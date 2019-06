Vinos que hay que probar: cinco blancos nuevos e imperdibles

Vinos & Bodegas te recomienda cinco etiquetas recién llegadas a las góndolas, incluyendo varietales, blends y un ejemplar muy atípico

¡Seguí a Vinos & Bodegas en Instagram!

Llega el invierno, baja la temperatura pero los lanzamientos de vinos blancos no se detienen.

Por el contrario, las bodegas avanzan con varias novedades en esta categoría y en Vinos & Bodegas te contamos qué ejemplares, de todo lo nuevo que anda dando vueltas, vale la pena probar.

¡A tomar nota!

Te puede interesar Vinos y negocios: Achával Ferrer cerró la compra de bodega Melipal para expandir su producción

Don David Reserva Sauvignon Blanc 2018 – Bodega El Esteco – Precio sugerido: $435

Los Sauvignon Blanc del Norte Argentino tienen ese no se qué. El terroir deja su impronta muy marcada y esa misma huella del lugar se palpa muy bien en este blanco, que apenas lo servís te va a sorprender con una nota que recuerda a las arvejas, con algo de fruta blanca y hierbas. En boca es un vino que corre bien por el centro, con una energía ácida que suma estridencia. Pero no es ligerito: tiene un volumen que está por sobre el promedio para lo que es esta variedad.

Ruca Malen Special Creations Blend de Blancas 2018 – Bodega Ruca Malen – Precio sugerido: $300

Este blend tiene un corte sumamente interesante: Gewürztraminer (que no abunda en la Argentina), Semillón y Chardonnay. Con el sello de la enóloga Noelia Torres, este ejemplar que se luce con una nariz fresca, con una punta especiada muy sutil y apenas perceptible, pero que alcanza para darle a este blanco un perfil aromático al que no está tan acostumbrado el consumidor argentino. Pero al oxigenar y darle unos segundos tomarán la posta las notas de flores y frutas de carozo. Al paladar se presenta súper fresco y bien fluido, con buen equilibrio. La acidez es constante y hasta le imprime un pulso vibrante, compensado por una ligera cremosidad. Deja un recuerdo a frutas y hierbas. Muy bien logrado. ¿Conclusión? Vinos frescos pero no ligeritos. Tienen algo para contar y, muy importante, son originales.

Anaia Viognier 2018 – Bodega Anaia Wines – Precio sugerido: $590

Te puede interesar Review: así son los dos nuevos vinos de bodega Ruca Malen

Se trata de un nuevo proyecto muy joven, nacido en el corazón de Agrelo, y que recién está presentando sus primeros vinos. Bajo la consultoría del gran Héctor Durigutti, cuentan con una finca de 50 hectáreas a partir de la cual alumbran tintos (Malbec y Cabernet Sauvignon) y blancos (este Viognier y un Sauvignon Blanc). El concepto al que apuntan es que en los vinos se exprese el terroir y que haya una mínima intervención enológica. Y esta etiqueta es un gran ejemplo: se trata de un blanco cauto en aromas, con clásicas notas de frutas blancas y algo floral, pero bien austero y súper elegante. En boca, en cambio, se revela: tiene buena presencia, de la mano de un paso untuoso y una acidez sutil pero constante. Un vino bien gastronómico.

Los Intocables White Chardonnay 2017 – Bodega Finca Las Moras – Precio sugerido: $400

En momentos en que el discurso imperante en el mundo del vino es aquel que pregona sobre una enología menos intervencionista y con menor influencia de la madera, la bodega sanjuanina patea el tablero y redobla la apuesta: acaba de lanzar un vino blanco que se cría en barricas de bourbon que importan especialmente desde Moissouri, Estados Unidos. Ya contaban con un Malbec y con un Cabernet Sauvignon y ahora acaban de presentar este Chardonnay. Organolépticamente, es un vino blanco con anabólicos. Todo está potenciado. Por eso, cuando lo pruebes vas a encontrar en nariz un tsunami de aromas tropicales, con notas notas de miel, una buena atmósfera ahumada y trazos de caramelo y vainilla. Oleoso, cremoso y untuoso, en boca es un vino de pulso bastante dulzón, si bien tiene una acidez que entra al final y lo corta un poco. Aconsejamos tomarlo con un par de cubos de hielo y bien pero bien frío. Esto lo aligerará un poco.

Herencia Trabajo Chardonnay 2018 – Bodega Herencia Wines - Precio sugerido: $389

Este es un ejemplar que resume muy bien lo que es el equilibrio en un blanco: este Chardonnay entrega notas verdes y toques cítricos pero también un suave dejo tropical. A partir de uvas de Tupungato, en boca se presenta como un vino fresco pero nunca chispeante. Incluso, tiene un lindo pulso untuoso, contrarrestado por una acidez constante y que va in crescendo. El trabajo sobre lías y la cosecha nocturna son las claves de este perfil logrado.