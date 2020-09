Vinos: este Malbec de Mendoza se consagró como uno de los mejores del mundo, según Decanter

Este ejemplar obtuvo el mayor reconocimiento que entrega el concurso internacional de vinos Decanter World Wine Awards y también el de su historia

Un vino argentino obtuvo un premio sumamente importante para la vitivinicultura nacional: Trivento Golden Reserve Malbec cosecha 2018 recibió el mayor reconocimiento que entrega el concurso internacional de vinos Decanter World Wine Awards (DWWA) y también el de su historia: 97 puntos y una medalla de Platino.

Fundada en 1975, Decanter es la publicación de vinos más antigua del Reino Unido y es considerada la marca de medios de comunicación de vinos líder en el mundo, proporcionando contenido autorizado, consejos independientes y eventos y concursos inspiradores, como el prestigioso DWWA, compuesto por muchos de los principales expertos de todo el mundo, entre ellos Masters of Wine y Master Sommeliers.

Las catas se organizan por categorías, basadas inicialmente en la región. Los jueces degustan cada vino individualmente, con conocimiento de la región, el estilo y el rango de precios, aunque no saben quién lo ha producido, ni la marca. Posteriormente comparan notas y llegan a un consenso sobre la medalla otorgada a cada vino. Las categorías de medallas se corresponden con el sistema de 100 puntos utilizado por Decanter y destacados críticos de vino de todo el mundo.

¿Qué ofrece este Malbec?

Trivento Golden Reserve Malbec 2018, premiado por Decanter

Es un Malbec de Luján de Cuyo que entrega una fruta expresiva y voluptuosa, suavemente madura. Completan la paleta unos toques de especias y una madera que ganó delicadeza vendimia tras vendimia. En boca es jugoso pero no denso. Revela un agradable paso suelto sin dejar de ser sucroso, con fruta confitada y taninos de pulso dulce. Este Malbec no renuncia al ADN de Cuyo, pero no empalaga y la acidez está muy bien equilibrada. El resultado es un clásico actualizado.

"Recuerdo muy bien los inicios de Golden porque fue nuestro primer vino de alta gama. Golden guarda el legado cultural de los inmigrantes europeos que llegaron a Mendoza a finales del siglo XIX, la riqueza de la geografía de Luján de Cuyo y esos viñedos antiguos de Malbec que han sabido equilibrar sus frutos con el pasar de las décadas", explicó Germán Di Césare, chief winemaker de Trivento.

Germán Di Césare, chief winemaker de Trivento.

La primera vendimia de Golden fue en 2000, a pocos años que Trivento iniciara sus actividades en Argentina, y se embotellaron solo unas cientos de cajas. Para esta cosecha ganadora, Di Cesare elaboró 60.000 cajas de 9 litros que llegan a mercados de todo el mundo, como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Dinamarca, Brasil y Argentina.

"No es fácil elaborar más de medio millón de litros de un vino de terruño en el segmento de 18 a 22 dólares, por lo que un reconocimiento de esta envergadura nos llena de orgullo", recalcó Di Césare.

Sobre la vendimia 2018, Magdalena Viani, enóloga de Trivento, explicó que "fue una cosecha típica mendocina, donde nos encontramos con una expresión de fruta intensa y definida, taninos concentrados y de gran estructura. Tuvimos que prestar mucha atención a la definición del momento de cosecha y a las prácticas dentro de la bodega para potenciar la identidad de la uva que este terruño nos regala".