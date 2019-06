Llegó el invierno: 10 vinos blancos perfectos para el frío

Vinos & Bodegas presenta un top 10 de etiquetas de alta gama para diferentes paladares y que se adaptan a distintos presupuestos

¡Seguinos en Instagram!

A medida que baja la temperatura, va abriéndose la temporada alta para los vinos tintos, dado que en general –los más estructurados y tánicos- tienen el hándicap suficiente como para acompañar comidas más intensas.

Sin embargo, existe un universo de vinos blancos, con buen volumen y estructura, que también se adaptan sin dificultades a platos más consistentes.

A continuación, una guía de diez vinos recomendados de alta gama que no fallan y aptos para un amplio abanico de presupuestos.

¡A tomar nota!

Quara Single Vineyard Torrontés 2017 – Bodega Finca Quara – Precio Sugerido: $390

Torrontés con ADN de Cafayate elaborado por las manos expertas del enólogo José Luis Mounier, quien nos premia con un blanco fermentado en barricas y que entrega notas de azahar potentes, frutas de carozo, miel y un dejo a cáscaras de naranja. Realmente voluptuoso y expresivo. En boca muestra excelente peso y volumen, sin perder la tipicidad. Lo interesante es su acidez: delicada, que limpia el paladar y le da paso a un recuerdo a frutas y flores que permanece y permanece.

Te puede interesar Vinos: estos son los 12 Malbec más votados entre 100 etiquetas catadas a ciegas

Séptima Obra Chardonnay 2016 – Bodega Séptima – Precio sugerido: $450

Un gran ejemplo de lo que es un "comfort wine": frutas de pepita madura, toques a miel, dejos a vainilla y un fondo tostado le da a su paleta un aire clásico y muy efectivo. Tiene madurez, pero no es denso; además, la fluidez y la agradable acidez le dan un toque de brío.

Finca La Anita Chardonnay 2017 – Bodega Finca La Anita – Precio sugerido: $495

La bodega, tras la llegada de nuevos inversores, se reinventó. Y este blanco, si bien mantiene cierta solemnidad, está bien en línea con la tendencia actual: la tropicalidad no sobreabunda y anticipa lo que luego sucede en boca: de buen volumen y peso, este blanco está definido por una acidez in crescendo que le aporta una dosis de brío. No llega a ser chispeante, pero sí bastante más fresco que los Chardonnay que elaboraba la bodega hace una década.

Alma Negra Blend blanco 2018 – Bodega Domaine Alma Negra – Precio sugerido: $575

Un vino definitivamente invernal, imbatible en ese rol: su paleta es intensa y está bien cargada de aromas, con aromas que recuerdan a la miel, a las frutas tropicales y a las especias de repostería. En boca tiene un buen volumen y peso. Además, premia con un buen graso, sin llegar a ser dulzón. La acidez, en tanto, está bien equilibrada. Cierra con un larguísimo recuerdo.

Trapiche Medalla Chardonnay 2016 – Bodega Trapiche – Precio sugerido: $615

Cargado de aromas, este Chardonnay se luce con sus notas de fruta de pepita, como peras, y sus toques levemente tropicales. Suma recuerdos a miel, frutos secos y vainilla. En boca, este ejemplar premia con un estilo ultra bebible, ubicándose en el punto justo entre cremosidad y frescura. Este balance permite que sea fresco pero sin renunciar a la elegancia.

Alegoría Gran Reserva Chardonnay 2015 – Bodega Navarro Correas – Precio sugerido: $635

Un blanco bien expresivo en nariz, pero con sutileza: hay frutas de pepita y de carozo, con toques tropicales y un dejo a miel. Pero no anticipa un vino empalagoso. Efectivamente, en boca es equilibrado, con buena sucrosidad y volumen, pero sin abrumar. Su medio de boca se carga de frutas blancas y la acidez avanza de menor a mayor, imprimiéndole un pulso fresco hacia el final y sacándole algo de solemnidad.

Rosell Boher Gran Chardonnay 2016 - Bodega Rosell Boher - Precio sugerido: $720

Te puede interesar Vinos: bodegas de Mendoza recibieron más de 1 millón de turistas

De interesante nariz, en su paleta confluyen notas de frutas tropicales, frutos secos y un dejo a especias dulces, completando aromas elegantes y profundos. En boca premia con un andar amplio y sucroso, con un recorrido cargado de aromas que recuerdan al ananá y un suave dejo a vainilla. Excelente volumen y un buen balance entre el graso y la equilibrada acidez.

Luigi Bosca Finca Los Nobles Chardonnay – Bodega Luigi Bosca – Precio sugerido: $750

En Las Compuertas, Luján de Cuyo, nace este blanco de alto vuelo y clase mundial que se luce con notas de frutas de carozo y toques florales, con un aporte de madera bien integrado. Levemente oleoso, de buen volumen y con un medio de boca que deja un recuerdo a miel y frutos secos. La acidez, en tanto, es puro equilibrio. Elegante y 100% gastronómico.

Dedicado Tupungato Vineyard Chardonnay 2016 – Bodega Finca Flichman – Precio sugerido: $804

Es todo lo que está bien en un Chardonnay: puro equilibrio. Hay fruta blanca, un dejo tropical, suaves notas lácticas, trazos que aporta la barrica, pero no hay sobremadurez. Y si bien su paleta es rica y muy expresiva, no anticipa un vino demasiado goloso. Y esto se comprueba en el paladar: corre más delgado que largo, mostrando una energía ácida intensa, incluso masticable, pero el suave dulzor de la fruta y de la madera lo compensará. Un blanco para paladares universales.

Pascual Toso Alta Chardonnay 2017 – Bodega Pascual Toso – Precio sugerido: $990

Elegante, pero definitivamente fresco, con ese balance tan bien logrado en los últimos años en todos los vinos elaborados por la bodega. En nariz es sumamente expresivo, con un buen contrapunto entre las frutas de carozo y los cítricos. En boca, en tanto, mantiene un pulso fresco, con una acidez bien marcada y que extiende su recorrido, pero sin resignar cierta sucrosidad. Ahí radica el secreto de su equilibrio.