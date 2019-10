Cinco vinos que sólo se consiguen en bodegas y que vale la pena probar

iProfesional seleccionó cinco etiquetas de alta gama, de diversos estilos, y que no se venden en el chino, en el súper o en vinotecas

Sin dudas, la industria del turismo en Mendoza no se puede pensar sin el vino: durante 2018, las casi 150 bodegas abiertas a visitantes que hay en esa provincia recibieron a más de 1,1 millón de personas.

De ese total, San Rafael se posicionó en el primer lugar, captando más de 332.000 turistas. Le siguieron Maipú (casi 326.600) y Luján de Cuyo (con cerca de 320.000). En tanto que el Valle de Uco en su conjunto alcanzó los 158.000.

Estos datos surgen de un informe realizado por Bodegas de Argentina y COVIAR, junto a la Secretaría de Turismo de la Nación, el Ente de Turismo de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo.

En este contexto, desde Vinos & Bodegas te proponemos descubrir cinco etiquetas que se pueden disfrutar en bodegas y no se consiguen en chinos, ni supermercados y tampoco en vinotecas.

Bodegas Chandon

Si te gusta el mundo de las burbujas, tenés una cita obligada en esta gran bodega ubicada en Luján de Cuyo. Tiene un pequeño y acogedor restaurante con un menú de pasos maridado íntegramente con espumantes. Podés ir solo a comer pero te recomendamos que agendes una recorrida por la bodega. Es una experiencia en sí misma. Además de conocer todo sobre el proceso de producción de espumantes podés coordinar para realizar una degustación exclusiva con diferentes etiquetas que conforman el portfolio de la bodega.

¿Qué vino disfrutar?: Chef de Cave Chardonnay ($550)

Un espumante que premia con notas de frutas blancas y atmósfera floral, con un lindo volumen y peso y un trazo a brioche, que le suma algo de complejidad. En el paladar se percibe un lindo volumen y peso, sumado a una acidez perfectamente ensamblada. Su mousse, delicada y envolvente, harán de este espumante un ejemplar bebible y bien gastronómico.

Bodega Terrazas de los Andes

Una bodega que, sin dudas, te invita al relax. Sobre todo por la cómoda casa en la que vas a poder disfrutar de un lindo almuerzo, rodeado de un hermoso parque. También cuentan con una sala de degustaciones que está muy bien ambientada, así como una de cava, emplazada en una construcción antiquísima y que fue conservada respetando su historia.

¿Qué vino disfrutar?: Terrazas de los Andes Partida Limitada Malbec 2016 ($800)

Intenso, profundo y fresco. Esos tres conceptos le calzan perfecto a este Malbec que muestra notas de frutas rojas apenas maduras, con notas suaves de especias dulces y trazos herbáceos. En boca esa frescura se ve resaltada por una fruta un poco más brillante y crujiente y una acidez que se prolonga. Los taninos aportan la redondez esperada de Luján de Cuyo, pero no son demasiado gordos y dulzones, y en eso influye el perfil más "granuloso" y texturado que le imprimen a este blend las uvas provenientes del Valle de Uco. Larguísimo recuerdo y súper elegante.

Bodega CarinaE

Un proyecto de una pareja de bodegueros franceses que se enamoraron de la Argentina. En la zona de Maipú compraron una antigua bodega que fue reciclada manteniendo su estilo original. Si chequeás TripAdvisor vas a ver que sus anfitriones se caracterizan por su gran hospitalidad. Si los visitás, seguramente vas a poder realizar una recorrida por la bodega y, por qué no, disfrutar de una picada y de sus ricos vinos, algunos de los cuales tienen aires del Viejo Mundo pero con la intensidad propia de esa zona de Mendoza.

¿Qué vino disfrutar?: Octans Malbec - Syrah 2015 ($400)

Este vino, elaborado a partir de viñedos de la zona de Cruz de Piedra y Chachingo, en Maipú, es uno de los grandes best values de esa zona de Mendoza. Definitivamente ofrece más que lo que cuesta. Es perfecto si te gustan los vinos de corte clásico, que combinen frutas maduras (rojas y negras), muchas especias (de las negra) y también de las dulces, propias de la madera. En boca es de altísimo impacto aromático, con taninos firmes, paladar pleno y un dejo sucroso. Para amantes de los vinos con cuerpo. Y repetimos: si visitás la bodega es para comprar no una botella sino directamente una caja.

Bodega Andeluna

Una de las paradas obligadas si estás por el Valle de Uco. Tiene un restaurante imperdible, donde vas a poder disfrutar de una cocina de clase mundial junto a los grandes vinos que elabora el gran enólogo Manuel González. Si el día está lindo, el marco que ofrece la cordillera es perfecto para recorrer los viñedos copa en mano. Si el clima está frío, la bodega cuenta con una sala súper acogedora y muy bien ambientada para pasar la tarde.

¿Qué vino disfrutar?: Altitud Ensamble Otoñal 2017 ($530)

Este blend de Malbec y Cabernet Sauvignon, elaborado a partir de viñedos propios, va a ser una linda alternativa post almuerzo. En nariz es muy complejo: aparece una fruta tipo mermelada, con toques de especias, ciruelas e higos secos y un delicado y ligero dejo a licor de chocolate. En boca es bien untuoso, con el mérito de que no empalaga. Por el contrario, avanza amablemente, con el dulzor justo y un toque ácido equilibrado. Perfecto para una sobremesa acompañando una tabla de quesos.

Bodega Susana Balbo Wines

la bodega está ubicada en el corazón de Agrelo y fue fundada por la enóloga pionera de la Argentina: Susana Balbo. Si vas, no podés dejar de recorrer la bodega, sobre todo el área de experimentación, donde el equipo de enología juega con diferentes formatos: huevos de cemento, vasijas, barricas de diferentes tamaños, etc. También es indispensable quedarse a comer en su restaurante Osadía de Crear, que ganó Medalla de Plata en la categoría de Mejor Restaurant en los premios "Best of Mendoza Wine Tourism 2019". El personal es súper amable y la cocina es imperdible: tienen dos menús de pasos creados por el reconocido chef Hernán Gipponi y el domingo ofrecen un tradicional asado argentino.

¿Qué vino podés disfrutar?: Osadía de Crear Estate Blend 2015 ($826)

Desde el vamos este blend avisa que tiene Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. Sus toques herbáceos, mentolados y especiados, hablan mucho de estas variedades. También hay mucha fruta, que va de los tonos rojos a los negros. Todo esto, perfectamente ensamblado. En boca, este corte que además conjuga Malbec y un toque de Petit Verdot, ofrece muy buen volumen, con taninos bien perfilados y redondos que le dan fluidez. Además, no es denso ni sucroso; su perfil es más bien seco y te deja, además, una sensación bien fresca en la boca.