Argentina se consolidó como el sudamericano con más turistas a este país en tendencia

Desde el ente turístico de Costa Rica revelaron que llegan más turistas argentinos que de cualquier otro país de Sudamérica: los números

El mercado turístico argentino se afianzó de forma definitiva en Centroamérica. Según revelaron las autoridades de promoción turística de Costa Rica, la Argentina se posiciona en la actualidad como el principal emisor de visitantes de toda Sudamérica hacia sus paradisíacos destinos naturales, ubicándose incluso por encima de mercados históricamente de mayor volumen poblacional como Brasil y Colombia.

En diálogo con el portal especializado REPORTUR.com.ar, Víctor Quesada, representante del ente turístico costarricense, brindó precisiones sobre las métricas que explican este fenómeno en constante expansión. "Argentina es un mercado sumamente importante y se posiciona como el primer emisor de turismo de Suramérica para Costa Rica, ubicándose por encima de Colombia y Brasil. En 2025 nos visitaron 37.000 turistas argentinos, lo que representó un incremento del 22% respecto al año anterior. Asimismo, entre enero y agosto de este año ingresaron 24.000 turistas desde Argentina, con un crecimiento del 6,7%", detalló el funcionario.

Turistas argentinos en Costa Rica: perfil del viajero, tiempo de estadía y conectividad aérea

Los relevamientos técnicos y estudios de opinión llevados a cabo por el organismo público permitieron trazar el perfil preciso del visitante argentino:

Composición del grupo: El 76% viaja en grupo familiar y cerca del 50% lo hace en pareja, reflejando un marcado perfil de vacaciones grupales o de descanso compartido.

El 76% viaja en grupo familiar y cerca del 50% lo hace en pareja, reflejando un marcado perfil de vacaciones grupales o de descanso compartido. Larga estadía: La permanencia promedio en suelo costarricense supera las 13 noches, lo que ubica a los argentinos entre los turistas con mayor tiempo de viaje en el destino centroamericano.

En lo que respecta a la conectividad aérea, la ruta entre ambos países cuenta con opciones eficientes a través de tres aerolíneas internacionales. Por un lado, se destacan las frecuencias de LATAM y Avianca realizando conexión en Bogotá. En tanto, Copa Airlines enlaza al destino con tres ciudades argentinas —Buenos Aires, Córdoba y Rosario— a través de su centro de operaciones en Panamá, garantizando conexiones de solo 55 minutos.

Argentina es el país sudamericano que más turistas aportó a Costa Rica en los últimos años

Qué hacer en Costa Rica: naturaleza, volcanes y aventura

La biodiversidad costarricense y su modelo enfocado en la conservación ambiental constituyen los principales atractivos para los viajeros internacionales. Con una infraestructura diseñada para conectar la selva tropical con playas sobre el Océano Pacífico y el Mar Caribe, la oferta del país incluye actividades para distintos tipos de itinerarios: