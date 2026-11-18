Una de las compañías aéreas que más usan los turistas argentinos se alió con una aerolínea norteamericana y venderán pasajes combinados

Los turistas argentinos que planean viajar hacia destinos no tradicionales de Estados Unidos suman una importante facilidad logística y comercial. Gol Líneas Aéreas —una de las empresas extranjeras con mayor presencia y volumen de pasajeros en la Argentina— anunció un acuerdo bilateral con la norteamericana Alaska Airlines, mediante el cual ambas compañías comenzaron a comercializar vuelos combinados en sus respectivos canales oficiales de venta.

Gracias a esta alianza estratégica, los viajeros locales podrán partir desde cualquiera de los aeropuertos argentinos donde opera Gol y llegar de forma integrada a ciudades como Honolulu (Hawái), Anchorage (Alaska), Seattle o San Diego, comprando un único pasaje. La integración elimina uno de los mayores dolores de cabeza de los vuelos internacionales con múltiples tramos: la necesidad de adquirir tickets por separado, gestionar nuevas reservas ante demoras y volver a despachar el equipaje en las escalas intermedias.

Alianza GOL con Alaska Airlines: cómo funciona la conexión y qué destinos suma

La sociedad operativa habilita el acceso a 16 destinos y 168 rutas operadas por Alaska Airlines —incluyendo los trayectos cubiertos por Hawaiian Airlines—, conectando de manera fluida con la red latinoamericana de la aerolínea brasileña. Según detallaron desde las compañías, el acuerdo permitirá diseñar itinerarios de extremo a extremo del continente en una sola transacción, uniendo puntos tan distantes como Ushuaia con Anchorage, con conexión directa a través de los vuelos de Alaska Airlines desde el aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York.

Entre los principales beneficios concretos para los pasajeros argentinos se destacan:

Unificación en un único ticket: Toda la ruta se emite bajo una misma reserva a través de los canales de Gol o de Alaska Airlines, garantizando protección automática ante eventuales reprogramaciones o demoras en las escalas.

Toda la ruta se emite bajo una misma reserva a través de los canales de Gol o de Alaska Airlines, garantizando protección automática ante eventuales reprogramaciones o demoras en las escalas. Despacho de valijas hasta destino final: El pasajero entrega su equipaje en el aeropuerto de origen en la Argentina y lo retira directamente al aterrizar en su destino final en Estados Unidos, sin trámites intermedios de retiro y reembarque de maletas.

El pasajero entrega su equipaje en el aeropuerto de origen en la Argentina y lo retira directamente al aterrizar en su destino final en Estados Unidos, sin trámites intermedios de retiro y reembarque de maletas. Beneficios futuros para viajeros frecuentes: Ambas firmas adelantaron que, en una próxima etapa operativa, los miembros del programa de fidelidad Smiles que adquieran tramos de Alaska Airlines mediante los canales de Gol podrán acumular millas para canjear por futuros vuelos o experiencias de viaje.

Aerolínea GOL suma alianzas: una red global en expansión

Desde la dirección comercial de la compañía brasileña resaltaron que esta asociación acompaña la expansión de la empresa hacia el mercado estadounidense. "Nuestro acuerdo con Alaska Airlines llega en un momento especial para quienes quieren ir más allá de Nueva York. Esta asociación refuerza que, a través de nuestras alianzas, el mundo está a pocos vuelos de distancia", afirmó Mateus Pongeluppi, vicepresidente Comercial de Gol.

Con esta incorporación, Gol —integrante del Grupo Abra y operadora de una flota de 146 aviones Boeing 737— supera los 60 acuerdos de código compartido e interlínea a nivel mundial, sumando a Alaska Airlines a una red de socios estratégicos que ya incluye a Avianca, American Airlines y Air France-KLM.