Argentina se consolidó como el sudamericano con más turistas a este país en tendencia
El mercado turístico argentino se afianzó de forma definitiva en Centroamérica. Según revelaron las autoridades de promoción turística de Costa Rica, la Argentina se posiciona en la actualidad como el principal emisor de visitantes de toda Sudamérica hacia sus paradisíacos destinos naturales, ubicándose incluso por encima de mercados históricamente de mayor volumen poblacional como Brasil y Colombia.
En diálogo con el portal especializado REPORTUR.com.ar, Víctor Quesada, representante del ente turístico costarricense, brindó precisiones sobre las métricas que explican este fenómeno en constante expansión. "Argentina es un mercado sumamente importante y se posiciona como el primer emisor de turismo de Suramérica para Costa Rica, ubicándose por encima de Colombia y Brasil. En 2025 nos visitaron 37.000 turistas argentinos, lo que representó un incremento del 22% respecto al año anterior. Asimismo, entre enero y agosto de este año ingresaron 24.000 turistas desde Argentina, con un crecimiento del 6,7%", detalló el funcionario.
Turistas argentinos en Costa Rica: perfil del viajero, tiempo de estadía y conectividad aérea
Los relevamientos técnicos y estudios de opinión llevados a cabo por el organismo público permitieron trazar el perfil preciso del visitante argentino:
- Composición del grupo: El 76% viaja en grupo familiar y cerca del 50% lo hace en pareja, reflejando un marcado perfil de vacaciones grupales o de descanso compartido.
- Larga estadía: La permanencia promedio en suelo costarricense supera las 13 noches, lo que ubica a los argentinos entre los turistas con mayor tiempo de viaje en el destino centroamericano.
En lo que respecta a la conectividad aérea, la ruta entre ambos países cuenta con opciones eficientes a través de tres aerolíneas internacionales. Por un lado, se destacan las frecuencias de LATAM y Avianca realizando conexión en Bogotá. En tanto, Copa Airlines enlaza al destino con tres ciudades argentinas —Buenos Aires, Córdoba y Rosario— a través de su centro de operaciones en Panamá, garantizando conexiones de solo 55 minutos.
Qué hacer en Costa Rica: naturaleza, volcanes y aventura
La biodiversidad costarricense y su modelo enfocado en la conservación ambiental constituyen los principales atractivos para los viajeros internacionales. Con una infraestructura diseñada para conectar la selva tropical con playas sobre el Océano Pacífico y el Mar Caribe, la oferta del país incluye actividades para distintos tipos de itinerarios:
- Parques Nacionales y biodiversidad: Áreas protegidas como Manuel Antonio, Tortuguero o Corcovado permiten observar fauna silvestre en su hábitat natural, entre selvas tupidas y manglares.
- Volcanes activos y termas: Uno de los íconos de la visita es el volcán Poás, cuyo imponente cráter principal se puede contemplar de forma directa desde un mirador acondicionado. A esto se suman las fuentes termales naturales alimentadas por el complejo volcánico Arenal.
- Aventura y turismo activo: Circuitos de puentes colgantes entre las copas de los árboles, tirolesas (canopy) sobre la vegetación tropical, recorridos en kayak y senderismo de montaña completan una propuesta integral que combina naturaleza y adrenalina.