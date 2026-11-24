Uno de los sitios más grandes de turismo a nivel mundial dio cuenta del notable incremento de búsquedas para dos ciudades puntuales del continente

La pasión futbolera volvió a demostrar su enorme capacidad para traccionar el turismo regional y alterar por completo los mapas de demanda aerocomercial y hotelera en Sudamérica. De acuerdo con un relevamiento dado a conocer por Booking.com, una de las plataformas globales líderes en reservas de alojamientos y servicios turísticos, las ciudades de Barranquilla (Colombia) y Montevideo (Uruguay) experimentaron un salto extraordinario en las búsquedas realizadas por viajeros argentinos durante las últimas semanas.

El motivo detrás de este fenómeno radica en las dos definiciones continentales de clubes de la Conmebol protagonizadas por equipos argentinos frente a rivales brasileños: por un lado, la final de la Copa Sudamericana disputada el pasado sábado en tierras colombianas —donde Boca Juniors se consagró campeón tras vencer a Atlético Mineiro— y, por el otro, la esperada definición de la Copa Libertadores que se jugará este próximo fin de semana en la capital uruguaya, con el cruce entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

Fútbol y viajes: los números detrás del boom turístico en Barranquilla y Montevideo

Según los datos analizados por la plataforma —comparando las búsquedas efectuadas entre el 22 y el 31 de octubre con las mismas fechas de 2025—, el impacto de las finales generó picos históricos tanto en el público argentino como en el brasileño, abarcando viajes individuales, en pareja, en familia y en grupo:

Barranquilla (check-in del 19 al 22 de noviembre): Impulsados por la definición de la Copa Sudamericana, los viajeros argentinos registraron un incremento exorbitante del 70.964,3 % en las búsquedas de alojamiento en la ciudad colombiana. En paralelo, los hinchas brasileños marcaron un alza del 36.000% para el mismo período.

% en las búsquedas de alojamiento en la ciudad colombiana. En paralelo, los hinchas brasileños marcaron un alza del 36.000% para el mismo período. Montevideo (check-in del 27 al 29 de noviembre): De cara a la gran final de la Copa Libertadores de este fin de semana, la demanda de hospedaje en la capital uruguaya por parte de argentinos trepó un 7.638,3% interanual, mientras que las consultas desde Brasil aumentaron un 12.600%.

Cuánto están dispuestos a gastar los hinchas argentinos por viajar

Más allá de la coyuntura de ambos partidos decisivos, el informe de Booking.com destaca una tendencia consolidada en el turismo deportivo regional: un 20% de los viajeros argentinos afirma estar dispuesto a gastar hasta 5.000 dólares para seguir a su equipo en instancias internacionales.

Al respecto, Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para la Argentina, subrayó que viajar para alentar a un club "es una experiencia que nace de la pasión, la emoción y, muchas veces, de una decisión espontánea", una conducta que se alinea con las Predicciones de Viaje 2027 de la compañía, donde el 90% de los argentinos manifestó su deseo de vivir experiencias turísticas que se salgan de lo habitual y dejen una historia memorable para contar.