Ocho propuestas premiadas de Mendoza para tener en cuenta en una escapada turística

La provincia atrae cada vez a más turistas locales e internacionales, con distintas propuestas turísticas: bodegas, restaurantes, arquitectura y más

Mendoza volvió a ratificar su liderazgo en el mapa internacional del enoturismo tras su destacada participación en la 26ª Asamblea Anual y Conferencia de la Red Great Wine Capitals, celebrada en Nueva Zelanda. En el marco de los prestigiosos premios Best of Wine Tourism, la provincia cuyana compitió con las mejores iniciativas locales y sumó un nuevo máximo galardón global, reafirmando el nivel de su gastronomía, hospedajes, patrimonio cultural y sustentabilidad.

El jurado internacional distinguió proyectos que transforman la tradicional visita a los viñedos en experiencias inmersivas que combinan vuelos panorámicos, arquitectura de época, gastronomía de autor y propuestas de descanso en parajes cordilleranos.

Mendoza: Casa Drummond, la gran ganadora del Oro internacional

Ubicada en Luján de Cuyo y construida originalmente en 1940, esta propiedad fue recuperada por Bodega Trivento tras una inversión superior a los 800.000 dólares destinada al área enoturística. El proyecto combinó la preservación de los jardines históricos y la arquitectura tradicional con instalaciones modernas para degustaciones y recorridos sensoriales frente a la cordillera, lo que le valió obtener el máximo galardón Oro a nivel mundial en la categoría de Arquitectura y Paisaje.

Casa Drummond, de la Bodega Trivento, lo más destacado del mundo del vino en Arquitectura y paisaje

Enoturismo: seis embajadoras de Mendoza en la gala global

Autores por los Caminos del Vino (Arte y Cultura)

Este ciclo cultural combina la cata de etiquetas locales con presentaciones y debates a cargo de figuras destacadas de la literatura, el periodismo, la filosofía y la economía. La iniciativa recorre distintas bodegas promoviendo contenidos que conectan la identidad del vino con la discusión intelectual.

Bodega Kaiken (Prácticas Sustentables)

Situada en Vistalba, Luján de Cuyo, la bodega fue certificada como Empresa B en 2024. Su propuesta turística pone el foco en el cuidado del ecosistema mediante riego por goteo, medición de huella de carbono, uso de compost orgánico y la conservación de más de 110 hectáreas de flora nativa.

Experiencia Raíces en Finca El Paraíso - Luigi Bosca (Experiencias Innovadoras)

Una travesía inmersiva por la casona histórica de la familia Arizu (construida en 1905). El recorrido incluye intervenciones musicales con copófono y cello, audios guiados por los propios enólogos, estaciones de cata entre viñedos y olivos, y el exclusivo "Menú Fuegos" junto a la cava subterránea.

Mendoza, destino por excelencia del enoturismo en Argentina

Helicoptour (Servicios Relacionados al Turismo Vitivinícola)

Una experiencia de alta gama que propone sobrevolar los valles y el dique Potrerillos en helicóptero. El servicio cuenta con la particularidad de poder aterrizar directamente en los helipuntos de más de 32 bodegas mendocinas para realizar visitas privadas y catas guiadas.

La María Hotel Boutique (Alojamiento)

Emplazado en Chacras de Coria, se destaca por su arquitectura inspirada en el estilo Santa Fe de Nuevo México, con tonos tierra y materiales nobles. Ofrece una atención orientada al descanso con servicio de wine concierge para organizar itinerarios a medida y catas personalizadas.

Savia Cocina Casarena (Restaurante)

El restaurante de Bodega Casarena, en Perdriel, ofrece una propuesta gastronómica contemporánea basada en ingredientes de estación, insumos de su propia huerta orgánica y productos de pequeños productores regionales, diseñando menús que maridan con las cosechas de la bodega.

La joya premiada de la categoría local en Mendoza

Escala Humana Wines (Pequeñas Bodegas)

Ubicado en Gualtallary (Tupungato), este proyecto fundado por Germán Masera y Ayelén Bonetto desarrolló "La Masía", una villa agrícola inspirada en construcciones mediterráneas. La propuesta integra habitaciones tipo tiny room con vistas al volcán Tupungato, recorridos por viñedos, degustaciones de vinos y una experiencia con infusiones de montaña elaboradas con hierbas cultivadas en el Valle de Uco.