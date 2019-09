Vino versus cerveza: ¿quién gana la pulseada en los supermercados?

En medio de un consumo que, en general, sufre por la pérdida de poder adquisitivo, se reaviva la pulseada entre estas dos categorías

En medio de un consumo que se muestra muy retraído, como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo y la fuerte incertidumbre por el futuro de la economía, en los supermercados hay una batalla que está a la orden del día: vinos versus cervezas.

¿Quién viene ganando la pulseada en ese canal de consumo? Según un informe elaborado por la consultora Nielsen para iProfesional, la categoría vinos registra un crecimiento interanual del 2,2% en los súper, en base a datos acumulados a julio.

Según el relevamiento, el segmento que más aportó a este crecimiento en cuanto a volúmenes es el denominado "medio bajo", con un salto del 17,2% en volúmenes. Se trata de un segmento conformado por el formato botellón de 1,5 litros y que tiene a las marcas Viñas de Balbo y Viejo Solar (de Bodega Suter) como los principales protagonistas. También se destacó el incremento de las ventas del segmento bajo (+11%) y superior (+22,1%).

Te puede interesar Vinos argentinos se lucen en un concurso organizado en Singapur

Una de las razones de este fuerte incremento de las ventas está dado por el hecho de que los precios de los vinos se movieron bastante por debajo del índice inflacionario.

Los segmentos cuyos precios más subieron fueron el super premium (42,5%) y el ultra premium (37,8%). Pero, así y todo, se ubicaron por debajo del índice general de precios, que rondó el 54% en ese período.

Como contrapartida, en la base de la pirámide, según Nielsen, los vinos en botella de 1,5 litros, que son los que más aportan a la categoría -y que además son los que compiten con la cerveza-, registraron un alza de precios de apenas 12,8% en un año, con un precio promedio por litro de $82 en los supermercados.

Te puede interesar El vino argentino, protagonista en la elección de los 50 mejores restaurantes de la región

Este dato es interesante: tal como señalan desde la consultora, la cerveza sufrió un aumento de precio del 50% interanual, llevando el precio por litro al mismo nivel, del orden de los $82.

Como consecuencia de este fuerte salto, la venta de cerveza en el canal supermercadista cayó un 10%, una cifra que contrasta con el alza del 2,2% de la categoría vinos.

Desde Bodegas de Argentina, su vicepresidente, Francisco Do Pico, explicaba recientemente a iProfesional que una de las claves que sirve para explicar el crecimiento en ciertos segmentos está vinculado, justamente, con que los precios de venta al público evolucionaron por debajo de la inflación general y también de los salarios.



"Los precios de los vinos, especialmente en el segmento medio bajo resultan más competitivos que otras bebidas. En promedio, subieron bastante menos que el índice inflacionario", explicó Do Pico.



"En parte, esto es consecuencia de la última buena vendimia que hubo en la Argentina, luego de algunas cosechas malas en términos de volumen. Pero a esto también se agrega otra variable, como el hecho de que no hay mucho margen para subir los precios en la industria", agregó.

Claro una cosa es la foto y otra, la película: en la actualidad, el consumo per cápita de cerveza, con un nivel superior a los 40 litros, más que duplica al del vino, que el año pasado perforó el piso de los 20 litros.