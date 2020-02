Vinos diferentes: 6 Cabernet Sauvignon para salir de lo común

En esta producción, Vinos & Bodegas te recomienda seis vinos de alta gama que vale la pena descubrir, con precios que arrancan en los $400

En el país donde el Malbec reina y gobierno, la realidad es que hay espacio (y mucho) para la cepa emblemática a nivel mundial: Cabernet Sauvignon.

Si querés descubrir vinos diferentes, de diferentes perfiles y aptos para un amplio abanico de presupuestos, chequeá entonces este top 6 de etiquetas recomendadas, con precios que arrancan en los $400:

Aguijón de Abeja Cabernet Sauvignon 2018 – Bodega Durigutti – Precio sugerido: $400

Aguijón de Abeja, uno de los 5 Cabernet Sauvignon para salir de lo común

Te puede interesar ¿Cómo saber qué vinos se pueden guardar?

Lo interesante de esta etiqueta es que forma parte de una línea de vinos "itinerantes", elaborada por los hermanos Héctor y Pablo Durigutti. Los enólogos buscan uvas de diferentes terroirs para alumbrar ejemplares honestos y de muy buena relación calidad-precio. Este Cabernet en particular, que proviene de Salta, se luce con una paleta plagada de frutas rojas y negras, además de especias, con aromas limpios y bien definidos. En boca es pura jugosidad, mostrando un perfil más pirazínico, y un final súper fresco que estira la experiencia.

Tordos Cabernet Sauvignon 2019 – Bodega Tordos Wines – Precio sugerido: $400

Tordos, uno de los 5 Cabernet Sauvignon para salir de lo común

El gran enólogo "Paco" Puga, que conoce como pocos los Valles Calchaquíes y lidera las riendas enológicas de la bodega El Porvenir de Cafayate, hace unos años que tiene su propio proyecto. Además de blancos llamativos y diferentes, también le hace espacio a los clásicos. Este Cabernet Sauvignon gusta por su mix de frutas rojas y negras, sus toques especiados y sus trazos de pimentón, con notas tostadas. En boca se luce por su amplitud, su paso ligeramente oleoso y su final fresco, reforzado por la acidez y un recuerdo mentolado.

Casarena Reservado Cabernet Sauvignon 2018 – Bodega Casarena – Precio sugerido: $519

Te puede interesar Más mujeres al frente de bodegas: quién es la nueva enóloga de Pyros Wines

Casarena Reservado, uno de los 5 Cabernet Sauvignon para salir de lo común

Al inicio, si se sirve a baja temperatura, parecerá un vino minimalista. Pero es un vino de capas, de esos para tener en la copa e ir oxigenando. Así que dale tiempo para descubrir su paleta en toda su magnitud, que suma notas de fruta negra, pimiento ahumado y un trazo especiado. La madera aporta lo suyo, sin caer en el cliché. Fluido en boca, de taninos bien perfilados y frescos, con aromas puros y definidos en boca que hablan de un buen trabajo enológico y de una enología sensible.

Casa Boher Cabernet Sauvignon 2016 – Bodega Rosell Boher - Precio sugerido: $590

Casa Boher, uno de los 5 Cabernet Sauvignon para salir de lo común

Un Cabernet Sauvignon bien logrado, sin estridencias, que entrega notas de frutas rojas sanamente maduras, muchas especias y, de fondo, un toque mentolado que anticipa un buen frescor. En boca exhibe buena estructura y algo de músculo, pero esto no implica que no tenga un perfil amable. La acidez se va haciendo más palpable a medida que avanza, en un in crescendo que deja un recuerdo gratamente fresco. Clásico pero no solemne.

Te puede interesar Se impone el vino en lata: nueva propuesta de New Age

BoBó Bourgeois Cabernet Sauvignon 2018 – Bodega Trapezio – Precio sugerido: $850

BoBó Bourgeois, uno de los 5 Cabernet Sauvignon para salir de lo común

Este Cabernet Sauvignon es perfecto para los que buscan vinos ricos, golosos, con un buen juego entre la fruta madura y la barrica. Todo esto se resume en una aromática que conjuga notas de pimiento rojo ahumado suaves, frutas rojas tipo confitadas y dejos a chocolate y moca. De entrada sabrosa, este tinto muestra un avance sucroso, con taninos de pulso bien dulce y amable. Su acidez controlada ratifica a qué tipo de paladares apunta.

Rompecabezas Cabernet Sauvignon 2017 - Bodega Finca Beth - Precio sugerido: $1.200

Rompecabezas, uno de los 5 Cabernet Sauvignon para salir de lo común

El enólogo Felipe Stahlschmidt entrega un Cabernet Sauvignon de impecable factura, súper elegante y sofisticado. A diferencia de la línea de vinos 2Km, que elabora Juan Pablo Michelini con uvas de la misma finca y que apunta a un estilofiloso y austero, Rompecabezas busca lograr paladares más plenos, con una frescura más equilibrada, y cierto dejo oleoso. Y este ejemplar va por esa línea. En boca se luce con una leve tensión y unos deliciosos taninos de grano fino que dejan una gran sensación táctil. Pero si algo lo define es que es un vino sabroso y que se adaptará a todo tipo de consumidores.