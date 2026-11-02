La lowcost Arajet dará de baja sus vuelos a esta provincia del interior
La aerolínea dominicana de bajo costo Arajet confirmó que suspenderá sus vuelos directos entre la ciudad de Mendoza y el enclave turístico de Punta Cana una vez finalizada la próxima temporada estival. La medida se hará efectiva a finales de febrero e impactará también en la ruta que la firma opera desde el mismo destino del Caribe hacia la ciudad de Santiago de Chile.
La información fue revelada a través del blog especializado de viajes SirChandler, sitio que obtuvo la postura oficial de la empresa. Desde la compañía aérea explicaron que el repliegue responde a un reajuste operativo motivado por los costos del combustible en los mercados de la región.
Arajet deja de volar de Punta Cana a Mendoza tras el verano
Según precisó Arajet en su comunicado institucional, el cronograma de cierre para la temporada de verano quedó establecido de la siguiente manera:
- Última operación en Mendoza: El vuelo final desde Punta Cana hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo despegará el 20 de febrero de 2027, con su correspondiente tramo de regreso programado para el 21 de febrero.
- Ruta Santiago de Chile: El último servicio desde Punta Cana se realizará el 28 de febrero de 2027, regresando el 1° de marzo.
- Atención a pasajeros: La firma comunicó que contactará individualmente a los usuarios afectados para coordinar la reubicación de las reservas o tramitar los reembolsos integrales de las tarifas.
"La compañía tiene la intención de retomar estos destinos más adelante e informará sobre la próxima temporada cuando confirme los horarios y las entregas de nuevas aeronaves", detalló el comunicado oficial.
Vuelo Mendoza-Punta Cana: una ruta inaugurada en mayo de 2026 que duró pocos meses
La suspensión de la ruta resulta llamativa dado que la conexión entre Mendoza y Punta Cana fue inaugurada de manera formal el 18 de mayo, en una presentación protocolar encabezada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) y las autoridades de Aeropuertos Argentina. El servicio contaba con tres frecuencias semanales (miércoles, sábados y domingos) utilizando aeronaves Boeing 737 MAX 8.
Con este anuncio, Mendoza perderá de forma temporal la conexión que abría escala directa hacia destinos como Cancún, Miami, Orlando y la Ciudad de México a través del hub caribeño, dejando la oferta internacional del aeropuerto mendocino concentrada en los incrementos de frecuencias de compañías competidoras de la región como Copa Airlines.