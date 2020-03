Vinos y el retorno del Semillón: por qué está en boca de todos

Es una variedad con mucha historia en la Argentina y que ahora está siendo redescubierta por muchos enólogos. ¿Qué vinos probar?

Con el Semillón se da una situación similar a la que sucede con otras variedades: el nivel de superficie de viñedos viene en franco retroceso año tras año pero, como contrapartida, está viviendo un verdadero revival.

Sucede que más enólogos, atentos a su gran potencial recientemente se lanzaron en la búsqueda de los mejores cuarteles para hacer del Semillón una variedad insignia, pese a las escasas hectáreas.

De ostentar más de 1.000 hectáreas en 2002, en la actualidad se registran cerca de 704 hectáreas plantadas con esta variedad, lo que implicó una caída de casi 30% en los últimos quince años.

Tal como se puede ver en el siguiente gráfico, a partir de datos del INV, el 86% de la superficie se encuentra en Mendoza, si bien es posible encontrar esta variedad en cerca de diez provincias, incluyendo Buenos Aires, La Pampa, Chubut o Salta, lo que demuestra su poder de adaptación.

Vinos y Semillón: ¿dónde está presente en la Argentina?

Lo interesante, como se mencionó anteriormente, es que a pesar de este retroceso, la variedad está pasando por su mejor momento en décadas, de la mano de trascendentes lanzamientos de nuevos vinos, especialmente en la alta gama.

"El Semillón es parte del redescubrimiento de muchas otras cepas que tenemos en Mendoza; lo encontramos generalmente en viñedos antiguos de Malbec y a veces mezclado con otras variedades", explica el reconocido enólogo Germán Di Cesare, de bodega Trivento, para quien lo que viene ocurriendo con esta cepa forma parte de la tendencia en Argentina "de buscar nuevas expresiones de variedades y terruños". En este movimiento se pueden incluir, según el experto, otras variedades como Criolla Grande o Bonarda.

"Es una variedad que tiene mucha historia y el mercado no la ha dejado de lado. Más allá de los voluminosos Chardonnay y los muy buenos Sauvignon Blanc que Argentina produce, el Semillón es para un público conocedor que no ha olvidado lo noble que es esta cepa y lo bien que se desarrolla en Argentina", explica por su parte Manuel González, enólogo de Andeluna.

Respecto de la larga historia que tiene esta cepa en el país, Pablo Navarrete, enólogo de Vinos de la Luz, afirma que el Semillón "viene creciendo a nivel de demanda y sobre todo a nivel de elaboración, porque es una cepa centenaria que llegó a la Argentina en el mismo momento que el Malbec y quien lo trajo fue el ingeniero Miguel Amado Pouget".

Te puede interesar "Vinos de montaña": conocé la nueva imagen de Andeluna

"Las bodegas vuelven a apostar por una cuestión de mercado, creo yo, porque el consumidor demanda varietales distintos, diferenciadores de los ya tradicionales, entonces se da esta oportunidad y con la diversidad varietal que tenemos en Argentina y sobre todo en las principales regiones vitivinícolas, el Semillón es un varietal que tiene un potencial enorme que ya haciendo escuela hemos obtenido grandes vinos de esta cepa", agrega, sin ocultar su entusiasmo.

¿Qué ofrece el Semillón?

Desde Wines of Argentina destacan que el Semillón se desarrolla muy bien en climas frescos y moderados, como los del Valle de Uco (Mendoza) y el Alto Valle del Río Negro. En Cuyo, en tanto, adquiere tonos aromáticos de frutas blancas y miel, mientras que en la Patagonia aparecen acentos de manzanas y tierra, según el organismo responsable de promover al vino argentino en los mercados internacionales.

Enólogos destacan el gran equilibrio que logran los vinos elaborados con Semillón

"En ambos casos, evoluciona muy bien en botella hasta formar complejos matices olfativos. En boca es un vino de gran personalidad que logra un muy buen equilibrio", acotan desde WOfA.

En Mendoza, donde encontró su lugar en el mundo, Di Cesare, de Trivento, destaca dos tipos de paletas principales: una muy floral, con flores blancas como jazmines y algunas notas cítricas. "Y después hay otra etapa, que es cuando madura más la uva, donde aparecen aromas cercanos a la miel e higos". En boca, según el experto, son vinos lineales cuando no hay influencia del roble.

González, un gran conocedor de la región de Uco, agrega que la variedad termina entregando "un vino con aromas cítricos, algunas elegantes notas termpénicas y también matices herbáceos como pimiento y espárragos". "En boca es de acidez intensa y muy agradable debido a la altura y amplitud térmica", agrega.

Por su parte, Navarrete explica que "las características organolépticas del Semillón son muy nobles, tanto para la vista como para la nariz y la boca".

En zonas de altura y frías, como es el Valle de Uco, según el experto, "esta cepa a nivel de viñedo tiene una sanidad muy importante y también obtiene características propias del terroir y de la situación climatológica. En este caso, el Semillón a la vista es amarillo verdoso sutil, en nariz es bastante floral con algunas notas que dependiendo el suelo puede tener algo mineral que lo hace atractivo y complejo, en el gusto el medio de boca es muy interesante, obviamente va a depender del método de vinificación que realice cada uno de los enólogos pero en general se obtienen vinos con un gran volumen de boca un final bastante largo".

Te puede interesar Cinco ricos vinos blancos recomendados por Elisabeth Checa

¿Qué vinos probar?

En Vinos & Bodegas te recomendamos cinco etiquetas (algunas 100% varietales y otras blends) para redescubrir el Semillón:

Lejanamente Juntos – Bodega Trivento - Precio sugerido: $650

Vinos para probar: Lejanamente Juntos Semillón

Aromático, complejo… un vino que además de Semillón, conjuga Chardonnay y Sauvignon Blanc. Lo interesante es que no revela todas sus cartas en una mano. Hay frutas blancas y otras cítricas, también flores y toques típicos a hierbas frescas. Todo bien ensamblado y armonioso. En boca es fresco, pero sin exageraciones. Tiene un dejo apenas sucroso que lo vuelve menos chispeante. En ese sentido, cada cepa aporta su perfil y el resultado es un vino definitivamente balanceado. También es bien gastronómico.

"El Semillón es desafiante, porque es una variedad poco conocida e incluso por los enólogos. Tenemos que estudiarlo más, su comportamiento en los distintos terruños, su evolución en botella, el juego con otras variedades. Nosotros estamos elaborando Semillón de dos parcelas dentro del viñedo de Eolo, es muy antiguo. Lo interesante es lograr un vino con carácter y personalidad", explica Di Cesare, enólogo de Trivento.

Nieto Senetiner Semillón 2017 - Bodega Nieto Senetiner - Precio sugerido: $425

Vinos para probar: Nieto Senetiner Semillón

Si algo define a este Semillón es su delicadeza. En nariz su aromática invita a detenerse un rato. Poco a poco vas a ver que aparecen notas de frutas de carozo y de pepita y toques a hierbas, que recuerdan al cedrón y algo de manzanilla. Al paladar se presenta amplio, envolvente, con buen peso y una acidez equilibrada que va ganando presencia hacia el final, sin desentonar. Sin ser largo, permanece. Un blanco para paladares universales.

Te puede interesar ¿Buscás un gran regalo?: diez de los mejores vinos argentinos recién lanzados

Andeluna Semillón 2019 – Bodega Andeluna – Precio sugerido: $830

Vinos para probar: Andeluna Semillón

Se trata del nuevo lanzamiento de la bodega de Gualtallary, que está presentando la nueva línea "Andeluna", junto con un cambio de estética. Este vino se luce con notas herbales, que recuerdan al tilo y al cedrón, sumando algo de y flores y, muy por detrás, toques de fruta blanca. Es elegante, complejo y en boca un tanto minimalista: de pulso seco, con la intensidad justa y un largo desarrollo. Fresco pero sin excesos. No necesita fuegos de artificio para llamar la atención.

"Es una cepa que en algún momento cubrió gran cantidad de hectáreas comparado con lo que hay hoy. Eso me cautiva y me hace pensar en que los visionarios de esa época por alguna razón lo hicieron. Luego de elaborar Semillón entiendo y creo que lo que me gusta es esa expresión austera pero a la vez refinada y atractiva ante lo cual es fácil enamorarse", plantea González, enólogo de Andeluna.

Traful Chardonnay-Semillón – Bodegas López Precio sugerido: $115

Vinos para probar: Traful Chardonnay - Semillón

Interesante blend que conjuga uvas de Tupungato (para asegurar frescura) y de Maipú y cuya cosecha se realiza íntegramente de forma manual. ¿Qué nos gusta de este blanco? Primero: su aroma sutil, agradable y limpio, que habla de futas blancas, que tiene una pizca de tropicalidad, y que no habla ni de sobremadurez ni de oxidación. Segundo: en boca ofrece recorrido corto pero amplio, de buen peso y con esa misma aromática, siempre limpia, que en el paladar gana en expresividad. La acidez es un plus que sorprende. Su precio lo convierte en un verdadero invatible.

Callejón del Crimen Perlas de Parcela Semillón 2019 - Bodega Callejón del Crimen - Precio sugerido: $650

Vinos para probar: Callejón del Crimen Semillón

Este ejemplar en particular, del Valle de Uco, reúne lo mejor de los dos mundos: la frescura y la elegancia. Arranquemos por lo que ofrece en nariz: hay abundantes frutas de carozo, como si estuvieran puestas en un bowl, con la madurez justa. En boca muestra un lindo volumen, con un medio de boca de altísimo impacto a nivel aromático, dejando un recuerdo muy definido a damascos. La acidez está bien ensamblada, no es estridente, pero muestra lo suficiente como para darle vivacidad al vino. Todo esto refuerza su perfil de vino elegante, actual y muy bebible. Hay una palabra en inglés que lo resume muy bien: drinkability.