argentina recibió 7,29 millones de turistas en 2023, casi tantos como los 7,40 millones de 2019. Esa recuperación coincidió con el período posterior al título, aunque también con la normalización de los viajes tras la pandemia, por lo que no puede atribuirse al fútbol. Tampoco se sostuvo: las llegadas bajaron a 6,60 millones en 2024 y a 5,68 millones en 2025.

El contraste más claro aparece al comparar 2025 con 2019: el índice medio de búsquedas de "viajar a Argentina" fue 36% mayor, pero el país recibió 23% menos turistas. Estos datos muestran que una mayor atención digital puede convivir con menos llegadas: la visibilidad, por sí sola, no garantiza más turismo.

La foto más reciente: agosto de 2026

Los últimos datos muestran una mejora en las llegadas de turistas, aunque el saldo sigue siendo negativo. En agosto llegaron 433 mil turistas extranjeros, 8,9% más que un año atrás, mientras que 652 mil argentinos viajaron al exterior, 18,3% menos. El saldo sigue en rojo, con 219 mil turistas menos, pero equivale a poco más de la mitad del de agosto de 2025. Por cada turista que llegó, salieron 1,5 argentinos; un año antes eran 2.

Brasil fue el principal origen, con casi un tercio de las llegadas (31,6%) y un aumento de 16,3%. Las llegadas en avión, por el que ingresa el 60,6% de los turistas, crecieron un 19,7%. También subieron con fuerza los visitantes de Estados Unidos y Canadá (23%), del resto de América (casi 20%) y de Europa (14,5%), mientras que cayeron los de Chile (6,9%) y Uruguay (5,4%).

La mejora es de cantidad, no de permanencia. En Ezeiza y Aeroparque, la estadía media fue de 11,8 noches, 17,5% menos que un año atrás, y las pernoctaciones cayeron 3,1%. Llegan más visitantes, pero se quedan menos, y es un patrón que se repite en todos los meses de 2026.

Qué falta para crecer

Si el dólar explica una parte de la brecha, el resto depende de decisiones que no se resuelven con el tipo de cambio. Los datos sugieren tres.

La primera es mejorar la conectividad, pero con rutas que traigan turistas y no sólo lleven argentinos. Chile y Colombia mueven bastante más pasajeros por habitante, y el aumento de vuelos de los últimos años coincidió con más salidas, no con más llegadas. Los mercados que más crecieron en agosto, Estados Unidos, Canadá y Europa, son justamente los que dependen de vuelos de larga distancia.

La segunda es una promoción más enfocada en los mercados con potencial. Brasil seguirá siendo el principal origen, pero sus turistas se quedan en promedio 7 noches en Ezeiza y Aeroparque; los europeos, casi 22. Y si la atención global dura apenas un mes después de un Mundial, la promoción tiene que estar lista para aprovecharla.

La tercera es aumentar no sólo la cantidad de turistas, sino también el gasto por visitante. Cada turista deja en la Argentina menos que en Colombia, Perú o Brasil (u$s751 contra más de u$s1.000 en esos tres países), y las estadías se acortan.

El tipo de cambio puede ayudar a llenar un avión, pero no crea la ruta. Para que la Argentina transforme su atractivo en más turismo internacional necesita combinar precios competitivos con conectividad, promoción y una oferta capaz de convertir interés en viajes.