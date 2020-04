Finca La Chamiza apunta a duplicar ventas de vinos online

La bodega de Mendoza, perteneciente al grupo chileno Viña Concha y Toro, viene creciendo con fuerza, en un contexto de cuarentena

La pandemia está impactando en toda la economía. Y la industria vitivinícola está expectante. Con un panorama complejo para la exportación y un consumo que sigue amesetado y que podría verse más afectado aun por la cuarentena y la baja del poder adquisitivo, las proyecciones para la industria en general no son optimistas.

A este contexto se suma que vinotecas, restaurantes y wine bars permanecen cerrados en todo el país, lo que agrava aún más las perspectivas del sector.

Frente a este escenario complejo, sin embargo, hay un grupo de bodegas que ya tenían activas sus plataformas de ecommerce y vieron cómo, ante esta realidad, sus ventas comenzaron a potenciarse.

Una de las bodegas que más viene creciendo en esa dirección es Finca La Chamiza, perteneciente al grupo Viña Concha y Toro y del cual también forma parte Bodega Trivento.

El canal online de Finca La Chamiza comenzó a operar en 2018, con un portfolio de 8 etiquetas. Se trata de vinos de alta gama elaborados a partir de viñedos seleccionados de Tupungato, en el Valle de Uco, y también de antiguos viñedos emplazados en Luján de Cuyo.

Hasta antes de cuarentena, aproximadamente el 10% de las ventas correspondían a venta online. "Es un porcentaje alto que se ha ido manteniendo porque también hemos crecido en venta tradicional paralelamente", explica Andrés Povedano, brand manager de Bodega Trivento.

Sin embargo, Povedano remarca que "hemos notado un aumento significativo" de la demanda tras el inicio de la cuarentena. "En lo que va del mes de abril ya alcanzamos el mismo nivel de ventas de marzo, por lo que esperamos duplicar las ventas en abril", agrega.

En cuanto a lo que se ofrece en la web, actualmente el producto más comercializado es la caja mix de La Chamiza, compuesta por 2 Malbec, 2 Cabernet Sauvignon y 2 Chardonnay, con un precio de lista de $1509, sin contabilizar descuentos.

Pero en la plataforma de ecommerce ahora también es posible encontrar sus principales marcas: Trivento y Casillero del Diablo.

"Decidimos incorporar nuestras marcas porque luego de la cuarentena surgieron barreras para acceder al vino en canales tradicionales. De ésta forma tomamos la rápida decisión de poner a disposición nuestros portfolio para no perder el vínculo con el consumidor", explica Povedano.

En cuanto a la logística, la bodega realiza envíos a todo el país y son gratis a partir de compras de $1.500.

Respecto de las medidas que tomaron para la manipulación de los productos, Povedano explica que "desde el primer momento y antes del inicio de la cuarentena, la bodega tomó medidas preventivas en toda la organización. Además, certificamos las normas de ‘Food Defense’, donde es habitual seguir procedimientos para la seguridad de alimentos. En el caso de Andreani, nuestro operador logístico de ecommerce, también adoptó medidas tempranas; de esta forma nos aseguramos la máxima protección dentro del toda la cadena logística hasta el consumidor".

De cara a lo que viene y consultado sobre si post pandemia ve un crecimiento del canal online frente al tradicional, Povedano no tiene dudas: "El ecommmerce antes de la pandemia ya venía creciendo, pero lo que se produjo desde la cuarentena es una aceleración de éste fenómeno. Ya casi no hay dudas respecto de si es o no conveniente desarrollar una plataforma".

Pero aclara que "no vemos al canal online como un sustituto del tradicional, sino un complemento. La mayoría de las vinotecas y supermercados del país, de hecho, tienen su ecommerce".