Vinos: esta es la primera bodega de la Argentina que se lanza a través de Zoom

Mediante una cata guiada a través de la popular plataforma, una bodega de Mendoza asesorada por el enólogo Marcelo Pelleriti dio a conocer su proyecto

Hay una nueva forma de comunicar y, pandemia de por medio, llegó para quedarse. Hasta antes de la cuarentena, las transmisiones en vivo a través de Instagram eran la herramienta más novedosa a la que apelaban las bodegas. Pero ahora, lo que marca tendencia son las catas a través de la plataforma Zoom.

Y tal es la relevancia que está teniendo que se acaba de presentar oficialmente una bodega de manera completamente online primera vez en la historia de la industria vitivinícola argentina.

Se trata de Finca Bandini, un proyecto que nació en Las Compuertas, el hotspot por excelencia de Luján de Cuyo (basta chequear lo que están haciendo allí los hermanos Durigutti para más referencias) y que está comendado por la ingeniera agrónoma y actual CEO, Carolina Pelayes, y el enólogo Alberto Moreno, con el asesoramiento del gran Marcelo Pelleritti.

El nombre responde al de su fundador: Federico Bandini, un ingeniero que nació en Luján de Cuyo y que actualmente tiene negocios vinculados con el petróleo en Texas, Estados Unidos.

La bodega de capitales nacionales, cuenta con una finca de 70 hectáreas en esta zona clave de Mendoza, luego de un arduo trabajo de reconversión, dado que anteriormente allí se cultivaban olivos y solo 15 hectáreas estaban dedicadas a la vid. Del total, actualmente hay unas 59 plantadas.

"Nos tocó lanzar este proyecto en un año de pandemia, es verdad. Pero nos dijimos: nada nos va a frenar", dijo Pelayes entre risas, que estaba ubicada en Mendoza y participó de la degustación vía zoom para prensa especializada y sommeliers.

A su turno, Aldo Graziani, que dirige la distribuidora El Garage de Aldo, explicó que "estábamos bien en cuanto al portfolio de bodegas, pero no teníamos nada que sea 100% Las Compuertas. Así que me sedujo mucho la posibilidad de tener algo de estas características. Además, es un proyecto en el que está muy involucrado Marcelo Pelleriti, que me dijo que en ese lugar hizo el vino de sus sueños".

Pelayes explicó que eligieron esa zona para desarrollar el proyecto porque "acá empezó la viticultura de altura, con grandes suelos. Es un terroir con muchas particularidades y que permite, a partir de una viticultura de precisión, obtener grandes vinos".

"La idea es elaborar los mejores vinos que podemos lograr acá en Las Compuertas", agregó, para luego completar qué significa para ella este lugar: "Acá podemos obtener vinos muy frutados, con buenos taninos y mucha carga polifenólica, pero nada agresivos. Por el contrario, vinos elegantes".

Vino por vino, ¿qué ofrecen?

Dos Cauces Malbec 2018 (precio sugerido $900)

Vinos | Dos Cauces Malbec

Con este vino, los enólogos buscaron "representar el auténtico varietal puro de Las Compuertas, con una vinificación de primer nivel, sin barricas. Moreno contó que la finca cuenta con tres paños y este proviene del que tiene suelos más profundos y con menos contenido de roca. Realizan una cuidada selección de racimos, con maceración prefermentativa y muy poco movimiento en tanques. El resultado es un ejemplar que entrega fruta roja jugosa y brillante, con un buen trasfondo floral, en alta definición y un toque apenitas especiado. En boca es bien amplio, pero con paso suelto que lo hace muy bebible. Su medio de boca es impactante a nivel aromático. Deja una linda textura, gracias a sus taninos con agarre pero sin aristas. Un vino que tiene carácter pero no está sobrecargado. La acidez, equilibrada pero continua, ofrece un buen andamiaje, siempre con esos aromas profundos, que quedan flotando largo rato. Uno de los grandes lanzamientos del año.

Los Muros Malbec Cabernet Sauvignon 2017 ($1.500)

Vinos | Los Muros Malbec Cabernet Sauvignon

Pelayes explicó que aquí se empieza a notar el juego con la barrica y vinificaciones más complejas. Utilizan un paño donde hay más presencia de piedras y al tener dos variedades, hay diferentes puntos de cosecha. El uso de la madera es acotado: entre el 30% y el 40% del vino pasa por madera y, de ese total, solo 15% es nueva.

Vinos & Bodegas encontró un ejemplar que funciona muy bien, gracias a esta dupla que históricamente demostró que se entiende muy bien. Qué bueno es encontrar un Malbec - Cabernet Sauvignon tan bien logrado, donde se identifica la fruta roja y las flores de la cepa emblema y el aporte más tenue de la segunda variedad que, sin pirazinear, tira algunas notas entre especiadas y a pimentón rojo. En boca es un vino definido por la textura, con taninos ligeramente rugosos pero amables, con mucho impacto aromático y nada sucroso, volviéndolo un vino nada previsible y elegante.

Los Muros Blanc de Blancs 2019 ($1.500)

Vinos | Los Muros Blanc de Blancs

Se trata del único ejemplar elaborado con uvas que no provienen de Las Compuetas. "A la hora de hacer un blanco, la realidad es que no se dan tan bien en esta zona de Mendoza. Para nosotros, el mejor lugar para hacer un gran blanco es Valle de Uco, donde las temperaturas son más bajas", apuntó Pelayes.

¿Qué propone? Es un vino blanco sofisticado, súper complejo, con toques a hierbas, frutas blancas y una paleta cítrica, dominada por la nota de pomelo, que a los 10 minutos de tenerlo servido en la copa pasa a volverse más palpable. De fondo, aparece un dejo tropical pero sin exceso de maduración. Hay profundidad e pero también mesura y equilibrio. Es un blanco complejo, con muchas piezas, pero bien ensamblado. Conforme avanza se palpa el Sauvignon Blanc, uno de los componentes del corte, que entrega esas mismas notas cítricas y herbáceas. Tiene una linda energía ácida, que habla del lugar. Se elaboró en huevos de concreto y una parte del vino tuvo un pasaje ligero por madera. Pelayes destacó su buena untuosidad, que lo vuelve un ejemplar que funciona bien para acompañar un corte de carne.

Magno Corpore Gran Malbec 2017 ($2.600)

Vinos | Magno Corpore Gran Malbec

"Aquí también apelamos a vinificaciones complejas pero buscamos mostrar la estructura de un gran Malbec de Las Compuertas", sintetizó Pelayes.

Un vino definido por la elegancia, que en su aromática ofrece notas florales en primerísimo plano; la fruta, en tanto, sanamente madura, aparece en una segunda capa. ¿La madera? Sutil, utilizada con sensibilidad, para complementar. Al final, aparece una ráfaga que deja un recuerdo balsámico muy ligero. Hay una potencia controlada, con buena frescura, buena amplitud y una hermosa textura, con mucho graso que, como siempre señalamos, no debe confundirse con sucrosidad. Vino sustancioso que no golosinea. ¡Sofisticado!

Terroir Único Malbec 2017 ($6.300)

Vinos | Terroir Único

Un vino en el que, según los enólogos, se reflejó el "enamoramiento con las microvinificaciones". Podría definirse como el vino más "pelleritiano" del portfolio, con una madera que, usada igualmente con sabiduría, gana un poco más de protagonismo. La fruta roja madura, la pátina floral y un trasfondo herbal y de frutos secos, le da vida a una paleta profunda, pero sin costuras. Buena concentración en el paladar, con una linda jugosidad y, como en el resto de los vinos, una gran textura. Sus taninos son firmes pero súper sedosos. La energía ácida, constante, extiende la experiencia y lo hace perdurable.