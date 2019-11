Sustentables y sin impacto ambiental: así es el mercado de tapones de vino que se viene

Marc Nöel, CEO de Vinventions, una de las empresas líderes a nivel mundial de la industria, visitó la Argentina y dialogó en exclusiva con iProfesional

Actualmente, todos los consumidores regulares de vinos, independientemente de su nivel de conocimiento técnico acerca del tema, sabe que hay diferentes tipos de sistemas de tapado. Corcho natural, aglomerado, tapones de plástico, o tapa rosca, son algunas de las alternativas disponibles en el mercado.



Sin embargo, en la industria vitivinícola, en los últimos años se ha producido una revolución que está cambiando el negocio: el surgimiento de los tapones derivados de materias primas de origen natural que, además de ser reciclables, sustentables y de no tener impacto sobre el medioambiente, se convierten en una alternativa clave para las bodegas que buscan tapar vinos tanto del segmento entry level como de alta gama.



Quien promueve esta evolución es Vinventions, compañía que, a partir de la línea Nomacorc Green Line, basada en una nueva tecnología denominada Plant Corc y que utiliza a la caña de azúcar como materia prima principal, está cambiando la dinámica del negocio.



De hecho, esta línea de tapones actualmente representa el 70% del total de producción de la compañía, que también cuenta con una planta en la Argentina, más precisamente en la provincia de San Juan.



"La huella de carbono de nuestra ‘Green Line’ es menor a cero. De hecho, actualmente el nivel es de -2, por lo que se la puede considerar neutral", afirma a iProfesional Marc Nöel, CEO de Vinventions, en el marco de su visita a la Argentina. Para tener una referencia, el aluminio tiene una huella de carbono de 50 puntos; el microaglomerado, de 19 o 20, y el corcho natural, de 8 o 9.

Marc Nöel, CEO de Vinventions, junto a su hijo, Michael Nöel

De este modo, la provisión de materia prima vegetal resulta clave para realizar un viraje exponencial en cuanto al impacto del medio ambiente y el valor agregado que tiene este producto para las bodegas que lo utilizan. Nöel detalla que todas las plantas alrededor del mundo se abastecen de un proveedor propio: Braskem, que es líder en la producción de biopolímeros.



Así, al utilizar materia prima vegetal en lugar de fósil, la compañía va camino a que todo el portfolio de productos tienda a tener un impacto neutral sobre el medioambiente.



El impacto del tapón en la calidad del vino



Tal como se mencionaba anteriormente, el tapón es un elemento fundamental para que el vino se conserve de manera adecuada. Y aquí resulta clave una variable como es el manejo de la tasa de transferencia de oxígeno. Es un factor determinante y que varía dependiendo de si se trata de tapones para vinos jóvenes o de guarda.



En este sentido, Nöel explica que antes de la aparición de Nomacorc, los fabricantes de vino no tenían la seguridad de que todas las botellas de una misma producción cuenten con las mismas características al momento de destaparlas. ¿Por qué? Precisamente porque el tapón de corcho -el más antiguo y quizá conocido por los consumidores- no puede garantizar ser una tasa de transferencia de oxígeno idéntica de una botella a la otra. Es decir, no es posible hacer que todos los tapones de corcho sean iguales.



A partir de la aparición del tapón con tecnología de co-extrusión de Vinventions, que cuenta con una piel flexible que se adhiere al cuerpo, el cual está conformada por una espuma con densidad que no se modifica en el tiempo, el juego cambió por completo.



"Ese es el cambio más significativo que ha tenido esta industria en los últimos años, puesto que se hizo posible algo que desde la aparición del vino como bebida había sido imposible", puntualiza Nöel.



El CEO de Vinventions agrega, además, que fue ese puntapié inicial el que dio lugar a la aparición de otras formas de tapar los vinos, como la tapa a rosca, que actualmente han ganado mucho terreno.



En este segmento, la compañía también se encuentra presente y trabajando en innovaciones. En línea con el trabajo que vienen realizando a nivel sustentabilidad, Nöel afirma que al día de hoy están desarrollando una "línea verde" de tapas a rosca, que apunta a reducir las consecuencias medioambientales que tiene el aluminio y su extracción.



El negocio a nivel local



Como se mencionó, Vinventions tiene una de sus fábricas en Argentina. Está ubicada en la provincia de San Juan, muy cerca de todas las provincias productoras de vino.



La semana pasada se reinauguró esa planta, después de una profunda renovación, y se hizo una presentación en la que estuvieron Nöel, CEO del grupo a nivel global; Andrés Belinsky CEO de Vinventions para Sudamérica, y el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, junto al CEO de Vinventions, Marc Nöel



"El negocio en Argentina es uno de los que más ha crecido en el último año y esperamos que siga creciendo a ese ritmo", asegura Nöel, quien pisó suelo argentino por primera vez para este importante evento de la compañía. Su viaje desde Suecia hasta Sudamérica también estuvo relacionado con un plan de expansión que Vinventions tiene proyectado para la Argentina. En este contexto, a lo largo de su visita también hubo reuniones con clientes e inversores que acompañarían dicho proceso.



Novedades en la industria



Todas las innovaciones en las que Vinventions actualmente trabaja están relacionadas con dos aspectos en particular: la sustentabilidad y el impacto del producto en la calidad del vino.



Para sacar un producto nuevo al mercado consideran necesario que cumpla de manera eficiente con estas dos variables, puesto que el objetivo fundamental es proteger el medio ambiente y también asegurar que la bebida llegue en las condiciones pensadas por el enólogo al momento del embotellado.



Y uno de los productos en los que actualmente está trabajando la compañía es una línea de tapones producidos a partir de los residuos de la propia industria vitivinícola. Es decir, todo lo que se obtiene tras el proceso de fermentación de las uvas. Esto permitiría tener un nuevo producto en el mercado, que sería 100% de origen vegetal.



Según Marc Nöel, esto conformaría un círculo virtuoso, dado que los desechos de la producción de vino se estarían utilizando para tapar nuevas botellas y así sucesivamente. Lo que se dice, innovación con una mirada sustentable.