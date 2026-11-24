Playas como Florianópolis, Búzios, Río de Janeiro y Maceió compiten por atraer una vez más a los turistas argentinos que eligen esos destinos

Es crucial revisar el costo total del viaje, los servicios incluidos y las condiciones de la reserva antes de comprar.

Los precios varían mucho: Florianópolis es una opción económica, mientras que el Nordeste brasileño requiere un presupuesto mayor.

El Black Friday llega en un momento clave para quienes todavía no reservaron sus vacaciones de verano 2027, en las que Brasil vuelve a ocupar un lugar destacado entre las preferencias de los argentinos y las principales plataformas de turismo despliegan promociones para captar a quienes buscan playas, vuelos directos y alojamiento a precios competitivos.

La oferta es variada: hay paquetes con vuelo y hotel, pasajes aéreos con descuentos, promociones en alojamientos y financiación en cuotas. Sin embargo, no todos los precios anunciados corresponden a enero ni todas las rebajas se aplican sobre el costo completo del viaje. Un relevamiento de Despegar, Turismocity, Almundo, Naranja X y Atrápalo permite identificar algunas de las oportunidades más interesantes y establecer cuánto necesita una pareja para viajar a distintos destinos brasileños.

Florianópolis, Río y Búzios: paquetes por menos de $700.000

Una de las propuestas más económicas son las promociones de viajes en Naranja X, que publica paquetes de ocho días y siete noches con vuelo y alojamiento incluidos. En este caso, Florianópolis encabeza las alternativas relevadas, con tarifas desde $669.191 por persona, por lo que para una pareja, el costo asciende a $1.338.382. Río de Janeiro aparece desde $800.912 por pasajero, mientras que Búzios parte de $868.284. En estos dos últimos casos, una pareja necesita aproximadamente $1,6 millones y $1,74 millones, respectivamente.

Otra alternativa para reducir el presupuesto es su campaña, que anuncia hasta 60% de descuento en hoteles seleccionados de Brasil. La promoción contempla establecimientos de distintos destinos y está sujeta a disponibilidad. En algunos casos, las tarifas promocionales no permiten cambios ni cancelaciones, por lo que conviene revisar las condiciones antes de confirmar la compra.

Ofertas de Turismocity para viajar a Brasil en enero 2027

En cuanto a los paquetes turísticos a Brasil en Turismocity, las tarifas que dependen de las fechas seleccionadas. Para enero de 2027, Búzios aparece desde $1.299.111 por persona para seis noches y desde $1.342.073 para siete noches. En la misma plataforma, un paquete que combina Río de Janeiro y Arraial do Cabo, con ocho noches, cuesta desde $1.407.496 por persona. Otra alternativa que suma Río, Búzios y Arraial do Cabo, con diez noches, parte de $1.643.624.

En el nordeste, Maceió aparece con paquetes de siete noches desde $2.242.340 por persona. Para dos pasajeros, el desembolso supera los $4,4 millones. Debe tenerse en cuenta que las tarifas de Turismocity corresponden a propuestas publicadas para enero y permiten observar cómo cambia el presupuesto según el destino y la duración del viaje.

Almundo: vuelos a Florianópolis desde $493.000

Para quienes prefieren contratar el alojamiento por separado, Almundo ofrece referencias interesantes en pasajes aéreos. Entre las tarifas publicadas desde Buenos Aires aparecen Florianópolis desde $493.213, Natal desde $814.620 y Recife desde $797.082 por persona, ida y vuelta. La ventaja de esta modalidad es que permite elegir el hotel de acuerdo con el presupuesto disponible. Sin embargo, antes de decidir conviene sumar el costo del alojamiento, los traslados y el equipaje que no esté incluido en la tarifa aérea.

Despegar: descuentos para el nordeste brasileño

Lasofertas de Black Friday en Despegar incluyen promociones en vuelos, hoteles y paquetes. Entre los beneficios difundidos se encuentran descuentos para viajar a Recife, Maceió, Natal, Fortaleza, Porto Seguro y Salvador de Bahía. La plataforma también presenta promociones en establecimientos seleccionados de cadenas hoteleras brasileñas.

Una de las propuestas destacadas contempla hasta 25% de descuento en determinados hoteles y paquetes de Wish Hotels & Resorts, con el código BLACKWISH26, sujeto a disponibilidad y condiciones de compra. La conveniencia depende de comparar el precio final del paquete con el de contratar por separado el pasaje y el alojamiento.

Atrápalo: descuentos en hoteles y hasta 12 cuotas

También se pueden encontrar descuentos en hoteles de Atrápalo. Su código BFNORDESTE ofrece un 3% de descuento en hoteles seleccionados de Maceió, Maragogi, Porto de Galinhas, Natal, Florianópolis y Río de Janeiro. El beneficio tiene un tope de $150.000 por reserva, exige una compra mínima de $1.500.000 y está limitado a 50 cupones. No se aplica a paquetes ni a combinaciones de vuelo más hotel. Además, la plataforma ofrece hasta 12 cuotas sin interés para hoteles, paquetes y combinaciones de vuelo y alojamiento, con tarjetas bancarias participantes y sujeto a las condiciones de la promoción.

¿Qué playa conviene según el presupuesto?

Las propuestas relevadas permiten identificar tres segmentos.

Florianópolis aparece como una de las alternativas más económicas para quienes buscan un paquete completo, con una referencia desde $669.191 por persona en Naranja X. También es una opción atractiva para quienes viajan en familia y prefieren el sur brasileño.

Río de Janeiro y Búzios ocupan un segmento intermedio, con paquetes desde aproximadamente $800.000 por persona en las promociones relevadas. La diferencia entre ambos destinos depende de la cantidad de noches y de la ubicación del alojamiento.

Maceió y otros destinos del nordeste requieren un presupuesto mayor en algunas de las propuestas de enero, pero ofrecen playas tropicales y temperaturas cálidas durante todo el año. Porto de Galinhas, Maragogi y Natal también merecen ser comparados, especialmente cuando aparecen descuentos en hoteles.

Qué servicios y adicionales revisar al comprar paquetes a Brasil

El porcentaje de descuento no siempre representa el ahorro definitivo, por lo que es necesario comprobar si el paquete incluye equipaje despachado, traslados, desayuno, asistencia al viajero e impuestos. También importa la ubicación del hotel, ya que por ejemplo, en Florianópolis no cuesta lo mismo alojarse en Canasvieiras que en playas más alejadas; en Búzios, la cercanía a Geribá o João Fernandes puede modificar considerablemente el presupuesto.

Otro aspecto fundamental es la posibilidad de cancelar o modificar la reserva, ya que algunas tarifas de Black Friday son más económicas precisamente porque no admiten cambios.

La recomendación es comparar el mismo destino, la misma cantidad de noches y las mismas fechas. Un paquete más caro puede terminar siendo conveniente si incluye servicios que en otra propuesta deben contratarse por separado.

Comparativa de promociones según la agencia de viajes

El relevamiento muestra que no siempre conviene contratar todos los servicios juntos. Naranja X presenta algunas de las tarifas más competitivas en paquetes completos; Almundo ofrece referencias interesantes en vuelos; Turismocity permite comparar diferentes operadores y combinaciones de destinos; Despegar concentra descuentos en vuelos, hoteles y paquetes, mientras que Atrápalo apuesta a las rebajas en alojamiento y la financiación.

Para quienes todavía no reservaron sus vacaciones de verano 2027, el Black Friday puede abrir oportunidades interesantes. La clave será mirar el costo total del viaje y no solamente el porcentaje de descuento anunciado.