Estos son los ocho restaurantes argentinos más votados en el ranking de los 50 mejores de Latinoamérica

Perú y México encabezan la lista del 2019 con once participantes cada uno. Una parrilla, al tope entre los establecimientos nacionales

Este miércoles por la noche, en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, se dio a conocer la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants en la séptima ceremonia anual de entrega de premios de los Latin America’s 50 Best Restaurants.

En total, hubo ocho establecimientos de la Argentina, siendo Don Julio el que se ubicó en la mejor posición (4to puesto).

Con siete nuevos restaurantes y participantes de ocho países, "la lista 2019 refleja la diversidad de la siempre cambiante escena gastronómica latinoamericana", destacaron los organizadores.



Maido, de la ciudad de Lima, ocupó el primer lugar por tercer año consecutivo, conservando su estatus como The Best Restaurant in Latin America. Maido, o "bienvenido" en japonés, es el restaurante insignia del chef Mitsuharu "Micha" Tsumura, que sirve creativos menús de degustación de bocados peruanos-japoneses como hotdog de pescado y arroz de erizo de mar, junto con opciones a la carta y un clásico mostrador de sushi.



El tres veces ganador Central, también de Perú, quedó en el puesto número 2; Pujol, de la Ciudad de México, ocupó el puesto 3; seguido por Don Julio, de Buenos Aires en el 4to lugar Boragó (Santiago) en el 5to puesto.

A continuación, el listado con los ganadores:



1. Maido (Lima, Perú)



2. Central (Lima, Perú)



3. Pujol (Ciudad de México, México)

4. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)



5. Boragó (Santiago, Chile)



6. A Casa do Porco (São Paulo, Brasil)



7. El Chato (Bogotá, Colombia)



8. Leo (Bogotá, Colombia)



9. Osso (Lima, Perú)



10. D.O.M. (São Paulo, Brasil)



11. Quintonil (Ciudad de México, México)



12. Isolina (Lima, Perú)



13. Astrid y Gastón (Lima, Perú)



14. Alcalde (Guadalajara, México)



15. Pangea (Monterrey, México)



16. Sud 777 (Ciudad de México, México)



17. Maito (Ciudad de Panamá, Panamá)



18. Maní (São Paulo, Brasil)



19. Rafael (Lima, Perú)



20. Mishiguene (Buenos Aires, Argentina)



21. Kjolle (Lima, Perú)



22. Harry Sasson (Bogotá, Colombia)



23. Oteque (Rio de Janeiro, Brasil)



24. Lasai (Río de Janeiro, Brasil)



25. Tegui (Buenos Aires, Argentina)

26. La Mar (Lima, Perú)



27. Rosetta (Ciudad de México, México)



28. Máximo Bistrot (Ciudad de México, México)



29. Chila (Buenos Aires, Argentina)



30. Ambrosía (Santiago, Chile)



31. Nicos (Ciudad de México, México)



32. Le Chique (Cancún, México)



33. Parador La Huella (José Ignacio, Uruguay)



34. De Patio (Santiago, Chile)



35. Olympe (Río de Janeiro, Brasil)



36. Mil (Cusco, Perú)

37. Restaurante 040 (Santiago, Chile)



38. La Docena (Polanco, Ciudad de México, México)



39. El Baqueano (Buenos Aires, Argentina)



40. Evvai (São Paulo, Brasil)

41. La Docena (Guadalajara, México)



42. Manu (Curitiba, Brasil)



43. Mocotó (São Paulo, Brasil)



44. Osaka (Santiago, Chile)



45. Elena (Buenos Aires, Argentina)



46. Gran Dabbang (Buenos Aires, Argentina)



47. 99 (Santiago, Chile)



48. Malabar (Lima, Perú)



49. Mayta (Lima, Perú)



50. Narda Comedor (Buenos Aires, Argentina)

México y Perú encabezaron la lista 2019 con 11 participantes cada uno, entre ellos Alcalde por México, ganador del Highest Climber Award, y Central por Perú, ganador del Sustainable Restaurant Award. Brasil se adjudicó nueve plazas; seguido de Argentina, con ocho, y Chile, con seis.



"Al celebrar la séptima edición de los Latin America's 50 Best Restaurants, podemos reflexionar sobre el continuo aumento del estatus gastronómico de la región, así como sobre la diversidad y el talento tan evidente en la lista de este año", afirmó William Drew, director de Contenido de Latin America's Best 50 Restaurants.

¿Cómo se compila la lista?

La Academia de los Latin América’s 50 Best Restaurants está compuesta por más de 250 miembros votantes regionales, cada uno de los cuales es cuidadosamente seleccionado por su opinión experta sobre la escena de los restaurantes latinoamericanos.

Los votos de esta Academia conforman la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants, un barómetro anual del gusto. La Academia está dividida en cuatro regiones: México y América Central, América del Sur (Norte), América del Sur (Sur) y Brasil.

Cada región tiene un Presidente de la Academia y otros 62 miembros con derecho a voto, compuestos por periodistas, críticos gastronómicos, chefs, gastrónomos y gourmets que viajan mucho. Cada miembro presenta 10 votos sobre lo que considera sus mejores experiencias gastronómicas de los últimos 18 meses; al menos cuatro de esos votos deben ir a restaurantes fuera de su propio país.