Más de 300 vinos argentinos serán degustados por 15 de los mejores sommeliers del mundo

Los profesionales del exterior visitarán la Argentina entre el 23 de febrero y el 1 de marzo para catar vinos de diferentes bodegas del país

¡Seguinos en Instagram, Twitter, o Facebook!

Más de 300 vinos en 12 seminarios serán degustados por 15 Master Sommeliers del exterior y que visitarán la Argentina entre el 23 de febrero y el 1 de marzo.

Te puede interesar Presentan la primera cerveza argentina hecha con agua de mar

La iniciativa surgió de Wines of Argentina (WofA), entidad responsable de la promoción del Vino Argentino a nivel global, quien organizó este recorrido educativo para que este grupo de sommeliers profundice su conocimiento sobre la vitivinicultura nacional.

Los profesionales, que ostentan el título más elevado de la sommellerie internacional, provienen de Estados Unidos, Inglaterra, China, Australia, Alemania, Polonia y Singapur.

Uno de los nombres que se destacan es el de Alpana Singh, la mujer más joven en obtener la certificación (2003) y reconocida por su trayectoria en el negocio de restaurantes de Chicago. Por otro lado, está Lu Yang, único Master Sommelier de China y uno de los mejores educadores de vinos del país. Además, participarán Cristopher Bates y Kyungmoon Kim, de Estados Unidos, dos referentes posicionados en el top 50 de los Master Sommeliers más influyentes en redes sociales, entre otros nombres reconocidos de la industria.

Los sommeliers provienen de Estados Unidos, Inglaterra, China, Australia, Alemania, Polonia y Singapur.

La agenda de actividades comenzará en Mendoza, con una introducción a nuestro país vitivinícola, destacando el rol del Malbec como cepa insignia y eje de las transformaciones del sector en las últimas dos décadas, anticipándose a las celebraciones por el Malbec World Day del próximo 17 de abril.



Según explicaron desde Wines of Argentina, "los contenidos de los seminarios pondrán el acento en la regionalización y en la diversidad de terroirs y estilos que ofrece Argentina en materia de vinos. Desde las indicaciones geográficas que integran la Primera Zona y el Valle de Uco (Mendoza), pasando por la tipicidad varietal según el terroir, hasta nuevos seminarios sobre uvas criollas, los vinos de San Juan y la Precordillera y el movimiento de orgánicos, biodinámicos y naturaleza".



Además, indicaron que "los pequeños productores de Mendoza tendrán un lugar destacado en la agenda a través de una feria de vinos de la que participarán una decena de proyectos de menor escala. El carácter diferencial y la gran proyección de sus vinos aportará un valor agregado a la visita, dando muestra de la heterogeneidad de la escena vitivinícola".



El recorrido continuará por los paisajes de Cafayate (Salta), donde los Master Sommeliers experimentarán la esencia de los Valles Calchaquíes a través de un seminario con degustación de vinos del Norte, culminando el viaje en Buenos Aires, con un encuentro sobre la Patagonia y la vitivinicultura atlántica.

Alberto Arizu, presidente de Wines of Argentina, afirmó que "uno de los ejes más importantes de la estrategia de WofA es el trabajo sistemático con formadores de opinión. Así como los Masters of Wine fueron elegidos en 2018 para conocer el país, este año trabajaremos la relación con la Court of Master Sommeliers ya que, para posicionar el vino argentino en el mundo, es importante llegar a los lugares de prestigio en donde estos reconocidos profesionales se desempeñan".



"La inversión en conocimiento es el camino y esta visita representa una oportunidad para la industria del vino en su conjunto", sostuvo.