La lowcost Arajet dará de baja sus vuelos a esta provincia del interior

A tan solo algunos meses del comienzo de las operaciones hacia Punta Cana, la compañía indicó que tras el verano dejará de realizar la conexión

La aerolínea dominicana de bajo costo Arajet confirmó que suspenderá sus vuelos directos entre la ciudad de Mendoza y el enclave turístico de Punta Cana una vez finalizada la próxima temporada estival. La medida se hará efectiva a finales de febrero e impactará también en la ruta que la firma opera desde el mismo destino del Caribe hacia la ciudad de Santiago de Chile.

La información fue revelada a través del blog especializado de viajes SirChandler, sitio que obtuvo la postura oficial de la empresa. Desde la compañía aérea explicaron que el repliegue responde a un reajuste operativo motivado por los costos del combustible en los mercados de la región.

Arajet deja de volar de Punta Cana a Mendoza tras el verano

Según precisó Arajet en su comunicado institucional, el cronograma de cierre para la temporada de verano quedó establecido de la siguiente manera:

Última operación en Mendoza: El vuelo final desde Punta Cana hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo despegará el 20 de febrero de 2027, con su correspondiente tramo de regreso programado para el 21 de febrero.

Ruta Santiago de Chile: El último servicio desde Punta Cana se realizará el 28 de febrero de 2027, regresando el 1° de marzo.

Atención a pasajeros: La firma comunicó que contactará individualmente a los usuarios afectados para coordinar la reubicación de las reservas o tramitar los reembolsos integrales de las tarifas.

"La compañía tiene la intención de retomar estos destinos más adelante e informará sobre la próxima temporada cuando confirme los horarios y las entregas de nuevas aeronaves", detalló el comunicado oficial.

Vuelo Mendoza-Punta Cana: una ruta inaugurada en mayo de 2026 que duró pocos meses

La suspensión de la ruta resulta llamativa dado que la conexión entre Mendoza y Punta Cana fue inaugurada de manera formal el 18 de mayo, en una presentación protocolar encabezada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) y las autoridades de Aeropuertos Argentina. El servicio contaba con tres frecuencias semanales (miércoles, sábados y domingos) utilizando aeronaves Boeing 737 MAX 8.

Con este anuncio, Mendoza perderá de forma temporal la conexión que abría escala directa hacia destinos como Cancún, Miami, Orlando y la Ciudad de México a través del hub caribeño, dejando la oferta internacional del aeropuerto mendocino concentrada en los incrementos de frecuencias de compañías competidoras de la región como Copa Airlines.