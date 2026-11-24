La Secretaría de turismo argentina y su par emiratí firmaron un documento para cooperar mutuamente en materia turística: cuáles son los ejes

El Gobierno nacional avanzó en su estrategia de posicionamiento internacional y atracción de capitales para la industria receptiva mediante un nuevo acuerdo bilateral con Medio Oriente. El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y presidente del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), Daniel Scioli, firmó junto al ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdulla Bin Touq Almarri, un memorándum de entendimiento sobre cooperación en materia turística.

La rúbrica se concretó en la ciudad de Abu Dhabi, capital emiratí, en el marco de la misión oficial que encabeza Scioli para participar del 127° Consejo Ejecutivo de ONU Turismo. El convenio tiene como antecedente directo la visita que Almarri realizó a Buenos Aires en septiembre pasado con motivo de la Feria Internacional de Turismo, donde ambos funcionarios terminaron de delinear las bases de este entendimiento orientado a fortalecer las relaciones bilaterales, incentivar el flujo de viajeros y prolongar la estadía de los turistas internacionales.

Memorándum entre Argentina y Emiratos Árabes: los cinco ejes turísticos del acuerdo bilateral

Partiendo del consenso sobre el rol central que cumple la actividad turística como motor del desarrollo económico, el documento suscripto entre la Argentina y Emiratos Árabes Unidos establece un marco general de colaboración estructurado en cinco áreas prioritarias:

Inversiones: Busca impulsar el vínculo directo entre el sector privado de ambas naciones para detectar nuevas oportunidades comerciales, proyectos de infraestructura y radicación de capitales.

Promoción: Apunta a fomentar la planificación compartida y garantizar la presencia recíproca en ferias y eventos internacionales con el fin de posicionar sus principales destinos ante nuevos mercados.

Desarrollo de segmentos: Promueve el crecimiento de nichos específicos —tales como el turismo rural, cultural, gastronómico, marítimo y de naturaleza— mediante el intercambio de especialistas y buenas prácticas de gestión.

Innovación tecnológica: Propone avanzar en la transformación digital y la aplicación de inteligencia artificial en la industria, respaldando el emprendimiento, la capacitación y la investigación aplicada.

Intercambio de información y competencias: Contempla compartir estadísticas y tendencias de mercado, además de fortalecer la formación hotelera con prácticas profesionales, movilidad académica y seminarios destinados a funcionarios y trabajadores del sector.

Cumbre de ONU Turismo y la próxima visita oficial a la Argentina

Durante su estadía en Abu Dhabi, Daniel Scioli mantuvo además una reunión de trabajo con la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais. En dicho encuentro, la máxima autoridad del organismo internacional confirmó que viajará a la Argentina el próximo mes para encabezar la ceremonia de premiación de los Best Tourism Villages —programa en el que compiten ocho pueblos argentinos—, oportunidad que también aprovechará para recorrer distintos atractivos turísticos de la Patagonia y el Norte argentino.