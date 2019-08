Vinos: 12 Pinot Noir de diferentes regiones del país para celebrar su día mundial

El 18 de agosto se festeja el Día del Pinot Noir y desde Vinos & Bodegas te proponemos etiquetas de diferentes terroirs para conocer más sobre la variedad

¡Seguinos en Instagram!

De color algo traslúcido, de espíritu ligero y una elegancia que conquista, el Pinot Noir es un vino que, sin ser masivo en la Argentina, tiene una buena cantidad de fanáticos.

El nivel de hectáreas creció considerablemente desde el boom que protagonizó el vino argentino en los mercados internacionales: en 2002 había poco más de 1.100 hectáreas en todo el país con esta variedad y hoy supera las 2.000. Sin embargo, está lejos de la masividad que ostenta el Malbec, con casi 43.000 hectáreas.

Y esta menor cantidad de superficie disponible genera que las bodegas traten de lograr muy buena consistencia a nivel calidad, algo similar a lo que ocurre con el Cabernet Franc. En definitiva, en ambos casos rige una regla que bien podría sintetizarse como "poco pero bueno".

Según explicó en una entrevista reciente el reconocido enólogo Marcelo Miras, esta cepa es originaria de Francia, donde sus cultivos están ubicados principalmente en la zona de la Borgoña. En la Argentina, en tanto, se comenzó a cultivar a principios del siglo XX y en la Patagonia hay registros de que esta variedad ya estaba plantada en el año 1910, encontrándose actualmente viñedos de 1930 en producción en la zona de Río Negro.

Sobre sus características organolépticas, de acuerdo con el experto, en cada región, esta variedad, brinda vinos diferentes: "Vinificados como tintos en la Patagonia presentan un color más intenso comparados con algunos de la Borgoña. En general, aromáticamente se asemejan, mientras que en boca varían de acuerdo al estilo producido. Debemos recordar que esta variedad presentan clones para elaborar vinos bases espumantes y clones para elaborar vinos tranquilos".

Miras agregó que esta variedad tiene muy buena relación con el roble, especialmente el francés o del centro europeo, si bien algunos realizan la crianza en roble americano. "Todo depende el estilo de vino y la experiencia del enólogo. Cuando elaboramos vinos para la crianza en barrica, es necesario contar con un roble de tostados especiales, suaves, medios, para armonizar perfectamente con la delicadeza del Pinot Noir y lograr un excelente equilibrio entre el vino y el roble", apuntó.

A la hora de disfrutarlo, este enólogo, muy identificado con la Patagonia, recomienda armonizar este vino con todo tipo de productos ahumados (quesos, salmón, ciervo, etc.); pescados, como trucha patagónica; pastas con salsas suaves o con hongos y, por qué no, mollejitas de cordero, entre otros platos.

Como este 18 de agosto se celebra el Día Internacional del Pinot Noir, desde Vinos & Bodegas te proponemos un repaso por doce etiquetas de diferentes zonas del país y no tan tradicionales para esta variedad, como Salta y hasta la provincia de Buenos Aires.

Chapadmalal (provincia de Buenos Aires)

Costa & Pampa Pinot Noir 2016 – Bodega Costa & Pampa – Precio sugerido: $645

Este ejemplar tiene la particularidad de provenir de Chapadmalal, muy cerca de la playa, en una zona bastante nueva pero que viene alumbrando ejemplares muy frescos y diferentes, enmarcados en un estilo definido como "vinos oceánicos". Súper interesante en copa, donde se percibe un espíritu bien terroso, con una fruta roja fresca y toques de especias dulces. En boca ofrece taninos súper pulidos, un paso seco y una refrescante acidez. Si algo lo destaca es su perfecto equilibrio, convirtiéndolo en un ejemplar para beber y beber.

Valles Calchaquíes, Salta

Te puede interesar Vinos: qué historias se esconden detrás de los nombres de bodegas argentinas

Colomé Lote Especial Pinot Noir 2016 – Bodega Colomé – Precio sugerido: $730

Es una etiqueta que siempre recomendamos degustar a todos los curiosos del mundo del vino. No todos los días se puede disfrutar de un Pinot Noir elaborado a unos 3.000 metros de altura. Y eso se plasma de una manera muy particular en la copa. Arranquemos por su fruta: roja, brillante y crujiente. A ese mix, sumémosle una muy nítida capa herbácea y un dejo floral. Sumale que en boca exhibe buen peso, con una energía ácida constante, que lo estira y le da vida, mientras esa fruta roja que impactaba al comienzo también se replica, de punta a punta, en el paladar. Largo recuerdo. Súper fresco pero a la vez elegante. Vino perdurable.

Río Negro

Humberto Canale Old Vineyard Pinot Noir 2016 - Bodega Humberto Canale - Precio sugerido: $590

Uno de los Pinot Noir que más nos gusta de la Patagonia. ¿Por qué? Empecemos por su paleta compleja en nariz, que suma toques terrosos, fruta roja madura y algo de hojas secas. En boca es amplio, carga bien el paladar, pero no deja de tener ese espíritu ligero, propio de la variedad. Es decir, no es de esos ejemplares ligeritos, secos y ultra ácidos. Esta etiqueta va más por el camino de la elegancia y la presencia. Muy bebible y definitivamente gastronómico, con el hándicap más que suficiente para acompañar carnes rojas.

Oir Pinot Noir 2016 - Bodega Favretto – Precio sugerido: $530

El Alto Valle de Río Negro tiene escrita una página importante en la historia de la vitivinicultura argentina, con bodegas casi centenarias, que muestran el costado más consistente de los vinos de esa región. Pero más allá de toda esta historia, todavía hay ricos vinos por descubrir, como el Pinot Noir de esta bodega familiar. ¿Qué propone? Primero, se imponen las frutas rojas bien maduras; luego, se percibe ese característico dejo terroso, en tanto que la madera complejiza, sumando notas de especias dulces nada invasivas. En el paladar es bien Pinot: fresco, corre por el centro, con una redondez envidiable. Súper bebible y muy perdurable. Un vino del Alto Valle de partida limitada muy bien logrado. En Buenos Aires es posible encontrarlo en la vinoteca Bonvino y en Tinta Roja.

Miras Pinot Noir 2015 – Bodega Miras – Precio sugerido: $700

Un Pinot Noir ideal si buscás un vino bien exuberante en nariz, con una aromática que no pide permiso y se expresa desde el minuto uno en la copa, con mucha fruta roja madura, tipo ciruelas y cerezas rojas, apenas maduras, con una madera que no se esconde. En boca es todo lo que nos gusta: ese juego entre la untuosidad, el suave dulzor aportado por la madera y unos taninos redondos y bien trabajados, sin olvidar ese trazo algo ligero propio de la variedad y una acidez en su punto justo, lo convierte en un vino rico, siempre bebible. En su final aparece una fruta roja junto con un dejo a fruta blanca muy llamativo.

San Patricio del Chañar (Neuquén)

Te puede interesar Vinos: con el Malbec como bandera, bodegas buscan reconquistar Brasil

Lassia Pinot Noir – Bodega Patritti – Precio sugerido: $350

Fruta, fruta y más fruta. Y después de eso, mucha más fruta. Es tan exuberante y tan intensa esa capa de aromas que recuerda a las cerezas, que hay que tomarse unos minutos para buscarle más recovecos. En boca es un vino de buen volumen, con taninos redondos y súper amables. Tiene un paso fluido y algo seco, pero seguramente su fruta roja tan intensa te va a dejar una sensación de suave dulzor.

Mendoza

Altamira (San Carlos, Valle de Uco)

2km Pinot Noir 2017 – Bodega Finca Beth – Precio sugerido: $850

Este ejemplar de partida limitada (apenas se hicieron 2.000 botellas) que cuenta con la firma de Matías Michelini y que se elabora a partir de viñedos plantados en 2010. Interesante en nariz, de la mano de su paleta que ensambla frutas rojas, con algo de flores secas y un dejo apenas terroso. De pulso largo y seco, este tinto se luce con un andar soberbiamente fluido, empujado por una acidez constante y muy bien integrada. Fresco pero no chispeante; sofisticado pero no solemne.

Los Chacayes (Tunuyán, Valle de Uco)

El Salvaje Orgánico Pinot Noir 2017 - Bodega Casa de Uco - Precio sugerido: $550

Desde Los Chacayes, el enólogo Sebastián Bisole entrega un tinto rico en aromas, no excesivamente complejo pero sí lo suficientemente profundo como para captar la atención. Su estilo se mueve entre la fruta roja levemente madura, los toques terrosos y las flores secas. En ese sentido, no tira tanto hacia los hongos como otros Pinot Noir. En boca, la juega de amable, pero con un fluir bastante compacto, con una leve tención y un pulso apenas vibrante que lo hace definitivamente bebible. Tiene el plus, además, de tener espíritu seco pero con cierto dejo oleoso, contribuyendo a su buen balance general.

San Pablo (Tunuyán, Valle de Uco)

Salentein Single Vineyard Finca San Pablo Pinot Noir 2016 – Bodega Salentein – Precio sugerido: $1.100

Los enólogos tomaron dos decisiones cuando elaboraron este Pinot Noir: lo fermentaron en barricas y se evitó el uso de anhídrido sulfuroso, para que se revele un poco más a nivel aromático. Lo que nos gusta de este Pinot Noir elaborado a partir de viñedos ubicados a 1.400 msnm es que en nariz muestra un perfil complejo, pero no estridente: se perciben toques de fruta roja madura, algo de tabaco, un poco de hojas secas y una punta especiada. Al paladar ingresa con cierta intensidad y buen cuerpo y volumen, pero luego su desarrollo responde al ADN clásico del Pinot Noir: tiene un pulso más delicado, con una linda acidez que estira su final y le da un toque de brío.

Los Árboles (Tunuyán, Valle de Uco)

Trapiche Gran Medalla Pinot Noir 2015 – Bodega Trapiche – Precio sugerido: $1.165

Un Pinot Noir definitivamente elegante. Para empezar, no es estridente. Por el contrario, es bien sutil, pero de aromática compleja, por lo que requiere de darle un tiempo en la copa. El tiempo de guarda amalgamó muy bien sus notas de frutas maduras y sus dejos a hongos con la madera. En el paladar se presenta bien Pinot Noir, con un cuerpo que llena el paladar pero con absoluta delicadeza. En su medio de boca cobra expresividad con dejos ahumados, fruta roja y negra y un estilo más terroso. Largo y persistente.

Gualtallary (Tupungato, Valle de Uco)

Domaine Bousquet Pinot Noir Reserve 2017 – Bodega Domaine Busquet – Precio sugerido: $439

Si hubiese una línea divisoria que separe a los vinos chispeantes y filosos del resto, este ejemplar claramente estaría en la vereda de enfrente. Su fruta roja y bien madura, casi confitada y las notas propias de la barrica anticipan lo que viene: es un vino para paladares más golosos, que busquen un poco ese rastro a vainilla y caramelo y esos taninos perfectamente pulidos, junto a una acidez que nunca jamás se lleva el papel protagónico. Muy buena relación calidad-precio.

San Rafael

Alfredo Roca Fincas – Bodega Alfredo Roca – Precio sugerido: $370

Desde San Rafael, esta bodega familiar entrega un Pinot Noir que se caracteriza por la fruta roja bien madura, con toques a especias dulces que le dan mucha expresividad. En boca ofrece cuerpomedio, con taninos redondos pero firmes que le suman bastante carácter y una acidez equilibrada. Deja un largo recuerdo con más de esa fruta caracterizada por la madurez, sobre un fondo algo especiado.