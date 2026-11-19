La ANAC dio a conocer datos del sector aerocomercial de octubre y en la comparación interanual hay una provincia que evidenció un marcado crecimiento

El mercado aerocomercial argentino atraviesa un momento de expansión sostenida impulsado por la conectividad directa desde el interior del país. De acuerdo con el último informe estadístico publicado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entre enero y octubre de 2026 se movilizaron cerca de 14,3 millones de pasajeros internacionales en todo el territorio nacional, marcando un récord histórico y un crecimiento del 10% respecto del mismo período de 2025. Sin embargo, al desglosar los números por jurisdicción, resalta el salto exponencial de Tucumán, que registró un incremento interanual del 261% en su tráfico internacional acumulado, pasando de 15.000 pasajeros en los primeros diez meses del año pasado a 55.000 en 2026.

El fenómeno tucumano —que, si bien parte de una base de volumen menor en comparación con los grandes centros emisores, lidera porcentualmente entre las plazas consolidadas del interior— forma parte de una tendencia estructural más amplia: el fuerte despegue de los aeropuertos provinciales frente a las terminales del Área Metropolitana de Buenos Aires. Mientras Ezeiza y Aeroparque crecieron en conjunto un 7% en el acumulado anual (sumando 12 millones de viajeros), las terminales del resto del país expandieron su movimiento internacional un 29%, alcanzando los 2,26 millones de pasajeros y ganando participación sobre el total nacional.

El mapa del crecimiento federal en el sector aerocomercial: Córdoba, Rosario y Mendoza a la cabeza

Más allá de las variaciones porcentuales sobre bases reducidas (como también ocurre en Iguazú o Neuquén), el grueso del volumen adicional de pasajeros internacionales que ingresan o salen del país sin pasar por Buenos Aires se concentra en tres grandes plazas regionales:

Córdoba: Es el motor principal del interior en cantidad neta de viajeros, sumando unos 230.000 pasajeros internacionales adicionales frente a 2025 (pasó de 746.000 a 976.000, un alza del 31%).

Es el motor principal del interior en cantidad neta de viajeros, sumando unos 230.000 pasajeros internacionales adicionales frente a 2025 (pasó de 746.000 a 976.000, un alza del 31%). Rosario: Ocupa el segundo lugar en aporte neto con 141.000 viajeros extra (trepó de 210.000 a 351.000, un 67% más), aunque cabe aclarar que la terminal santafesina había permanecido cerrada durante tres meses en 2025 por obras. Entre Córdoba y Rosario explican cerca del 73% del incremento neto del interior.

Ocupa el segundo lugar en aporte neto con 141.000 viajeros extra (trepó de 210.000 a 351.000, un 67% más), aunque cabe aclarar que la terminal santafesina había permanecido cerrada durante tres meses en 2025 por obras. Entre Córdoba y Rosario explican cerca del 73% del incremento neto del interior. Mendoza: Consolidó su perfil receptivo con 608.000 pasajeros internacionales en los primeros diez meses del año (+6% acumulado), destacándose especialmente en octubre con un salto del 24% interanual.

Sector aerocomercial: octubre récord y el impacto de las obras en Ezeiza

En el análisis puntual de octubre de 2026, el sistema aerocomercial alcanzó el mejor registro histórico para ese mes al contabilizar 4.311.609 pasajeros totales (3,01 millones de cabotaje y 1,30 millones internacionales). Durante esa mensualidad, la conectividad directa desde las provincias volvió a traccionar la estadística con un aumento del 35% interanual en vuelos internacionales fuera del AMBA.

En contrapartida, los aeropuertos porteños mostraron un retroceso conjunto del 3% en el segmento internacional durante octubre: mientras Aeroparque creció un 6% (470.000 pasajeros), Ezeiza cayó un 9% (622.000 viajeros) como consecuencia directa de una semana de operación reducida por trabajos de mantenimiento en su pista secundaria. Desde el sector advierten que esa restricción operativa volverá a incidir en los números de noviembre, al tiempo que miran con expectativa la temporada de verano en plazas como Ushuaia —que sumará frecuencias internacionales y vuelos de Gol— y la consolidación de nuevas rutas como la operación de World2fly desde Rosario.