Ni Bariloche ni Mendoza: esta ciudad argentina sorprendió en un ranking mundial de turismo

La popular plataforma mundial Booking.com dio a conocer el listado de destinos turísticos en tendencia para 2027 e incluyó un lugar de Argentina

La reconocida plataforma global de viajes Booking.com presentó su esperado informe sobre las predicciones de turismo para 2027. En un análisis que indagó en las expectativas y comportamientos de más de 28.000 viajeros en 32 países, la empresa seleccionó los diez destinos en tendencia a nivel internacional. Sorpresivamente, lejos de los polos tradicionales del país como Bariloche, Mendoza, Ushuaia o las Cataratas del Iguazú, la representación argentina quedó en manos de Rosario.

El listado destaca ciudades que emergen como alternativas fuera del circuito convencional para responder a las nuevas búsquedas del viajero global, que van desde el turismo de bienestar o la gastronomía consciente hasta itinerarios con misterio y deportes.

Destinos en tendencia para viajes en 2027: los criterios de Booking y las 10 ciudades elegidas

Para confeccionar este ranking, la plataforma cruzó el crecimiento de búsquedas y reservas con tendencias de comportamiento emergentes. Entre los factores clave evaluados figuran el interés por la arquitectura histórica, la búsqueda de emociones distintas, el deporte y las experiencias gastronómicas.

El mapa de Booking con los 10 destinos en tendencia para viajar en 2027

A continuación, la lista completa y los motivos por los que cada lugar fue seleccionado:

Christchurch (Nueva Zelanda): Destacada por su versatilidad, permite combinar en un solo día rutas de senderismo en glaciares y paisajes alpinos (como el Monte Cook) con playas remotas y tranquilas en Birdlings Flat.

Destacada por su versatilidad, permite combinar en un solo día rutas de senderismo en glaciares y paisajes alpinos (como el Monte Cook) con playas remotas y tranquilas en Birdlings Flat. Rosario (Argentina): Elegida dentro de la tendencia de experiencias góticas y de misterio por su arquitectura icónica —como la fachada neogótica de la Parroquia Santa Rosa de Lima— y las visitas guiadas nocturnas en el Cementerio El Salvador.

Elegida dentro de la tendencia de experiencias góticas y de misterio por su arquitectura icónica —como la fachada neogótica de la Parroquia Santa Rosa de Lima— y las visitas guiadas nocturnas en el Cementerio El Salvador. Reims (Francia): Un refugio de desconexión y calma rural que combina la brisa de sus viñedos con senderos forestales en el Parque Natural Regional de la Montaña de Reims y recorridos gastronómicos de champán.

Un refugio de desconexión y calma rural que combina la brisa de sus viñedos con senderos forestales en el Parque Natural Regional de la Montaña de Reims y recorridos gastronómicos de champán. Pescara (Italia): Atrajo a los viajeros por su gastronomía marina fresca y consciente a orillas del Adriático, famosa por sus trattorias, el tradicional plato pallotte cacio e ova y la sopa de pescado brodetto alla pescarese.

Atrajo a los viajeros por su gastronomía marina fresca y consciente a orillas del Adriático, famosa por sus trattorias, el tradicional plato pallotte cacio e ova y la sopa de pescado brodetto alla pescarese. Bratislava (Eslovaquia): Se posicionó como una opción idónea para todo tipo de presupuestos gracias a su tamaño compacto que permite recorrer a pie sus calles empedradas, el casco histórico y los jardines de su castillo sin gastar en transporte.

Se posicionó como una opción idónea para todo tipo de presupuestos gracias a su tamaño compacto que permite recorrer a pie sus calles empedradas, el casco histórico y los jardines de su castillo sin gastar en transporte. Sendai (Japón): Conocida como la "Ciudad de los Árboles", combina un centro urbano de alta tecnología e innovación —con hoteles que incorporan recepcionistas holográficos— con ruinas de castillos y cascadas en sus montañas circundantes.

Conocida como la "Ciudad de los Árboles", combina un centro urbano de alta tecnología e innovación —con hoteles que incorporan recepcionistas holográficos— con ruinas de castillos y cascadas en sus montañas circundantes. Puri (India): Un centro costero de peregrinación y renovación espiritual que atrae a quienes buscan viajes enfocados en la atención plena, visitas a templos hindúes sagrados y sesiones de spa y vapor frente al mar.

Un centro costero de peregrinación y renovación espiritual que atrae a quienes buscan viajes enfocados en la atención plena, visitas a templos hindúes sagrados y sesiones de spa y vapor frente al mar. Monterey (Estados Unidos): Un destino polifacético en la costa de California que ofrece paseos relajantes por el mar, senderos activos para ciclistas y la posibilidad de conectar rápidamente con la vida urbana de San Francisco.

Un destino polifacético en la costa de California que ofrece paseos relajantes por el mar, senderos activos para ciclistas y la posibilidad de conectar rápidamente con la vida urbana de San Francisco. Goiânia (Brasil): Destacada para el turismo deportivo y de bienestar (cardio buddies), ofreciendo amplios parques urbanos como Vaca Brava y Flamboyant con comunidades de corredores y rutas de resistencia en la sabana del Cerrado.

Destacada para el turismo deportivo y de bienestar (cardio buddies), ofreciendo amplios parques urbanos como Vaca Brava y Flamboyant con comunidades de corredores y rutas de resistencia en la sabana del Cerrado. Asunción (Paraguay): Ideal para escapadas en pareja que buscan reconectar y despejar tensiones; la plataforma destaca sus caminatas por la costanera al atardecer y su transición fluida entre la vida urbana y paisajes naturales.

Rosario, entre las tendencias turísticas de Booking: arquitectura, mitos y el impulso de los Juegos Suramericanos

Booking.com resaltó el contraste de Rosario entre su atmósfera relajada a orillas del río Paraná y sus atractivos patrimoniales. El informe puso en valor su circuito arquitectónico y de leyendas urbanas, que transforma la experiencia turística convencional en un recorrido diferente.

Booking.com incluyó a la ciudad de Rosario entre las tendencias de viajes para 2027

Sin embargo, el repentino protagonismo de la ciudad santafesina en las métricas de reserva internacional cuenta con un condicionante clave: el desarrollo de los Juegos Suramericanos en Rosario y Santa Fe durante el invierno de 2026. La masiva llegada de delegaciones deportivas, atletas, organizadores y turismo regional durante el mes de junio generó un pico atípico en el volumen de búsquedas y ocupación hotelera en plataformas digitales, catapultando sus indicadores por encima de los promedios habituales del turismo receptivo.

Aun así, la inclusión de Rosario en el ranking mundial abre una oportunidad de visibilidad para la provincia de Santa Fe, posicionando su oferta cultural, gastronómica y arquitectónica en el mapa de decisiones de los viajeros internacionales para el próximo año.