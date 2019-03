Vinos: quién es el argentino que hace historia en el Mundial de Sommeliers

El sommelier argentino Martín Bruno se preparó durante meses para competir en este certamen que se realiza en Bélgica y que reúne a 65 competidores

¡Seguinos en Instagram, Twitter, o Facebook!

El sommelier argentino Martín Bruno, quien se consagró como mejor sommelier de Argentina en 2017 y obtuvo el segundo puesto en el Concurso Mejor Sommelier de las Américas, está haciendo historia en Bélgica, donde se realiza el concurso Mejor Sommelier del Mundo.

Bruno se convirtió este martes en el único representante latinoamericano en lograr un lugar en la semifinal.

Te puede interesar Los vinos llegan en nuevos formatos: tirados como la cerveza y hasta en latas

"Volver a competir como país y como Asociación en este prestigioso concurso internacional nos llena de orgullo ya que nos demuestra una vez más que la sommellerie argentina cuenta con un nivel de excelencias, siendo una referencia indiscutida a nivel continental y mundial", señalaba antes de la competencia Matías Prezioso, presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS).

Una vez confirmado el pase de Bruno a semifinales, Prezioso utilizó Twitter para expresarse: "Orgullo, emoción y alegría. Martín representa a un colectivo muy grande que logra cada día posicionar la profesión del sommelier en Argentina".

Cabe destacar que el Concurso ASI Mejor Sommelier del Mundo 2019 reúne a 65 competidores de 60 países de todo el mundo en busca del nuevo campeón.



La AAS, luego de realizar en 2016 la edición anterior de este certamen mundial en Mendoza, se concentró en fortalecer la preparación del representante argentino mediante trainings avanzados con reconocidas personalidades internacionales del mundo del vino, tales como Paz Levinson y Veronique Rivest, así como importando vinos internacionales que ha puesto a disposición de Bruno.

Te puede interesar Cuenta regresiva para el evento en el que se podrán degustar más de 1.300 vinos

Por cierto: Levinson es la sommelier argentina que también hizo historia al ubicarse en el cuarto puesto del Mundial 2016, que se organizó en 2016 en la Ciudad de Mendoza.

Orgullo Argentino! @martinbruno83 semifinalista del concurso ASI Mejor Sommelier del Mundo, Bélgica 2019.



Único latinoamericano en lograr la semifinal y continúa posicionando al país en la élite de la sommellerie internacional | #VamosMartin #ASIBestSomm2019 pic.twitter.com/N0fixfXe57 — Asoc. Arg. de Sommeliers (@AASommeliers) 12 de marzo de 2019

Te puede interesar Tegui en SuperUco, el inicio de un nuevo ciclo ICBC Exclusive Gourmet

Quién es Bruno

Este profesional nacido en la Ciudad de Buenos Aires se desempeñó como brand ambassador de Pernod Ricard en la Argentina y, además, es docente de CAVE, una de las escuelas más reconocidas del paí­s.



En su extenso currí­culum figura su paso por prestigiosos restaurantes, que van desde Michel Bras, en Francia, hasta Tegui, en Palermo.

Sin embargo, el ahora mejor profesional de la Argentina, tiene claro que la profesión va más allá: "Las competencias son muy lindas, disfruto presentarme y competir. Además aprendés muchí­simo. Pero es como la parte del show. El trabajo del sommelier es acercar el vino a la gente y que todos sepamos más y más de vinos".



Cuando iProfesional le preguntó en una entrevista reciente qué significa ser un buen profesional en este rubro, Bruno no dudó: "El buen sommelier, antes que nada, es un buen comunicador. No confunde a la gente, no la engaña, no trata de convencer a nadie para que compre la botella más cara. Trata de que el consumidor viva la mejor experiencia".



"Pero el trabajo excede al ámbito del restaurante. La función de acercar el vino a la gente se puede hacer desde el periodismo, en una vinoteca, desde muchos lugares", agrega.



Y, cuando se le preguntó cuántas horas al dí­a estudia y se entrena, el representante argentino afirmó que le resultaría "imposible ponerlo en cantidad de horas".



"Prepararse requiere de requiere de un esfuerzo enorme, de muchí­simo trabajo y el apoyo de todo un equipo. Hay que poner demasiado, pero creo que lo vale. La preparación y el conocimiento que lográs es algo que te genera mucha satisfacción", aseguraba un tiempo antes de hacer historia.