Tren Patagónico ya vende los pasajes para noviembre y diciembre: cuánto cuesta y recorrido

Se trata de uno de los viajes ferroviarios más impresionantes de la Argentina, uniendo la Costa Atlántica con la Cordillera de los Andes

La empresa estatal Tren Patagónico S.A. habilitó oficialmente la venta de pasajes para los meses de noviembre y diciembre de su emblemático servicio tradicional. El recorrido es considerado uno de los trayectos ferroviarios más imponentes y turísticos del país, uniendo a lo largo de más de 800 kilómetros la Costa Atlántica con la Cordillera de los Andes, atravesando toda la estepa rionegrina de este a oeste.

El servicio cuenta con salidas semanales fijas: la formación parte todos los viernes a las 17:00 horas desde la estación de Viedma y arriba a la ciudad de San Carlos de Bariloche a las 11:53 horas del sábado. A lo largo de su travesía, el tren enlaza un total de 12 estaciones intermedias: Viedma, San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Clemente Onelli, Comallo, Pilcaniyeu y Bariloche.

Cómo es el Tren Patagónico: comodidades a bordo, categorías y servicios

La experiencia a bordo del Tren Patagónico está pensada para el confort durante las horas de travesía. Entre sus principales prestaciones se destaca el coche comedor, con una propuesta gastronómica basada en sabores típicos y regionales de la Patagonia, y el coche cine, disponible durante los fines de semana largos con proyecciones de cine argentino y patagónico.

En cuanto a las modalidades de asiento y descanso, el servicio se divide en distintas categorías:

Clase Pullman: Dispone de asientos amplios y confortables, climatización frío/calor y asistencia personalizada del personal de a bordo.

Dispone de asientos amplios y confortables, climatización frío/calor y asistencia personalizada del personal de a bordo. Clase Camarote: Diseñada para el descanso nocturno, cada cabina cuenta con dos camas marineras, mesa convertible, amplio espacio para equipaje, mobiliario para ropa y conexión Wi-Fi.

Diseñada para el descanso nocturno, cada cabina cuenta con dos camas marineras, mesa convertible, amplio espacio para equipaje, mobiliario para ropa y conexión Wi-Fi. Primera Sorefame: Habitáculos para seis personas equipados con asientos acolchados y calefacción central.

Habitáculos para seis personas equipados con asientos acolchados y calefacción central. Bandeja automovilera: Vagones adaptados exclusivamente para el traslado de vehículos particulares de los pasajeros durante todo el trayecto.

Tren Patagónico: tarifas para noviembre y diciembre de 2026 y dónde comprar

El cuadro tarifario fijado por la empresa diferencia los precios entre residentes de la provincia de Río Negro y no residentes:

Clase Pullman: $104.900 para residentes rionegrinos y $126.200 para no residentes.

Clase Camarote (precio por cama): $145.900 para residentes y $176.300 para no residentes.

Bandeja Automovilera: $176.300 para vehículos de hasta 1,55 metros de altura y $243.900 para vehículos a partir de 1,56 metros de altura.

Los pasajes para la categoría Pullman se pueden adquirir de forma directa y online a través del sitio web oficial (www.trenpatagonicosa.com.ar). En tanto, la reserva de Camarotes y la contratación de las bandejas automovileras para autos deben gestionarse de manera presencial en las boleterías de las estaciones habilitadas o mediante las agencias de viajes oficiales.