Anuncian una obra clave para uno de los centros turísticos de invierno del Sur

El camino que sale de la Ruta 40 hacia el Cerro Chapelco será pavimentado al 100% para que desde la próxima temporada el acceso sea más seguro

El Centro de Esquí Cerro Chapelco, uno de los polos turísticos de nieve más importantes de la Patagonia argentina y de la provincia del Neuquén, anunció la concreción de una obra de infraestructura histórica y largamente esperada por la comunidad regional. En los próximos días darán inicio los trabajos para pavimentar en su totalidad los 5 kilómetros de camino que conectan la Ruta Nacional 40 con la base del complejo.

La obra complementa los trabajos realizados el verano pasado, cuando se concretó el asfaltado integral de la playa de estacionamiento del cerro. De este modo, a partir de la próxima temporada invernal, la totalidad del trayecto de ascenso y arribo al centro invernal se realizará 100% sobre pavimento, garantizando un tránsito más seguro, ágil y confortable tanto para turistas como para trabajadores y prestadores de servicios de la región.

Obra en el acceso a Chapelco: pavimentarán el camino desde la Ruta 40

El proyecto busca transformar de manera definitiva la conectividad terrestre del cerro para romper con la estacionalidad y potenciar las actividades de montaña a lo largo de los doce meses del año.

Entre los principales beneficios de la intervención se destacan:

Mayor seguridad vial: Elimina el tramo de ripio y serrucho sobre la calzada de acceso, reduciendo el riesgo de accidentes y facilitando el tránsito diario en épocas de heladas y nevadas.

Atracción turística todo el año: Facilitará el flujo de visitantes durante la temporada estival, impulsando las actividades al aire libre y la agenda de propuestas recreativas proyectadas a futuro.

Acceso a la infraestructura de base: Mejorará la llegada del público a la oferta gastronómica y de servicios de la base, así como el paseo en la nueva Telecabina (catalogada como la más moderna del mundo), instalada en tiempo récord durante el primer semestre del año.

Plazos de ejecución de la obra en el acceso a Chapelco

Según explicaron desde la administración del complejo, las tareas de movimiento de suelo y asfaltado comenzarán en el transcurso de los próximos días aprovechando la ventana del clima primaveral.

El objetivo operativo fijado por la empresa y las autoridades viales contempla tener el trazado completamente terminado e inaugurado antes del inicio de la próxima temporada invernal, marcando un antes y un después en la experiencia de viaje hacia San Martín de los Andes y el Cerro Chapelco.