Otro aeropuerto del interior se agranda con una millonaria inversión: los detalles

La obra fue presentada en los últimos días y demandará unos 25 millones de dólares: será para ampliar y modernizar la terminal aérea de Esquel

El Gobierno de la Provincia de Chubut junto con la empresa Aeropuertos Argentina presentaron de manera oficial el proyecto de ampliación y modernización integral del Aeropuerto de Esquel "Brigadier General Antonio Parodi". La obra requerirá una inversión total de 25 millones de dólares y permitirá transformar por completo la infraestructura de esta terminal estratégica, cuadruplicando su capacidad operativa actual para impulsar el turismo y el desarrollo económico en toda la comarca cordillerana.

El anuncio fue encabezado por el gobernador chubutense, Ignacio "Nacho" Torres; el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; la presidenta del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Noelia Ruiz; y el intendente local, Matías Taccetta. La intervención forma parte del plan federal de inversiones aeroportuarias diseñado por la compañía concesionaria para los próximos cinco años en acuerdo con el Ejecutivo Nacional.

Obra en el Aeropuerto de Esquel y sus detalles técnicos: una terminal que cuadruplicará su capacidad operativa

El proyecto contempla el reemplazo completo del edificio actual por una nueva terminal de 3.270 metros cuadrados, distribuida en dos niveles y equipada con tecnología de última generación para procesar mayores flujos de pasajeros y vuelos simultáneos.

El aeropuerto de Esquel recibirá una inversión de u$s25 millones para modernizarse y agrandarse

Entre las principales obras de la nueva infraestructura se destacan:

Nueva sala de embarque: Ubicada en el nivel superior, tendrá capacidad para operar dos vuelos en simultáneo e incluirá por primera vez una manga de acceso directo a las aeronaves.

Ubicada en el nivel superior, tendrá capacidad para operar dos vuelos en simultáneo e incluirá por primera vez una manga de acceso directo a las aeronaves. Hall de check-in ampliado: Contará con 200 metros cuadrados y sumará cinco puestos nuevos para alcanzar un total de ocho mostradores de atención.

Contará con 200 metros cuadrados y sumará cinco puestos nuevos para alcanzar un total de ocho mostradores de atención. Sistema BHS e inspección: Se instalará un nuevo sistema de gestión, tratamiento y transporte de equipajes (BHS In/Out), junto con áreas de control y seguridad modernizadas.

Se instalará un nuevo sistema de gestión, tratamiento y transporte de equipajes (BHS In/Out), junto con áreas de control y seguridad modernizadas. Estacionamiento y accesibilidad: Ya se encuentran en marcha las obras para expandir el estacionamiento vehicular con un presupuesto de USD 4 millones, alcanzando 210 posiciones finales (incluyendo sectores para autobuses y rentadoras de autos). El edificio incorporará además ascensores, escaleras mecánicas y sanitarios de mayor dimensión.

Ya se encuentran en marcha las obras para expandir el estacionamiento vehicular con un presupuesto de USD 4 millones, alcanzando 210 posiciones finales (incluyendo sectores para autobuses y rentadoras de autos). El edificio incorporará además ascensores, escaleras mecánicas y sanitarios de mayor dimensión. Nuevos edificios técnicos: La intervención se completará con la construcción de una nueva torre de control, oficinas operativas y espacios comerciales ampliados.

Conectividad regional y el plan federal de inversiones

Durante la presentación, el gobernador Torres destacó la relevancia del proyecto para la provincia y lo vinculó con la llegada de emprendimientos privados como el primer hotel cinco estrellas de la cordillera chubutense. "Este aeropuerto es una prioridad estratégica para toda la provincia. Las obras son una realidad y una vez finalizados los trabajos, Chubut va a contar con el aeropuerto más moderno de toda la Patagonia", remarcó el mandatario.

Por su parte, el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, confirmó que Esquel es la primera obra presentada dentro del nuevo esquema de inversión de la firma. La iniciativa se enmarca en el programa quinquenal de USD 1.500 millones que lleva adelante la concesionaria en los 35 aeropuertos del país. Entre enero y septiembre de 2026, la terminal de Esquel registró más de 62.000 pasajeros y este proyecto busca acompañar el incremento sostenido de la oferta aerocomercial en la región.